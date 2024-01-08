С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции
Музей Уитни бросает вызов классическому искусству, начиная даже со здания — словно айсберг, выброшенный на берег, музей возвышается прямо над Гудзоном. В его залах я познакомлю вас с американским искусством.
Вы поймёте, почему в 20 веке эта страна смогла не только вырваться вперёд в арт-сфере, но и надолго обогнать остальной мир.
Вы поймёте, почему в 20 веке эта страна смогла не только вырваться вперёд в арт-сфере, но и надолго обогнать остальной мир.
Ближайшие даты:
8
янв
янв
10
янв
янв
11
янв
янв
12
янв
янв
15
янв
янв
17
янв
янв
18
янв
янв
Ещё
даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы перенесёмся в Нью-Йорк начала 20 века и в сопровождении известных художников пройдём до искусства наших дней. Работы Уорхола, Джонсона, Ротко, Поллока, Раушенберга и многих других неразрывно связаны с американской историей и культурой. Я помогу вам разглядеть изнанку Америки прошлого столетия и современные тенденции.
Приятным бонусом будет прогулка по открытым террасам музея, откуда открываются потрясающие виды на Нью-Йорк. В этом месте стираются границы между музейным пространством и городом, между прошлым, настоящим и будущим.
Организационные детали
Билеты включены в стоимость экскурсии.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Музея Уитни
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нью-Йорке
Провела экскурсии для 224 туристов
Моя специальность историка искусств помогает из простых туров по музеям сделать настоящее увлекательное путешествие по столетиям и культурам. Искусство для меня — это целый мир, и мне нравится открывать этот мир для других. На своих авторских экскурсиях я помогаю гостям получить основы понимания искусства и последовательную структуру, которая позволяет ориентироваться в дальнейшем в любых других музеях. По первому образованию я инженер-экономист, по второму — искусствовед, поэтому могу рассказать об искусстве и художественно, и логично. Мои экскурсии больше похожи на прогулку и интересную беседу с друзьями. Приглашаю вас присоединиться и отлично провести время!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нью-Йорка
Похожие туры из Нью-Йорка
Индивидуальная
2.5 часа
Американское крыло музея «Метрополитен»
Раскрыть историю Нью-Йорка и Америки через искусство и услышать любопытные рассказы о художниках
Сегодня
Завтра
17 дек
18 дек
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Нью-Йорк, или Новый Амстердам
Пешком по Уолл-стрит и на пароме к статуе Свободы
Liberty and South End Avenue, Le Pain Quotidien Co...
Сегодня
Завтра
17 дек
18 дек
$295 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Музей Соломона Гуггенхайма с искусствоведом
Прикоснуться к авангардному искусству первой половины 20 века и узнать о семье основателей музея
у музея Гуггенхайма
17 дек
18 дек
21 дек
23 дек
$200 за всё до 6 чел.