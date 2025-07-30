читать дальше

она показала мне Майами с совершенно другой стороны. Я еще потом приятно переваривала все увиденное и услышанное. Елена очень приятная, чуткая и душевная девушка, которая с любовью и вниманием подходит к своему клиенту. Она не торопится, делая экскурсию увлекательной и насыщенной, и при этом всегда находит время для личного общения и рассказов. Экскурсия была не только познавательной, но и вдохновляющей. В результате у меня получились потрясающие кадры! Огромное спасибо Елене за замечательную экскурсию, её внимание и доброту, а также за прекрасные фотографии, которые теперь греют мою душу! ❤️