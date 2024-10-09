Фасад музея Метрополитен — пример того, как американские архитекторы работали с европейским наследием. И наглядная иллюстрация эволюции музея по мере роста коллекции.
Крыло античного искусства. Вы попадёте в римский дворик-перистиль со стеклянным потолком и спальню, украшенную фресками начала нашей эры. Я покажу самый первый экспонат музея и поделюсь эпизодами из античных мифов.
Крыло египетского искусства. Вы увидите храм Дендур, построенный около 10 года до н. э., ранние примеры реалистичного портретного искусства, мумии и папирусы из Книги мёртвых.
Галерея живописи европейских художников 14–20 веков. Мы отправимся в турне через столетия и страны, ведь картины отражают ценности, представления о красоте и умения своих создателей. Вы разберётесь, в чём разница между сюжетами и приёмами старых мастеров, импрессионистов и авангардистов, и увидите работы известных художников.
Крыло американского искусства. На примере витражей и ламп Тиффани поговорим о декоративно-прикладном искусстве. А у картины «Вашингтон, пересекающий Делавэр» вспомним значимые эпизоды из истории США.
Крыло Роберта Лемана. Вы окажетесь в особняке династии банкиров и крупных коллекционеров 20 века. Оцените воссозданные интерьеры с картинами, мебелью, коврами и посудой, которые передали музею меценаты.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет познакомиться с музеем, и тем, кто стремится увидеть его по-новому. Детям тоже будет интересно — для них у меня есть раскраски, творческие задания и примеры материалов, из которых сделаны экспонаты.
Организационные детали
Входные билеты включены в стоимость
С мая по октябрь экскурсия заканчивается на открытой крыше, откуда открываются прекрасные виды на Центральный парк и манхэттенский скайлайн
В конце экскурсии вы получите карту с описанием других отделов музея
Если у вас есть особые тематические пожелания, я учту это и включу в экскурсию
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нью-Йорке
Я журналист и искусствовед, училась в Академии художеств в Петербурге. 15 лет работаю в сфере искусства и образования, в том числе была штатным экскурсоводом Эрмитажа, чем очень горжусь. Я обожаю атмосферу именно огромного энциклопедического музея и знаю, как сделать его понятным и вдохновляющим.