Музеи и искусство Майами

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Майами на русском языке, цены от $309, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Это Майами
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
-
5%
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
Начало: У вашего отеля
«Район Винвуд — открытый музей городской живописи»
Завтра в 09:00
25 окт в 09:00
$309$325 за всё до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$850 за всё до 7 чел.
Еврейский Майами-Бич
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейский Майами-Бич
Заглянуть в прошлое и настоящее еврейской общины Флориды и Майами
«Еврейский музей Флориды в здании бывшей синагоги, единственной в стиле ар-деко»
Завтра в 10:00
25 окт в 10:00
$390 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Б
    Батраз
    30 июля 2025
    Это Майами
    Дата посещения: 25 июля 2025
    Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
    читать дальше

    и показал самые интересные достопримечательности Майами . Мы получили огромное удовольствие от нашей экскурсии. Очень рекомендую Александра как гида. Не пожалеете. Спасибо еще раз

  • Е
    Елена
    7 октября 2025
    Это Майами
    Сегодня у нас была экскурсия с Александром. И это было чудесно. Александр замечательный рассказчик, мы прекрасно провели эти чудесные 4
    читать дальше

    часа, особое внимание уделил разнообразной архитектуре Майами и уличному искусству этого города. Маршрут был составлен грамотно и познавательно. Спасибо Вам большое, Александр.

    Сегодня у нас была экскурсия с Александром. И это было чудесно. Александр замечательный рассказчик, мы прекрасно провели эти чудесные 4
  • K
    Kira
    8 сентября 2025
    Это Майами
    Александр очень эрудированный и приятный рассказчик, с приятным голосом, что тоже важно! Мы взяли обзорную экскурсию и получилось очень здорово
    читать дальше

    - немного истории, немного видов и пейзажей, немного архитектуры, немного искусства, несколько интересных и неочевидных для обычного туриста мест в Майами-Бич и в Майами! Такие экскурсии вызывают желание приехать ещё, узнать больше, прочитать ещё об услышанном. Наша обзорная экскурсия - 4,5 часов чистого удовольствия! Спасибо Александр!

    Александр очень эрудированный и приятный рассказчик, с приятным голосом, что тоже важно! Мы взяли обзорную экскурсию
  • I
    Iaroslav
    24 августа 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Все было замечательно! Начиная с приятной органичной коммуникации с гидом Артемом и заканчивая настолько же не забываемыми впечатлениями от самой
    читать дальше

    экспозиции- этого много - поездка на автобусах по территории центра - Лунные деревья - многочисленные истории и подробные живые картины - огромные корабли- ракеты - все это стоит Потрогать - увидеть прикоснуться - почувствовать. Совершенно искреннее Уверен что тем людям кто интересуется наукой и развитием технологий понравиться.) Начало и продолжение Жизни и история - первые герои- обезбашенные и реально верившие и выход в Космос! Всем добра и тепла. И отдельная Благодарность Артему которые сопровождал нас.)

  • Л
    Лариса
    21 июля 2025
    Это Майами
    Экскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знает историю. Приятный человек, вежливый,
    читать дальше

    опрятный, уделяет гостям много времени, помогает делать фотографии. Очень хорошая машина, кондиционер, чистая, бутилированная вода. Очень аккуратно, но в то же время маневренно водит машину. С удовольствием буду рекомендовать его, как гида и водителя всем приезжим в Майями. Спасибо!!!♥️

    Экскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знает
  • И
    Ирина
    9 июля 2025
    Это Майами
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная программа! Много доп рекомендаций!!!
  • Д
    Дмитрий
    6 июля 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Крутая экскурсия! Рекомендую
  • Г
    Григорий
    29 июня 2025
    Это Майами
    Мы были потрясены красотой Майами:природой,архитектурой и людьми этого города. Потрясены эрудицией и огромными знаниями Александра. Он давал исчерпывающую информацию по
    читать дальше

    любому вопросу,исторических датах о людях построивших этот чудный город,видах архитектуры.
    Александр прекрасный гид с глубокими знаниями и очень хороший человек. Мы получили исчерпывающие ответы на все интересующие нас вопросы.
    Все кто поедет с ним на экскурсию получат большое удовольствие и не пожалеют.

  • С
    Саида
    29 июня 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Большая благодарность Артему за прекрасную организацию тура. Космически интересно.
    Большая благодарность Артему за прекрасную организацию тура. Космически интересно.
  • Ю
    Юрий
    12 июня 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Благодарим Артема за увлекательную поездку и содержательную экскурсию в космический центр NASA на мысе Канаверал. Не встречали ранее столь профессионального
    читать дальше

    сопровождения - это был лучший день, насыщенный яркими эмоциями интересным и глубоким погружением в историю космических программ NASА. Высокий уровень компетенции, эрудиция и содержательная, интересная, познавательная, приятная беседа в период всего времени поездки и пребывания в космическом центре, сделали наш день. Артем - вы лучший! Спасибо за комфорт и впечатления! Очень рады знакомству. Будем Вас рекомендовать всем. Ваши клиенты навсегда Юрий, Лариса, Александр …

  • О
    Ольга
    10 июня 2025
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Индивидуальный подход и отличная организация. Ездили на экскурсию с сыном 10 лет, Артем адаптировал материал так, чтобы всем было интересно.

    После экскурсии с Артемом хочется сразу же заказать у него же следующую.
  • Е
    Елена
    17 мая 2025
    Это Майами
    С большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествии на круизном корабле. Хочется
    читать дальше

    отметить👌🏻 что он всегда был на связи, подстроился под наш выход, мягко вел автомобиль по маршруту и замечательно показал нам самый живой и разнообразный город Америки. Беседуя, мы получили ответы на свои вопросы и много доп информации, в общем, если вы остановите свой выбор на Гиде Александре вам понравится знакомство с городом через призму опыта вашего гида, через личное мировоззрение образованности и интеллигентности. Удивлены отрицательным отзывом туристов ранее и хотим оставить Александру самые лучшие рекомендации. Надеемся на наши скорые будущие встречи, Александр!

    С большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествии
  • L
    Liesma
    25 апреля 2025
    Это Майами
    Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Александра за экскурсию по Майами и Майами-Бич на его новом, комфортабельном автомобиле. Все было замечательно, нам понравилось.
  • A
    Alena
    22 марта 2025
    Это Майами
    Понравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ Александра. В Майами есть что посмотреть! Рекомендуем без сомнений.
    Понравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ Александра
  • Е
    Екатерина
    11 декабря 2024
    Это Майами
    Всем здравствуйте!

    Хотела написать отзыв позднее, но пересматриваю фото и не могу удержаться от комментариев по горячим следам.

    Первое, что хочу сказать,
    читать дальше

    и это действительно очень важно, если вас интересует хипстерский вариант экскурсии (перевожу: т. е. вам исключительно важно покататься под музыку «Welcome to Miami», послушать из истории города только последние сплетни шоу-биза, потом поторчать у ворот звезды или сфоткать самую шикарную яхту), то, умоляю, не занимайте чье-то место))! Хотя про звезд и их локации информации много будет, не волнуйтесь.

    Итак,
    на мой взгляд, это действительно очень крутая экскурсия, и она точно ваш вариант, если вам интересно:
    1) посмотреть и послушать об архитектуре и ее особенностях в Майами (тут действительно можно проследить изменения за более чем 100 лет, от начальной точки развития до современных объектов).
    2) увидеть основные / знаковые места города (которые являются таковыми не только на основании рилс, а действительно заслуживают вашего внимания).
    3) узнать об основных моментах и именах из истории Майами (для меня это действительно важно, когда я впервые в городе, это как биография. Не понимаю, как без этого можно вообще понять город и его атмосферу).
    4) послушать про одну из самых сильных сторон Майами — современное искусство (а еще лучше, если для вас это не пустой звук, то это вообще будет вишенка на торте! Настолько Александр в теме, что было одно удовольствие общаться и узнавать эстетику города именно через его «оптику», много новых имен для себя открыла, увидела то, что самостоятельно точно нельзя было бы найти. Это такие мировые хиты, что даже если вы вообще не разбираетесь, просто посмотрите/послушайте, расширяйте кругозор, где-нибудь точно потом блеснете!).
    5) быстро сориентироваться в городе, понять что/где и куда хотите вернуться. Маршрут логичный и понятный.

    Александр, кстати, очень комфортный водитель и интеллигентный человек, в душу не лезет, в то же время отвечает на все интересующие вопросы.

    Для меня сегодня было 100 из 100! Я вышла из машины с ощущением полного восторга от Майами!

    Спасибо большое за такое прекрасное знакомство с городом!

    Всем здравствуйте!
  • Н
    Наталья
    10 ноября 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Экскурсия в космический центр NASA превзошла все ожидания! Артем организовал ее наилучшим образом, согласовывал все детали поездки, предлагал разные варианты
    читать дальше

    для большего удобства. Экскурсовод отлично знает материал, увлечён темой космоса, смог заинтересовать детей- подростков. Им было очень интересно! Взрослый турист тоже значительно расширил кругозор. В самом центре ребятам понравилась возможность управлять летательными аппаратами и доступ к пультам управления. Всё очень наглядно! Дорога до центра неутомительная, транспорт - отличный, Артём - интересный собеседник, приятен в общении. Рекомендуем!

    Экскурсия в космический центр NASA превзошла все ожидания! Артем организовал ее наилучшим образом, согласовывал все детали
  • А
    Анна-Мария
    8 ноября 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Артем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в том числе, часто, к счастью,
    читать дальше

    очень хороших. Но, пожалуй, по впечатлению, Артем на первом месте.
    Экскурсию планировали заранее. Нужно было занять день вылета (вылетали в 11.30 вечера) + это был выходной и папа не был занят работой. Поскольку космосом интересуемся мы все в семье, вопросов, на какую экскурсию ехать, не было.
    Спасибо Артему, обсудили сразу все нюансы, от времени выезда до машины, в которой поедем.
    Сама поездка выдалась отличной (и дождливая погода ничего не испортила). Артем подходил ко всем вопросам очень внимательно, от наличия воды в машине, помощи с погрузкой чемоданов, до помощи с фотографиями нас вместе и выбора места питания на дороге (заезжали на заправку Wawa — есть хорошая еда на любой вкус, то есть не типичный фастфуд).
    Очень много было информации, но ничего лишнего, никакой перегрузки датами или «информации по учебнику». Артем очень открытый к вопросам, приветливый и профессиональный. Искренне рекомендую другим и сами еще вернемся на другие экскурсии (хотя в НАСА хотим еще раз, уже без спешки).

    Артем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в том
  • С
    Станислава
    5 ноября 2024
    Космический центр NASA на мысе Канаверал
    Экскурсия потрясающая - как для любителей и знатоков, так и для детей. Вся информация подается в формате приключения, погружает в
    читать дальше

    атмосферу первых запусков, есть игровые аттракционы для детей.

    Количество павильонов и экспонатов позволяет с восторгом провести в центре целый день!

    Артем грамотный рассказчик, отлично разбирается в истории космонавтики и знает центр вдоль и поперек. С ним было очень интересно и душевно! Он заботился о нас все время, подобрал удобные даты для посещения центра, рассказал много важных деталей в ходе поездки, подсказал где и когда лучше сделать фото без толпы и провел незабываемую экскурсию.

    P.S: Конец октября - прекрасное время для космического путешествия! Погода была прекрасная и народа не очень много.

  • I
    Inessa
    28 октября 2024
    Это Майами
    Наша семейная группа из 4-х человек побывала на замечательной 6-ти часовой экскурсии по Майями и Майями Бич! Уже во время
    читать дальше

    её заказа и оформления Александр очень оперативно отвечал на все вопросы, что вселило уверенность в нашем выборе его как гида. И наши ожидания полностью оправдались! Нам был предоставлен новый и комфортабельный автомобиль с возможностью прекрасного обзора городов, в том числе через люк на крыше. Благодаря спокойной и уверенной манере езды Александра, мы чувствовали себя комфортно, как в тур-автобусе. Как гид, Александр провёл экскурсию чрезвычайно профессионально: очень грамотным языком; в неакадемичной и познавательной манере; с нетривиальными фактами об истории, развитии и реальной жизни в обоих городах; их особенностях и скрытых от непосвящённых достопримечательностях и проблемах; сразу же отвечая на все наши вопросы, даже когда мы прерывали его, торопясь их задать. Это было столь интеллигентно и располагающе, что все мы чувствовали себя не только слушателями, но и равноправными собеседниками. И это стало большой особенностью нашего тура, в том числе и во время очень интересных остановок и обзорных выходов. Кроме этого профессионализм Александра в полной мере проявился тогда, когда после первого часа стало очевидно, что из-за штормового утреннего ветра водная часть нашей экскурсии не может состояться. В этой неординарной ситуации Александр, спокойно и без всякой паники, предложил заменить катерную прогулку на такую же по продолжительности поездку в два пригорода Майями, которые в результате ещё больше украсили её. Одним словом, в конце нашего тура мы были переполнены новыми впечатлениями, знаниями и эмоциями. Можно с уверенностью сказать, что наша экскурсия останется по-настоящему памятной! И за это - огромная благодарность Александру от каждого из нас!!! С уважением - Инесса, Иосиф, Изабелла, Александр.

  • О
    Ольга
    22 октября 2024
    Это Майами
    Александр - великолепный рассказчик, интеллигентный, знающий, с грамотной, поставленной речью. Ответил на все интересующие вопросы, показал удивительные места Майами. Следующая экскурсия - только с Александром!!! Спасибо!!!

