Прогуляться по неземному парку и сделать фантастические снимки
«Мы что, на Марсе?» — подумаете вы, оказавшись в парке с красными и розовыми скалами.
Это место — словно другая планета, но находится оно всего в часе-полутора езды от Лас-Вегаса! Вы прогуляетесь по каньонам и склонам, найдёте древние петроглифы и разберётесь, что они означают. Сделаете атмосферные фотографии и, возможно, увидите милых козликов и бурундуков.
Это место — словно другая планета, но находится оно всего в часе-полутора езды от Лас-Вегаса! Вы прогуляетесь по каньонам и склонам, найдёте древние петроглифы и разберётесь, что они означают. Сделаете атмосферные фотографии и, возможно, увидите милых козликов и бурундуков.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы проедете и пройдёте по живописным дорогам парка, любуясь волнистыми пейзажами. Увидите необычные скалы — Семь сестёр, Кинг-Конг, Пчелиные ульи и другие. И сами сможете отгадать, какая из них как называется. Подниметесь повыше и осмотрите просторы долины сверху. А если повезёт, встретите козликов и бурундуков.
Я расскажу, как появился парк и почему у скал разные оттенки — фиолетовые, розовые, красные. Объясню, почему цвета меняются в течение дня, и помогу расшифровать значение древних петроглифов, высеченных на камнях. А ещё покажу классные локации для фото и подскажу удачные ракурсы, чтобы на память у вас остались отличные снимки.
Организационные детали
- Что включено: трансфер, сопровождение гида, входные билеты в парк, вода и снеки в дорогу
- Поездка проходит на комфортабельном седане Ford Focus
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 8 лет
- По запросу предоставляю штатив для телефона и ковбойскую шляпу для фото
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Лас-Вегасе
Всем привет! Я путешественник с большим стажем, практически все свои маршруты планирую сама. Очень это люблю и отлично умею. Поездки на машине с посещением природных локаций считаю одними из самых увлекательных. Сейчас я живу на два города — Санкт-Петербург и Лас-Вегас. В Петербурге отдыхаю душой, в Вегасе провожу экскурсии. Жду вас на борту своего авто в красочное путешествие!
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