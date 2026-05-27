Челси прошёл путь от индустриальной зоны до одного из самых влиятельных арт-районов Нью-Йорка. За несколько часов вы разберётесь, как это произошло, рассмотрите муралы и побываете в 2–3 галереях. А ещё выясните, как заброшенная надземная железная дорога превратилась в один из лучших парков мира.

Хадсон Ярдс и Хай Лайн — начнём там, где заканчивается привычный Манхэттен. Высокий парк на бывшей железнодорожной эстакаде открывает вид на весь район с необычного ракурса.

Галереи на 10-й авеню — зайдём в 2–3 галереи современного искусства и обсудим, что именно сделало Челси центром арт-рынка.

Отель «Челси» — о, сколько городских мифов связано с этим местом! Здесь жили Боб Дилан, Дженис Джоплин, Артур Миллер, и многие события бурной истории отеля попали в заголовки светской хроники.

Стрит-арт и муралы — разберём, чем мурал отличается от граффити, кто и зачем их создаёт и как уличное искусство изменило облик района.

Пирс 54 — место, которое связано с историей «Титаника». Поднимемся на одну из крыш неподалёку, чтобы осмотреть окрестности с высоты

Рынок Челси — бывший завод печенья Nabisco, который превратился в знаменитый гастрономический квартал. Здесь же находится штаб-квартира Google. Завершаем прогулку в Starbucks Reserve.

Еда и напитки на рынке Челси оплачиваются дополнительно, по желанию.