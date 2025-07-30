-
Это Майами: уникальная экскурсия по Майами и Майами-Бич
Погрузитесь в атмосферу Майами и Майами-Бич на индивидуальной экскурсии. Увидите небоскрёбы, музеи, пляжи и рестораны. Подходит для всех возрастов
«Район Винвуд — открытый музей городской живописи»
Космический центр NASA на мысе Канаверал
Путешествие на весь день в прошлое, настоящее и будущее американской космонавтики
Еврейский Майами-Бич
Заглянуть в прошлое и настоящее еврейской общины Флориды и Майами
«Еврейский музей Флориды в здании бывшей синагоги, единственной в стиле ар-деко»
Последние отзывы на экскурсии
- ББатраз30 июля 2025Это МайамиДата посещения: 25 июля 2025Хочу поблагодарить Александра за высокий профессионализм в работе гидом. Очень интересно красочно и в то же время не напрягая рассказал
- ЕЕлена7 октября 2025Сегодня у нас была экскурсия с Александром. И это было чудесно. Александр замечательный рассказчик, мы прекрасно провели эти чудесные 4
- KKira8 сентября 2025Александр очень эрудированный и приятный рассказчик, с приятным голосом, что тоже важно! Мы взяли обзорную экскурсию и получилось очень здорово
- IIaroslav24 августа 2025Все было замечательно! Начиная с приятной органичной коммуникации с гидом Артемом и заканчивая настолько же не забываемыми впечатлениями от самой
- ЛЛариса21 июля 2025Экскурсия прошла великолепно. Александр знает Майями, показывает интересные и незапланированные места, осведомлен интересными деталями, прекрасно знает историю. Приятный человек, вежливый,
- ИИрина9 июля 2025Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и интересная программа! Много доп рекомендаций!!!
- ДДмитрий6 июля 2025Крутая экскурсия! Рекомендую
- ГГригорий29 июня 2025Мы были потрясены красотой Майами:природой,архитектурой и людьми этого города. Потрясены эрудицией и огромными знаниями Александра. Он давал исчерпывающую информацию по
- ССаида29 июня 2025Большая благодарность Артему за прекрасную организацию тура. Космически интересно.
- ЮЮрий12 июня 2025Благодарим Артема за увлекательную поездку и содержательную экскурсию в космический центр NASA на мысе Канаверал. Не встречали ранее столь профессионального
- ООльга10 июня 2025Индивидуальный подход и отличная организация. Ездили на экскурсию с сыном 10 лет, Артем адаптировал материал так, чтобы всем было интересно.
После экскурсии с Артемом хочется сразу же заказать у него же следующую.
- ЕЕлена17 мая 2025С большим удовольствием, благодаря Александру, мы с супругом провели часть дня в Майами в нашем путешествии на круизном корабле. Хочется
- LLiesma25 апреля 2025Мы хотели бы поблагодарить нашего гида Александра за экскурсию по Майами и Майами-Бич на его новом, комфортабельном автомобиле. Все было замечательно, нам понравилось.
- AAlena22 марта 2025Понравилось очень! Много увидели, много услышали, много узнали. Отличные виды, красивые места, замечательный сопроводительный рассказ Александра. В Майами есть что посмотреть! Рекомендуем без сомнений.
- ЕЕкатерина11 декабря 2024Всем здравствуйте!
Хотела написать отзыв позднее, но пересматриваю фото и не могу удержаться от комментариев по горячим следам.
Первое, что хочу сказать,
- ННаталья10 ноября 2024Экскурсия в космический центр NASA превзошла все ожидания! Артем организовал ее наилучшим образом, согласовывал все детали поездки, предлагал разные варианты
- ААнна-Мария8 ноября 2024Артем — прекрасный гид и просто очень интересный человек. Путешествую много, встречаю разных экскурсоводов, в том числе, часто, к счастью,
- ССтанислава5 ноября 2024Экскурсия потрясающая - как для любителей и знатоков, так и для детей. Вся информация подается в формате приключения, погружает в
- IInessa28 октября 2024Наша семейная группа из 4-х человек побывала на замечательной 6-ти часовой экскурсии по Майями и Майями Бич! Уже во время
- ООльга22 октября 2024Александр - великолепный рассказчик, интеллигентный, знающий, с грамотной, поставленной речью. Ответил на все интересующие вопросы, показал удивительные места Майами. Следующая экскурсия - только с Александром!!! Спасибо!!!
