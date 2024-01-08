Музей Уитни бросает вызов классическому искусству, начиная даже со здания — словно айсберг, выброшенный на берег, музей возвышается прямо над Гудзоном. В его залах я познакомлю вас с американским искусством. Вы поймёте, почему в 20 веке эта страна смогла не только вырваться вперёд в арт-сфере, но и надолго обогнать остальной мир.

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Описание

Что вас ожидает

Мы перенесёмся в Нью-Йорк начала 20 века и в сопровождении известных художников пройдём до искусства наших дней. Работы Уорхола, Джонсона, Ротко, Поллока, Раушенберга и многих других неразрывно связаны с американской историей и культурой. Я помогу вам разглядеть изнанку Америки прошлого столетия и современные тенденции.

Приятным бонусом будет прогулка по открытым террасам музея, откуда открываются потрясающие виды на Нью-Йорк. В этом месте стираются границы между музейным пространством и городом, между прошлым, настоящим и будущим.

Организационные детали

Билеты включены в стоимость экскурсии.