читать дальше

и это действительно очень важно, если вас интересует хипстерский вариант экскурсии (перевожу: т. е. вам исключительно важно покататься под музыку «Welcome to Miami», послушать из истории города только последние сплетни шоу-биза, потом поторчать у ворот звезды или сфоткать самую шикарную яхту), то, умоляю, не занимайте чье-то место))! Хотя про звезд и их локации информации много будет, не волнуйтесь.



Итак,

на мой взгляд, это действительно очень крутая экскурсия, и она точно ваш вариант, если вам интересно:

1) посмотреть и послушать об архитектуре и ее особенностях в Майами (тут действительно можно проследить изменения за более чем 100 лет, от начальной точки развития до современных объектов).

2) увидеть основные / знаковые места города (которые являются таковыми не только на основании рилс, а действительно заслуживают вашего внимания).

3) узнать об основных моментах и именах из истории Майами (для меня это действительно важно, когда я впервые в городе, это как биография. Не понимаю, как без этого можно вообще понять город и его атмосферу).

4) послушать про одну из самых сильных сторон Майами — современное искусство (а еще лучше, если для вас это не пустой звук, то это вообще будет вишенка на торте! Настолько Александр в теме, что было одно удовольствие общаться и узнавать эстетику города именно через его «оптику», много новых имен для себя открыла, увидела то, что самостоятельно точно нельзя было бы найти. Это такие мировые хиты, что даже если вы вообще не разбираетесь, просто посмотрите/послушайте, расширяйте кругозор, где-нибудь точно потом блеснете!).

5) быстро сориентироваться в городе, понять что/где и куда хотите вернуться. Маршрут логичный и понятный.



Александр, кстати, очень комфортный водитель и интеллигентный человек, в душу не лезет, в то же время отвечает на все интересующие вопросы.



Для меня сегодня было 100 из 100! Я вышла из машины с ощущением полного восторга от Майами!



Спасибо большое за такое прекрасное знакомство с городом!