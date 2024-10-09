В Метрополитен-музей - с влюблённым в него искусствоведом

Погрузитесь в мир искусства с профессиональным гидом, который покажет вам шедевры Метрополитен-музея и объяснит, почему они так важны
Экскурсия по Метрополитен-музею в Нью-Йорке с искусствоведом, который проведёт вас через десятки залов и покажет, что стоит увидеть.

Научитесь смотреть на картины, скульптуры и керамику так, чтобы было интересно и понятно,
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почему они являются шедеврами.

Узнайте, что современное искусство - это не профанация, и откройте многогранную личность музея через смену впечатлений и неожиданные параллели.

Входные билеты включены в стоимость, а экскурсия заканчивается на открытой крыше с видами на Центральный парк и манхэттенский скайлайн

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Профессиональный гид-искусствовед
  • 🏛️ Десятки залов с шедеврами
  • 📚 Обучение искусству
  • 🖼️ Понимание современного искусства
  • 🌆 Виды на Центральный парк
    • В Метрополитен-музей - с влюблённым в него искусствоведом
    В Метрополитен-музей - с влюблённым в него искусствоведом
    В Метрополитен-музей - с влюблённым в него искусствоведом
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

    Что можно увидеть

  • Фасад музея Метрополитен
  • Крыло античного искусства
  • Крыло египетского искусства
  • Галерея живописи европейских художников
  • Крыло американского искусства
  • Крыло Роберта Лемана

    • Описание экскурсии

    Фасад музея Метрополитен — пример того, как американские архитекторы работали с европейским наследием. И наглядная иллюстрация эволюции музея по мере роста коллекции.

    Крыло античного искусства. Вы попадёте в римский дворик-перистиль со стеклянным потолком и спальню, украшенную фресками начала нашей эры. Я покажу самый первый экспонат музея и поделюсь эпизодами из античных мифов.

    Крыло египетского искусства. Вы увидите храм Дендур, построенный около 10 года до н. э., ранние примеры реалистичного портретного искусства, мумии и папирусы из Книги мёртвых.

    Галерея живописи европейских художников 14–20 веков. Мы отправимся в турне через столетия и страны, ведь картины отражают ценности, представления о красоте и умения своих создателей. Вы разберётесь, в чём разница между сюжетами и приёмами старых мастеров, импрессионистов и авангардистов, и увидите работы известных художников.

    Крыло американского искусства. На примере витражей и ламп Тиффани поговорим о декоративно-прикладном искусстве. А у картины «Вашингтон, пересекающий Делавэр» вспомним значимые эпизоды из истории США.

    Крыло Роберта Лемана. Вы окажетесь в особняке династии банкиров и крупных коллекционеров 20 века. Оцените воссозданные интерьеры с картинами, мебелью, коврами и посудой, которые передали музею меценаты.

    Кому подойдёт экскурсия

    Тем, кто хочет познакомиться с музеем, и тем, кто стремится увидеть его по-новому. Детям тоже будет интересно — для них у меня есть раскраски, творческие задания и примеры материалов, из которых сделаны экспонаты.

    Организационные детали

    • Входные билеты включены в стоимость
    • С мая по октябрь экскурсия заканчивается на открытой крыше, откуда открываются прекрасные виды на Центральный парк и манхэттенский скайлайн
    • В конце экскурсии вы получите карту с описанием других отделов музея
    • Если у вас есть особые тематические пожелания, я учту это и включу в экскурсию

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В музее Метрополитен
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2.5 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    А
    9 окт 2024
    Отличная экскурсия. Евгения очень профессиональный гид. без спешки. масса информации. мне повезло знакомиться с музеем на экскурсии с Евгенией. спасибо!
    Отличная экскурсия. Евгения очень профессиональный гид. без спешки. масса информации. мне повезло знакомиться с музеем на

    Входит в следующие категории Нью-Йорка

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