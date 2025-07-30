читать дальше

на Ки-Уэст. Знакомясь с описанием экскурсий, мы поняли, что наш гид-только Артем, уж очень романтично была представлена дорога на Ки-Уэст-дорога океана и неба! К сожалению, у Артема эти дни были заняты, но по моей просьбе он представил мне контакты своего коллеги- друга Алексея и наш отпуск был спасен!! Профессионализм, доброжелательность, легкость в общении сделали нашу поездку незабываемой. Эти 2,5 ярких и насыщенных событиями и эмоциями дня еще долго будут согревать нас своим теплом. Спасибо большое нашему уникальному гиду Алексею. Артем, очень благодарны вам, т к без вашей помощи и поддержки не было бы этих замечательных дней☀️☀️☀️