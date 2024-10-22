скидка
20%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«Покажу вам небоскрёбы в тропической растительности, набережную с видом на залив и необычное здание с колоннами в виде человеческих голов»
Сегодня в 09:00
30 окт в 09:00
325$260 за всё до 7 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ки-Уэст - остров пиратов, кладоискателей и Хемингуэя
Впитать карибский дух маленького беззаботного городка в поездке из Майами
«Праздник заката солнца на набережной»
30 окт в 09:00
31 окт в 09:00
$850 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров
Всего час езды из Майами - и вы в элегантном Палм-Бич. Откройте тайны города, где отдыхали знаменитости, и насладитесь атмосферой богатства
«Проедете по центру города, главной торговой улице и набережной»
Сегодня в 09:00
30 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга22 октября 2024Александр - великолепный рассказчик, интеллигентный, знающий, с грамотной, поставленной речью. Ответил на все интересующие вопросы, показал удивительные места Майами. Следующая экскурсия - только с Александром!!! Спасибо!!!
- ММихаил2 сентября 2024Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!
- ТТурсун25 августа 2024Отличная экскурсия, очень рекомендую заказать такую сразу как приедете в Майами, это поможет вам определиться что именно вы хотите посмотреть более подробно. Александр отличный гид, рассказывает интересно и подробно!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
Сейчас в Майами в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 850 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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