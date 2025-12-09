Найдено 3 экскурсии в категории « Американский музей естественной истории » в Нью-Йорке на русском языке, цены от $200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности 3 часа 59 отзывов Индивидуальная Прогулка по Метрополитен с патроном музея Найти ключ к пониманию шедевров мирового искусства в компании искусствоведа Начало: Музей Метрополитен от $200 за человека Пешая 3.5 часа 30 отзывов Индивидуальная до 4 чел. А вы хотели бы жить на Манхэттене? Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций Начало: Downtown $385 за всё до 4 чел. Пешая 2.5 часа Индивидуальная до 6 чел. В Американский музей естественной истории - с гидом Погрузитесь в мир науки и истории в Нью-Йорке. Уникальные экспонаты и увлекательные истории ждут вас в Американском музее естественной истории Начало: В Американском музее естественной истории $260 за всё до 6 чел. Другие экскурсии Нью-Йорка

