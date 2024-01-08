Американское искусство в Музее Уитни

Индивидуальная экскурсия в Нью-Йорке

С искусствоведом осмотреть работы Уорхола и Ротко и понять уникальность коллекции

Музей Уитни бросает вызов классическому искусству, начиная даже со здания — словно айсберг, выброшенный на берег, музей возвышается прямо над Гудзоном. В его залах я познакомлю вас с американским искусством.

Вы поймёте, почему в 20 веке эта страна смогла не только вырваться вперёд в арт-сфере, но и надолго обогнать остальной мир.
Американское искусство в Музее Уитни
Американское искусство в Музее Уитни
Американское искусство в Музее Уитни
Американское искусство в Музее Уитни
Американское искусство в Музее Уитни
Американское искусство в Музее Уитни
Ближайшие даты:
8
янв
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янв
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Описание

Что вас ожидает

Мы перенесёмся в Нью-Йорк начала 20 века и в сопровождении известных художников пройдём до искусства наших дней. Работы Уорхола, Джонсона, Ротко, Поллока, Раушенберга и многих других неразрывно связаны с американской историей и культурой. Я помогу вам разглядеть изнанку Америки прошлого столетия и современные тенденции.

Приятным бонусом будет прогулка по открытым террасам музея, откуда открываются потрясающие виды на Нью-Йорк. В этом месте стираются границы между музейным пространством и городом, между прошлым, настоящим и будущим.

Организационные детали

Билеты включены в стоимость экскурсии.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Музея Уитни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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