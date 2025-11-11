Вечер придаёт Майами особый вкус, и эта экскурсия — маленькое удовольствие, которым можно приятно завершить день.
«Майами на десерт» — лёгкая прогулка, которая раскрывает город с новой стороны и оставляет сладкое послевкусие. Готовы попробовать?
Описание экскурсии
- Пройдём по легендарной набережной, где архитектуру ар-деко оттеняет закатный свет.
- Посмотрим на культовые будки спасателей (каждая со своим характером!) — настоящие арт-объекты под открытым небом.
- Заглянем в Коллинз-парк — зелёный оазис среди городской суеты.
- Пройдёмся по Ботаническому саду и сделаем паузу у мемориала Холокоста.
- Нас ждёт остановка у нового здания симфонического оркестра, современной жемчужины культурной жизни города.
- А дальше — Линкольн-роуд, первая пешеходная улица Майами, полная жизни, света и свободы.
Организационные детали
- Экскурсия проводится минимум для 2 человек. Пожалуйста, прежде чем оплачивать заказ на одного человека, уточните у команды гидов, состоится ли экскурсия в этот день.
- Экскурсия полностью пешеходная, проводится без наушников. Карту и расписание маршрутов можно посмотреть в галерее.
- В конце прогулки вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Майами и обменяться впечатлениями.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды.
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании).
ежедневно в 17:15
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$65
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в здание Art Deco Welcome Center
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:15
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Майами
Провели экскурсии для 87952 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!Задать вопрос
