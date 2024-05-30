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очень приятных преимуществ. Во-первых, Артем очень много и интересно рассказывает, причем не по скриптам, а в абсолютно интерактивном режиме. Во-вторых, с учетом разных возможных перекрытий/недоступности отдельных фрагментов маршрута, у Артема есть план «Б» (подозреваю, что есть и другие). В-третьих, маршрут предполагает не только визуальный контакт с локациями, что усиливает эффект погружения. В-четвертых, в голове достаточно быстро складывается план дальнейшего изучения города с учетом личных вкусов (в каких районах стоит погулять, в какие рестораны зайти, на каком транспорте прокатиться и т. д.). В-пятых, Артем помогает сориентироваться по вопросам, не связанным собственно туром, за что отдельное ему спасибо. И, наконец, в-шестых, после обзорного тура ты узнаешь, что у Артема есть ещё другие супер интересные туры, и начинаешь уговаривать его найти для тебя свободный слот (и Артем находит). Абсолютно честная (не эмоциональная) максимальная оценка туру и лично Артему.