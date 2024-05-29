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и речь. Можешь останавливаться и прослушивать еще раз. Приведены интересные факты (правда не знаю, насколько это достоверно)) Единственное, что вызвало сомнение, что это давно записанные экскурсии, т. к. в одном из аудио файлов говорится, что реконструкция закончится в 2010 году, но в целом это не смутило, т. к. все исторические места наврятли изменили историю за эти года. Можно добавить еще одну экскурсию, т. к. в Манхеттене много мест про которые можно рассказать. Друзьям своим уже порекомендовала это приложение.