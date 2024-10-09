Экскурсия по Метрополитен-музею в Нью-Йорке с искусствоведом, который проведёт вас через десятки залов и покажет, что стоит увидеть.Научитесь смотреть на картины, скульптуры и керамику так, чтобы было интересно и понятно,

почему они являются шедеврами. Узнайте, что современное искусство - это не профанация, и откройте многогранную личность музея через смену впечатлений и неожиданные параллели. Входные билеты включены в стоимость, а экскурсия заканчивается на открытой крыше с видами на Центральный парк и манхэттенский скайлайн

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Описание экскурсии

Фасад музея Метрополитен — пример того, как американские архитекторы работали с европейским наследием. И наглядная иллюстрация эволюции музея по мере роста коллекции.

Крыло античного искусства. Вы попадёте в римский дворик-перистиль со стеклянным потолком и спальню, украшенную фресками начала нашей эры. Я покажу самый первый экспонат музея и поделюсь эпизодами из античных мифов.

Крыло египетского искусства. Вы увидите храм Дендур, построенный около 10 года до н. э., ранние примеры реалистичного портретного искусства, мумии и папирусы из Книги мёртвых.

Галерея живописи европейских художников 14–20 веков. Мы отправимся в турне через столетия и страны, ведь картины отражают ценности, представления о красоте и умения своих создателей. Вы разберётесь, в чём разница между сюжетами и приёмами старых мастеров, импрессионистов и авангардистов, и увидите работы известных художников.

Крыло американского искусства. На примере витражей и ламп Тиффани поговорим о декоративно-прикладном искусстве. А у картины «Вашингтон, пересекающий Делавэр» вспомним значимые эпизоды из истории США.

Крыло Роберта Лемана. Вы окажетесь в особняке династии банкиров и крупных коллекционеров 20 века. Оцените воссозданные интерьеры с картинами, мебелью, коврами и посудой, которые передали музею меценаты.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет познакомиться с музеем, и тем, кто стремится увидеть его по-новому. Детям тоже будет интересно — для них у меня есть раскраски, творческие задания и примеры материалов, из которых сделаны экспонаты.

Организационные детали