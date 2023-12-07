Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена

Аудиоэкскурсия в Нью-Йорке

Аудиопрогулка по Нью-Йорку

Добро пожаловать на увлекательную аудиоэкскурсию по сердцу Нью-Йорка! Присоединяйтесь к нам в путешествии по Манхэттену, где мы расскажем вам истории, скрытые за величественными фасадами небоскребов.

От Madison Square Garden до шедевров архитектуры на Пятой авеню и величественной штаб-квартиры ООН — каждый уголок города хранит свои уникальные тайны.
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мэдисон Сквер Гарден
  • Площадь Геральд
  • Бродвей
  • Эмпаир-стейт-билдинг
  • Пятая авеню
  • Нью-Йоркская публичная библиотека
  • Центральный вокзал
  • Крайслер-билдинг
  • Ньюс-билдинг
  • Тюдор-Сити
  • Штаб-квартира ООН
  • Церковь св. Агнессы

Описание

За фасадами Манхэттена:

  • аудиоэкскурсия в сердце Нью-Йорка.
  • Манхэттен — это воплощение успеха и богатства! Но какие истории скрываются за фасадами огромных небоскребов? Узнаете на увлекательной аудиоэкскурсии в сердце Нью-Йорка! Начнется аудиопрогулка у Madison Square Garden, где вы с удивлением обнаружите, что здесь нет ни площади, ни сада. Таков пародоксальный Нью-Йорк, но вы легко научитесь в нем ориентироваться! Пройдя по «Авеню мод», где работают дизайнеры с мировым именем, такие, как Донна Каран и Оскар де ла Рента, вы выйдите к главному небоскребу Америки, «восьмому чуду света» — Empire State Building. Здесь вас ждут истории столь же захватывающие дух, как и само здание. Выйдя на знаменитое Пятое авеню, вы вернетесь в прошлое, глядя на изысканную архитектуру Нью-Йоркской публичной библиотеки, хранящей истории всемирно известных американских писателей. Поразит вас монументальностью и Центральный вокзал, где вы узнаете любопытные подробности, например, что чаще всего теряют пассажиры Нью-Йорка, а также где поесть вкуснейшие морепродукты. По дороге к штаб-квартире ООН вас ждут истории взлетов и падений, интриг и предательства, чудачеств и расточительства богатейших семей Америки. Насладившись величественным видом штаб-квартиры ООН, вы направитесь к финальной точке маршрута — небольшой, но полной истории Церкви св. Агнессы. Как проходит аудиоэкскурсия1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
  • Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We.
  • Go.
  • Trip (доступно в App Store и Google Play). 2.. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 3. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 4. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного жителя
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи и достопримечательности на маршруте
Где начинаем и завершаем?
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
Завершение: 143 E 43rd St, New York, NY 10017, USA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для, телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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