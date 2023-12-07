Аудиопрогулка по Нью-Йорку
Добро пожаловать на увлекательную аудиоэкскурсию по сердцу Нью-Йорка! Присоединяйтесь к нам в путешествии по Манхэттену, где мы расскажем вам истории, скрытые за величественными фасадами небоскребов.
От Madison Square Garden до шедевров архитектуры на Пятой авеню и величественной штаб-квартиры ООН — каждый уголок города хранит свои уникальные тайны.
От Madison Square Garden до шедевров архитектуры на Пятой авеню и величественной штаб-квартиры ООН — каждый уголок города хранит свои уникальные тайны.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Мэдисон Сквер Гарден
- Площадь Геральд
- Бродвей
- Эмпаир-стейт-билдинг
- Пятая авеню
- Нью-Йоркская публичная библиотека
- Центральный вокзал
- Крайслер-билдинг
- Ньюс-билдинг
- Тюдор-Сити
- Штаб-квартира ООН
- Церковь св. Агнессы
Описание
За фасадами Манхэттена:
- аудиоэкскурсия в сердце Нью-Йорка.
- Манхэттен — это воплощение успеха и богатства! Но какие истории скрываются за фасадами огромных небоскребов? Узнаете на увлекательной аудиоэкскурсии в сердце Нью-Йорка! Начнется аудиопрогулка у Madison Square Garden, где вы с удивлением обнаружите, что здесь нет ни площади, ни сада. Таков пародоксальный Нью-Йорк, но вы легко научитесь в нем ориентироваться! Пройдя по «Авеню мод», где работают дизайнеры с мировым именем, такие, как Донна Каран и Оскар де ла Рента, вы выйдите к главному небоскребу Америки, «восьмому чуду света» — Empire State Building. Здесь вас ждут истории столь же захватывающие дух, как и само здание. Выйдя на знаменитое Пятое авеню, вы вернетесь в прошлое, глядя на изысканную архитектуру Нью-Йоркской публичной библиотеки, хранящей истории всемирно известных американских писателей. Поразит вас монументальностью и Центральный вокзал, где вы узнаете любопытные подробности, например, что чаще всего теряют пассажиры Нью-Йорка, а также где поесть вкуснейшие морепродукты. По дороге к штаб-квартире ООН вас ждут истории взлетов и падений, интриг и предательства, чудачеств и расточительства богатейших семей Америки. Насладившись величественным видом штаб-квартиры ООН, вы направитесь к финальной точке маршрута — небольшой, но полной истории Церкви св. Агнессы. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
- Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
- Go.
- Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Билеты в музеи и достопримечательности на маршруте
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USAЗавершение: 143 E 43rd St, New York, NY 10017, USA
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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