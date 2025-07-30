Мои заказы

Фишер-Айленд – экскурсии в Майами

Найдено 6 экскурсий в категории «Фишер-Айленд» в Майами на русском языке, цены от $325, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
На машине
На микроавтобусе
4 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и оценить её разнообразный облик
Начало: В центре Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 7 чел.
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$325 за всё до 7 чел.
Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
На машине
4 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 4 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
13 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$850 за всё до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$650 за всё до 7 чел.
Майами и Корал Гейблс: два города за один день
На машине
5 часов
-
10%
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Майами и Корал Гейблс: два города за один день
Автомобильная экскурсия по жемчужинам Флориды и её окрестностям
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$360$400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Батраз
    30 июля 2025
    Это Майами
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
    читать дальше

    и показал самые интересные достопримечательности Майами . Мы получили огромное удовольствие от нашей экскурсии. Очень рекомендую Александра как гида. Не пожалеете. Спасибо еще раз

  • Е
    Е
    6 декабря 2025
    Это Майами
    Мы два 77-летних путешественника в восторге от Алекса и его экскурсии по Маями. Смело рекомендуем!
  • О
    Ольга
    27 ноября 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Экскурсия - выше всяких похвал. Сама тема мне была не сильно близка -тема выбор мужа, но Артем смог достучаться и
    читать дальше

    вызвать интерес даже и у такой «не фанатки» космоса как я. Впечатляет масштаб свершений, роль и уровень личностей в истории - в том числе личность Илона Маска, огромная и бережно сохраняемая история человеческой мысли и человеческих свершений, признание заслуг представителей других стран несмотря на сиюминутную политическую конъюнктуру. Артем чудесный рассказчик, широчайшие знания по предмету, готовность делиться и отвечать на вопросы в том числе не по теме экскурсии, максимальная клиентоориентированность. Очень комфортно, максимально содержательно и информативно, рекомендую.

  • Т
    Татьяна
    27 ноября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Отличная экскурсия по Майами! 10 из 10!
    Мы были в Майами уже несколько раз, но Артем сумел показать город совершенно с
    читать дальше

    новой стороны. Артем был внимательным и подстроил программу под нашу возрастную группу — вместо дизайнерских районов он включил красивые парки, уютные локальные городки и несколько мест, о которых мы раньше даже не слышали.
    Отдельное спасибо за практичные советы: Артем прислал карту, где лучше всего парковаться в самом центре Майами, чтоб было рядом к Колесу обозрения- информация оказалась действительно полезной!
    Экскурсия получилась насыщенной, яркой и познавательной. Мы увидели Майами таким, каким его обычно не показывают туристам.
    Настоятельно рекомендуем! 🎉🌴

  • Н
    Наталья
    25 ноября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Прекрасная экскурсия! Узнали много нового про Майами, Артем рассказывал интересные факты, всегда отвечал на наши дополнительные вопросы. Маршрут был выстроен
    читать дальше

    интересно, посмотрели все районы Майами, заехали в местную кофейню, где нас угостил вкусным кофе. Время пролетело незаметно, в комфортном автомобиле с интересным рассказчиком! Рекомендуем 👍🏽👍🏽👍🏽

  • М
    Максим
    6 ноября 2025
    Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
    Экскурсия полностью оправдала ожидания и даже больше. Мы проехали через самые знаковые районы города — от делового центра с небоскрёбами
    читать дальше

    до яркого Wynwood с его уличным искусством. Гид Катя рассказывала увлекательно, с любовью к городу, и показывала не только туристические места, но и «живой» Майами, где чувствуешь атмосферу местных.

    Особенно понравилось, что маршрут продуман так, что можно увидеть и океан, и знаменитые районы, и исторические уголки. За пару часов складывается полная картина города — идеально для первого знакомства.

    Рекомендую всем, кто хочет увидеть Майами «во всех красках» и не просто кататься по стандартным маршрутам, а почувствовать настоящий дух этого города 🌅✨

  • V
    Vitalij
    25 октября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Экскурсия прошла замечательно! Артём очень интересно рассказывал о городе, поделился множеством любопытных фактов и посоветовал отличные места для прогулок и отдыха. Мы остались в полном восторге!
  • Е
    Елена
    22 октября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Мы собрались в Майами спонтанно, в нашем распоряжении было всего 2,5 дня. Оценив предложения, остановились традиционно на обзорной и экскурсии
    читать дальше

    на Ки-Уэст. Знакомясь с описанием экскурсий, мы поняли, что наш гид-только Артем, уж очень романтично была представлена дорога на Ки-Уэст-дорога океана и неба! К сожалению, у Артема эти дни были заняты, но по моей просьбе он представил мне контакты своего коллеги- друга Алексея и наш отпуск был спасен!! Профессионализм, доброжелательность, легкость в общении сделали нашу поездку незабываемой. Эти 2,5 ярких и насыщенных событиями и эмоциями дня еще долго будут согревать нас своим теплом. Спасибо большое нашему уникальному гиду Алексею. Артем, очень благодарны вам, т к без вашей помощи и поддержки не было бы этих замечательных дней☀️☀️☀️

  • В
    Виктор
    13 октября 2025
    Майами во всех красках: от небоскрёбов до уличного искусства
    Прекрасный гид и незабываемая экскурсия.
    Идеальный маршрут.
    Было всё очень интересно и познавательно.
    Мы открыли для нас город с такой стороны, с которой мы никогда бы его не увидели самостоятельно.
    Очень рекомендуем.
    Желаем вам вдохновения и благодарных туристов!
  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Это Майами
    Сегодня у нас была экскурсия с Александром. И это было чудесно. Александр замечательный рассказчик, мы прекрасно провели эти чудесные 4
    читать дальше

    часа, особое внимание уделил разнообразной архитектуре Майами и уличному искусству этого города. Маршрут был составлен грамотно и познавательно. Спасибо Вам большое, Александр.

  • N
    Natalia
    14 сентября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Артем провел блестящую экскурсию, профессионально, не скучно, с большой любовью к городу, в котором он живет и о котором так
    читать дальше

    много знает. Я была раньше в Майями, но с Артемом увидела город совсем другими глазами, огромное спасибо ему! Рекомендую всем, можно и с детьми, поездка на комфортабельной машине чередуется с прогулками по городу, 4 часа пролетели незаметно и с огромной пользой!

  • Р
    Руслан
    9 сентября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Было всё потрясающи 👍 🤩
  • K
    Kira
    8 сентября 2025
    Это Майами
    Александр очень эрудированный и приятный рассказчик, с приятным голосом, что тоже важно! Мы взяли обзорную экскурсию и получилось очень здорово
    читать дальше

    - немного истории, немного видов и пейзажей, немного архитектуры, немного искусства, несколько интересных и неочевидных для обычного туриста мест в Майами-Бич и в Майами! Такие экскурсии вызывают желание приехать ещё, узнать больше, прочитать ещё об услышанном. Наша обзорная экскурсия - 4,5 часов чистого удовольствия! Спасибо Александр!

  • Ю
    Юлия
    2 сентября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Артём как гид, рассказчик и просто хороший человек превзошел все мои ожидания! С его стороны проявлено максимум внимания, тактичности и
    читать дальше

    заботы о наших потребностях. Завез меня на почту по моим делам, скорректировал поездку исходя из пожеланий. И - буквально влюбил в Майами! В прошлый свой приезд мы были семьей на индивидуальной экскурсии в Майами, но именно Артему в этот раз удалось вызвать так много «вау» и восторгов по многим пунктам нашего путешествия. Рекомендую на 100%

  • В
    Владислав
    1 сентября 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Очень понравилась экскурсия, дает хорошее представление о городе, о культуре, Артём максимально профессионален, отличная память и знание города
  • О
    Олег
    26 августа 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Артём провёл увлекательную экскурсию по Майами. Посетили много интересных мест. Всё было организовано профессионально и с творческим подходом. Остались самые приятные впечатления!
  • I
    Iaroslav
    24 августа 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Все было замечательно! Начиная с приятной органичной коммуникации с гидом Артемом и заканчивая настолько же не забываемыми впечатлениями от самой
    читать дальше

    экспозиции- этого много - поездка на автобусах по территории центра - Лунные деревья - многочисленные истории и подробные живые картины - огромные корабли- ракеты - все это стоит Потрогать - увидеть прикоснуться - почувствовать. Совершенно искреннее Уверен что тем людям кто интересуется наукой и развитием технологий понравиться.) Начало и продолжение Жизни и история - первые герои- обезбашенные и реально верившие и выход в Космос! Всем добра и тепла. И отдельная Благодарность Артему которые сопровождал нас.)

  • N
    Natalya
    23 августа 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Артем провел отличную обзорную экскурсию по Майями. Человек обладает большими знаниями по истории развитию региона. Было очень интересно и увлекательно
  • А
    Аханова
    5 августа 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Сегодня были на обзорной экскурсии с Артемом, нам очень понравилось! Ездили на комфортабельном автомобиле. За несколько часов экскурсии узнали многое
    читать дальше

    о Майами, его жителях и его истории. Увидели много интересных мест, о которых Артем все подробно рассказал, даже посоветовал где лучше пошопиться и вкусно поесть! В общем мы очень довольны, спасибо!!!

  • И
    Ильина
    25 июля 2025
    Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
    Спасибо Артему за отличную экскурсию по Майями, у нас была обзорная на машине. все очень понравилось 👍
    Связались быстро, так же
    читать дальше

    быстро мне ответил, договорились о деталях. На след день приехал во время. Видно, что Артем очень грамотный с поставленной речью человек, которого интересно слушать. Найдет подход ко всем. А так же подскажет и порекомендует лучшие места и рестораны для самостоятельного посещения 👍очень рекомендуем, в след раз 🤞только к Артему. 🤝

