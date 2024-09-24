скидка
20%
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
325$260 за всё до 7 чел.
скидка
20%
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
320$256 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Посетить город с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- РРоза24 сентября 2024Мы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила у нас чего мы хотим,
- ММихаил2 сентября 2024Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!
- ТТурсун25 августа 2024Отличная экскурсия, очень рекомендую заказать такую сразу как приедете в Майами, это поможет вам определиться что именно вы хотите посмотреть более подробно. Александр отличный гид, рассказывает интересно и подробно!
- ООльга1 августа 2024Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!
Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «История и архитектура»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Майами
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
Сейчас в Майами в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 256 до 525 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 7 ⭐ отзывов, цены от $256. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь