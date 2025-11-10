Свободный полёт Данный тур определенно достоин внимания ─ это комфортный и прекрасно организованный способ совершенно иным образом познакомиться с Лос-Анджелесом и его достопримечательностями, испытать себя в роли настоящего пилота, а также осуществить мечту и насладиться незабываемым зрелищем, получить необычный опыт, ощутить калифорнийский драйв и унести с собой килотонны позитива! Что вас ждёт?

Вам предстоит полёт на поршневом однодвигательном четырёхместном моноплане Cirrus

SR20 под управлением профессионального пилота. По желанию вы можете стать вторым пилотом и самостоятельно управлять воздушным транспортом без какой-либо практики за плечами. Пилот самолёта будет проводить инструктаж во время полёта и направлять вас в нужное русло. Вы сами убедитесь, что это совершенно несложно. Внутри самолёт оснащён мягкими сиденьями и парашютами. Несмотря на его небольшие размеры, внутренне пространство достаточно свободное. Аэропорт находится в 5-ти минутах от побережья, на самой живописной трассе №1 (Pacific Coast Highway). Вы не почувствуете перепадов давления и толчков при взлёте. Полёт сопровождается приятной музыкой в наушниках, а из окон открываются потрясающие виды на дневной, ночной город или город на закате солнца. По прилёту вас ждёт шампанское. Варианты полёта Вы можете выбрать вариант полёта из нескольких предложений. Всё зависит от того, что вы желаете увидеть сквозь облака. Может быть, утренний океан или многолюдный центр города? Вы, наверное, мечтали о том, чтобы увидеть такие известные места, как Голливуд или Пирс Санта-Моники с нового ракурса? Или, может быть, ваша цель — насладиться романтичным закатом и мириадами ночных огней? Я предлагаю 4 самых захватывающих маршрута: Тур «Побережье Лос-Анджелеса» • Маршрут полёта: Родендо бич — Манхэттен-Бич — Палос Вердес — Точка Фермин — Лонг-Бич.

Вас ждёт увлекательное путешествие вдоль прекрасного побережья и знаменитых пляжей с потрясающими панорамными видами.

Время: 35 минут.

• Стоимость: $493 с группы 1-3 человека. Тур «Центр города и побережье»:

Маршрут полёта: Манхэттен-Бич — Палос Вердес — Лонг-Бич — Река ЛА — Центр города — Знак Голливуд — Беверли-Хиллз — Санта-Моника.

Пролетая над Лос-Анджелесом, можно увидеть прямые улицы, тянущиеся на десятки километров и без перерыва перетекающие из одного городка в другой. Вы будете приближаться к небоскрёбам так близко, что, кажется, ещё чуть-чуть, и можно будет прикоснуться к ним.

Время: 60 минут.

• Стоимость: $700 с группы 1-3 человека. Тур «Полёт на закате»:

Маршрут полёта: Манхэттен-Бич — Палос Вердес — Лонг-Бич — Река ЛА — Центр города — Знак Голливуд — Беверли-Хиллз — Малибу — Санта-Моника.

Вы облетите все достопримечательности Лос-Анджелеса и увидите вблизи Голливудские Холмы, каменные джунгли Даунтауна, «Аллею Звёзд», Обсерваторию Гриффита, Гетти Центр, студию «Юниверсал», пляжи Санта-Моники и побережье в лучах уходящего солнца! Вам представится возможность встретить ярко-оранжевый закат в Малибу и увидеть, как город заполняют миллионы ночных огней!

Время: 90 минут.

• Стоимость: $1313 с группы 1-3 человека. Тур «Ночной полёт»:

Маршрут полёта: Лонг-Бич — Река ЛА — Центр города — Санта-Моника.

Вы увидите, как ночной Лос-Анджелес охвачен огнями. Вы будете летать над небоскребами Даунтауна, Голливудом, Санта-Моникой и многими другими красивыми местами. Огни большого города при мягком лунном свете в ясном небе над Лос-Анджелесом произведут на Вас неизгладимое впечатление.

Время: 40 минут.

Стоимость: $863 с группы 1-3 человека. Чудеса случаются только с тем, кто позволил покинуть свою зону комфорта. Если вы измените свой привычный распорядок, это может привести к невероятным открытиям. Почувствуйте силу полёта! Важная информация:.

Необходимо владеть базовым английским языком для общения с пилотом во время полета или воспользоваться услугами гида в качестве переводчика.