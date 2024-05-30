1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Всё о главном курорте Америки. Обзорная экскурсия по Майами
Побывать в лучших местах пляжной столицы США и удивиться её разнообразному облику
Начало: В центре Майами
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
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20%
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Майами
Посетить самые интересные районы города на обзорной автопешеходной экскурсии
Завтра в 15:00
13 июня в 08:00
300$240 за всё до 4 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
Это Майами
Отыскать жемчужины городов Майами и Майами-Бич на автомобильной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325$228 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлиса30 мая 202427 мая были один день в Майами. На удачу обратились к Артему на самую короткую экскурсию по городу, и нам
- ААлексей28 мая 2024Катерина отлично провела экскурсию ждя нас в апреле. Мы были в 1 раз в Майами и вообще в США и благодаря граммотно составленому плану прониклась замечательной атмосферой Флориды. Хочется искренне поблагодарить экскурсовода и порекомендовать её всем.
- РРоман22 мая 2024Идеальный тур для того, чтобы познакомиться с базовыми локациями в Майями и быстро окунуться в историю города с целым набором
- EEvgenii4 мая 2024Артём провел для нас потрясающе увлекательную экскурсию по Майами. Он невероятно эрудированный и увлеченней своим делом человек. Сложилось впечатление, что
- ТТатьяна29 апреля 2024Спасибо, Катерине за понимание и возможность спонтанно изменить дату и время проведения экскурсии🙏. Всё было чётко, по дружески, легко. И хоть я и поняла, что Майами для меня- единоразово, впечатление осталось позитивным))
- SSaule19 марта 2024Катя провела нам замечательную экскурсию по городу на комфортной машине. Заранее спросила, что именно нас интересует и согласовала маршрут. Нам очень понравился гибкий подход к программе, в результате посмотрели город и успели прогуляться по Оушн драйв и искупаться. Незабываемые впечатления!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Маленькая Гавана»
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