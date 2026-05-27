Погрузиться в мир современного искусства и стрит-арта
Челси прошёл путь от индустриальной зоны до одного из самых влиятельных арт-районов Нью-Йорка. За несколько часов вы разберётесь, как это произошло, рассмотрите муралы и побываете в 2–3 галереях.
А ещё выясните, как заброшенная надземная железная дорога превратилась в один из лучших парков мира.
Описание экскурсии
Хадсон Ярдс и Хай Лайн — начнём там, где заканчивается привычный Манхэттен. Высокий парк на бывшей железнодорожной эстакаде открывает вид на весь район с необычного ракурса.
Галереи на 10-й авеню — зайдём в 2–3 галереи современного искусства и обсудим, что именно сделало Челси центром арт-рынка.
Отель «Челси» — о, сколько городских мифов связано с этим местом! Здесь жили Боб Дилан, Дженис Джоплин, Артур Миллер, и многие события бурной истории отеля попали в заголовки светской хроники.
Стрит-арт и муралы — разберём, чем мурал отличается от граффити, кто и зачем их создаёт и как уличное искусство изменило облик района.
Пирс 54 — место, которое связано с историей «Титаника». Поднимемся на одну из крыш неподалёку, чтобы осмотреть окрестности с высоты
Рынок Челси — бывший завод печенья Nabisco, который превратился в знаменитый гастрономический квартал. Здесь же находится штаб-квартира Google. Завершаем прогулку в Starbucks Reserve.
Организационные детали
Еда и напитки на рынке Челси оплачиваются дополнительно, по желанию.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Hudson Yard
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нью-Йорке
Я лицензированный гид, влюблённая в Нью-Йорк. Когда я только приехала, я была как турист — много гуляла, разглядывала фасады, подмечала мелочи, а потом дома читала об увиденном. Постепенно мои наблюдения читать дальшеуменьшить
превратились в увлекательные прогулки, которые сначала я проводила для друзей и родных. А затем получила лицензию гида, чтобы делиться этим с другими.
Мои маршруты проходят по самым атмосферным районам города — Челси, Гринвич-Виллидж, Нижний Манхэттен. Мы будем говорить о современном искусстве, архитектуре, скрытых деталях улиц, истории зданий и людях, которые здесь жили и творили.
Нью-Йорк разговаривает со всеми на своём языке. Со мной он говорит языком искусства, истории и архитектуры. Я с радостью стану вашим проводником, чтобы вместе услышать поэтику Нью-Йорка.
