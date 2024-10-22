О Ольга Это Майами Александр - великолепный рассказчик, интеллигентный, знающий, с грамотной, поставленной речью. Ответил на все интересующие вопросы, показал удивительные места Майами. Следующая экскурсия - только с Александром!!! Спасибо!!!

М Михаил Это Майами Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!