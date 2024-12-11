Дизайн-дистрикт – экскурсии в Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Дизайн-дистрикт» в Майами на русском языке, цены от $256, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Знакомьтесь, Майами
На машине
скидка
20%
11 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Майами: Даунтаун, Винвуд, Маленькая Гавана и Майами-Бич
Откройте для себя экономический центр Майами, насладитесь искусством в Винвуде и погрузитесь в кубинскую культуру Маленькой Гаваны. Всё это в одной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
320$256 за всё до 4 чел.
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
10 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
325$293 за всё до 7 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Майами за один день: самая полная обзорная экскурсия
Увидеть ключевые локации города и ощутить на себе чары Южной Флориды
Начало: В вашем отеле в Майами
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$650 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2024
    Это Майами
    Всем здравствуйте! Хотела написать отзыв позднее, но пересматриваю фото и не могу удержаться от комментариев по горячим следам. Первое, что хочу сказать,
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    и это действительно очень важно, если вас интересует хипстерский вариант экскурсии (перевожу: т. е. вам исключительно важно покататься под музыку «Welcome to Miami», послушать из истории города только последние сплетни шоу-биза, потом поторчать у ворот звезды или сфоткать самую шикарную яхту), то, умоляю, не занимайте чье-то место))! Хотя про звезд и их локации информации много будет, не волнуйтесь. Итак, на мой взгляд, это действительно очень крутая экскурсия, и она точно ваш вариант, если вам интересно: 1) посмотреть и послушать об архитектуре и ее особенностях в Майами (тут действительно можно проследить изменения за более чем 100 лет, от начальной точки развития до современных объектов). 2) увидеть основные / знаковые места города (которые являются таковыми не только на основании рилс, а действительно заслуживают вашего внимания). 3) узнать об основных моментах и именах из истории Майами (для меня это действительно важно, когда я впервые в городе, это как биография. Не понимаю, как без этого можно вообще понять город и его атмосферу). 4) послушать про одну из самых сильных сторон Майами — современное искусство (а еще лучше, если для вас это не пустой звук, то это вообще будет вишенка на торте! Настолько Александр в теме, что было одно удовольствие общаться и узнавать эстетику города именно через его «оптику», много новых имен для себя открыла, увидела то, что самостоятельно точно нельзя было бы найти. Это такие мировые хиты, что даже если вы вообще не разбираетесь, просто посмотрите/послушайте, расширяйте кругозор, где-нибудь точно потом блеснете!). 5) быстро сориентироваться в городе, понять что/где и куда хотите вернуться. Маршрут логичный и понятный. Александр, кстати, очень комфортный водитель и интеллигентный человек, в душу не лезет, в то же время отвечает на все интересующие вопросы. Для меня сегодня было 100 из 100! Я вышла из машины с ощущением полного восторга от Майами! Спасибо большое за такое прекрасное знакомство с городом!

    Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!Всем здравствуйте!
  • I
    Inessa
    28 октября 2024
    Это Майами
    Наша семейная группа из 4-х человек побывала на замечательной 6-ти часовой экскурсии по Майями и Майями Бич! Уже во время
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    её заказа и оформления Александр очень оперативно отвечал на все вопросы, что вселило уверенность в нашем выборе его как гида. И наши ожидания полностью оправдались! Нам был предоставлен новый и комфортабельный автомобиль с возможностью прекрасного обзора городов, в том числе через люк на крыше. Благодаря спокойной и уверенной манере езды Александра, мы чувствовали себя комфортно, как в тур-автобусе. Как гид, Александр провёл экскурсию чрезвычайно профессионально: очень грамотным языком; в неакадемичной и познавательной манере; с нетривиальными фактами об истории, развитии и реальной жизни в обоих городах; их особенностях и скрытых от непосвящённых достопримечательностях и проблемах; сразу же отвечая на все наши вопросы, даже когда мы прерывали его, торопясь их задать. Это было столь интеллигентно и располагающе, что все мы чувствовали себя не только слушателями, но и равноправными собеседниками. И это стало большой особенностью нашего тура, в том числе и во время очень интересных остановок и обзорных выходов. Кроме этого профессионализм Александра в полной мере проявился тогда, когда после первого часа стало очевидно, что из-за штормового утреннего ветра водная часть нашей экскурсии не может состояться. В этой неординарной ситуации Александр, спокойно и без всякой паники, предложил заменить катерную прогулку на такую же по продолжительности поездку в два пригорода Майями, которые в результате ещё больше украсили её. Одним словом, в конце нашего тура мы были переполнены новыми впечатлениями, знаниями и эмоциями. Можно с уверенностью сказать, что наша экскурсия останется по-настоящему памятной! И за это - огромная благодарность Александру от каждого из нас!!! С уважением - Инесса, Иосиф, Изабелла, Александр.

  • Е
    Елена
    25 октября 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Спасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интересным местам Майами, сделали много фотографий, погуляли. Организаторы учли все наши личные пожелания. Всем рекомендуем!
    Спасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интереснымСпасибо Кате и Максиму за чудесно проведенный день. Экскурсия очень понравилась. Мы проехали по самым интересным
  • Е
    Екатерина
    20 июня 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Отличная экскурсия, мы с ребенком 12 лет слушали, открыв рот. Очень познавательная и совершенно не утомительная. Тем кто хочет узнать Майами и весело провести время, рекомендую
  • А
    Алексей
    10 июня 2024
    Знакомьтесь, Майами
    Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали дети 11 и 10
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    лет мы сами были заняты они остались в восторге, Екатерина очень чутко улавливает пожелания и настроения, дети теперь ориентируются в городе лучшее родителей, куда пойти, где провести время где вкусно покушать и конечно магазины. Очень важное качество для гида услышать пожелания путешественников, почувствовать их настроение конечно предложить то, что они не ожидают увидеть. Рекомендую Екатерину что бы почувствовать Майами.

    Всем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехалиВсем рекомендую Екатерину, если вы даже не первый раз в Майами, у нас с ней поехали

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Дизайн-дистрикт»

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Сколько стоит экскурсия по Майами в декабре 2024
Сейчас в Майами в категории "Дизайн-дистрикт" можно забронировать 3 экскурсии от 256 до 650 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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