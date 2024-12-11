скидка
20%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
320$256 за всё до 4 чел.
скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325$293 за всё до 7 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 декабря 2024Всем здравствуйте! Хотела написать отзыв позднее, но пересматриваю фото и не могу удержаться от комментариев по горячим следам. Первое, что хочу сказать,
- IInessa28 октября 2024Наша семейная группа из 4-х человек побывала на замечательной 6-ти часовой экскурсии по Майями и Майями Бич! Уже во время
- ЕЕлена25 октября 2024Спасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интересным местам Майами, сделали много фотографий, погуляли. Организаторы учли все наши личные пожелания. Всем рекомендуем!
- ЕЕкатерина20 июня 2024Отличная экскурсия, мы с ребенком 12 лет слушали, открыв рот. Очень познавательная и совершенно не утомительная. Тем кто хочет узнать Майами и весело провести время, рекомендую
- ААлексей10 июня 2024Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Дизайн-дистрикт»
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