«Мы что, на Марсе?» — подумаете вы, оказавшись в парке с красными и розовыми скалами. Это место — словно другая планета, но находится оно всего в часе-полутора езды от Лас-Вегаса! Вы прогуляетесь по каньонам и склонам, найдёте древние петроглифы и разберётесь, что они означают. Сделаете атмосферные фотографии и, возможно, увидите милых козликов и бурундуков.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете и пройдёте по живописным дорогам парка, любуясь волнистыми пейзажами. Увидите необычные скалы — Семь сестёр, Кинг-Конг, Пчелиные ульи и другие. И сами сможете отгадать, какая из них как называется. Подниметесь повыше и осмотрите просторы долины сверху. А если повезёт, встретите козликов и бурундуков.

Я расскажу, как появился парк и почему у скал разные оттенки — фиолетовые, розовые, красные. Объясню, почему цвета меняются в течение дня, и помогу расшифровать значение древних петроглифов, высеченных на камнях. А ещё покажу классные локации для фото и подскажу удачные ракурсы, чтобы на память у вас остались отличные снимки.

Организационные детали