Экскурсии Майами об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Майами на русском языке, цены от $256, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
скидка
20%
6 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
325$260 за всё до 7 чел.
Секретный Майами
На машине
скидка
20%
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретный Майами
Автомобильная экскурсия по жемчужине Флориды и её окрестностям
Завтра в 08:00
25 окт в 08:00
320$256 за всё до 4 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Палм-Бич - город роскоши и миллиардеров (из Майами на авто)
Посетить город с самым большим количеством миллиардеров на душу населения в мире
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
$525 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Р
    Роза
    24 сентября 2024
    Секретный Майами
    Мы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила у нас чего мы хотим,
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    и мы немного поменяли "составляющие" экскурсии. Мы решили, что не хотим на Виллу Вискайя, а хотим в Корал Гейбл и по основным районам Майами. Катя организовала для нас тур с учётом наших пожеланий. Программа была насыщенная, время пролетело незаметно. Катя рассказала нам много интересных деталей о жизни в США и в Майями. Проконсультировала по музеям и проведению досуга. Мы довольны, что выбрали именно это предложение. Мы надеемся, что приедем в Майами снова! Спасибо ребятам за организацию отдыха 👍🏻🙂🫶🏻

    Мы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила уМы заказали экскурсию "Секретный Майами" и остались очень довольны. Нашим гидом была Екатерина. Она уточнила у
  • М
    Михаил
    2 сентября 2024
    Это Майами
    Всё было профессионально, интересно и все вовремя. День прошёл не заметно. Спасибо большое Александру!
  • Т
    Турсун
    25 августа 2024
    Это Майами
    Отличная экскурсия, очень рекомендую заказать такую сразу как приедете в Майами, это поможет вам определиться что именно вы хотите посмотреть более подробно. Александр отличный гид, рассказывает интересно и подробно!
  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Это Майами
    Александр прекрасный гид. Спасибо большое за экскурсию. Всем рекомендую изучить Майями с Александром!

Ответы на вопросы от путешественников по Майами в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Майами
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Майами в октябре 2024
Сейчас в Майами в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 256 до 525 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Майами (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «История и архитектура», 7 ⭐ отзывов, цены от $256. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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