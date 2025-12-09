Индивидуальная
до 4 чел.
А вы хотели бы жить на Манхэттене?
Разобрать ядро Нью-Йорка по кварталам, улицам, местам событий и удержаться на ногах от шквала эмоций
Начало: Downtown
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
$385 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: а вы хотели бы жить на Манхэттене?
Побывать в самом сердце города и познакомиться со знаменитым районом (без гида)
Начало: Возле Мэдисон-сквер-гарден
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$10 за человека
Аудиогид
Аудиопрогулка по Нью-Йорку: что скрывают небоскребы Манхэттена
Начало: 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA
$10 за человека
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в декабре 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Эмпайр Стейт Билдинг" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 385. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
