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и мы немного поменяли "составляющие" экскурсии. Мы решили, что не хотим на Виллу Вискайя, а хотим в Корал Гейбл и по основным районам Майами. Катя организовала для нас тур с учётом наших пожеланий. Программа была насыщенная, время пролетело незаметно. Катя рассказала нам много интересных деталей о жизни в США и в Майями. Проконсультировала по музеям и проведению досуга. Мы довольны, что выбрали именно это предложение. Мы надеемся, что приедем в Майами снова! Спасибо ребятам за организацию отдыха 👍🏻🙂🫶🏻