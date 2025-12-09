Индивидуальная
Прогулка по Метрополитен с патроном музея
Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа
Начало: Музей Метрополитен
11 дек в 12:00
12 дек в 12:00
от $200 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В Американский музей естественной истории - с гидом
Погрузитесь в мир науки и истории в Нью-Йорке. Уникальные экспонаты и увлекательные истории ждут вас в Американском музее естественной истории
Начало: В Американском музее естественной истории
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$260 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Американский музей естественной истории»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Американский музей естественной истории" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 385. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Американский музей естественной истории», 89 ⭐ отзывов, цены от $200. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль