Большая история Нью-Йорка состоит из миллионов маленьких. Вы услышите самые интересные из них.
А также пройдёте через колоритные кварталы Нижнего Манхэттена, заглянете в финансовый центр всего мира, увидите самое высокое здание в Америке и места съёмок знаменитых фильмов и сериалов.
С вами будет наш аудиогид, который работает оффлайн, содержит gps-карту маршрута, иллюстрации и аудиозаписи.
Описание аудиогида
Экскурсия включает 34 локации. В любой момент вы можете сделать перерыв в кафе и отклониться от маршрута, чтобы заглянуть в интересный переулок.
Вы увидите:
- Статую Свободы
- мэрию Нью-Йорка
- мемориал 11 сентября
- всемирный торговый центр
- церковь Троицы
- Уолл-стрит
- Чайнатаун
- Маленькую Италию
- Бруклинский мост
- старинные небоскрёбы
- места съёмок знаменитых фильмов и телесериалов
И узнаете:
- как самое опасное место города стало первым очагом толерантности
- как квартал старых фабрик превратился в богемную тусовку
- как две полиции Нью-Йорка не могли поделить город
- и многое другое
Организационные детали
- Это самостоятельная экскурсия без гида. Вам нужно скачать мобильное приложение (есть для iOS и Android), активировать покупку по инструкции и следовать маршруту на карте в приложении
- Приложение работает оффлайн, поэтому интернет вам не понадобится
- Вы полностью оплачиваете аудиоэкскурсию на Трипстере, ничего доплачивать не нужно. Через 3–7 минут после оплаты придёт e-mail со ссылками и инструкциями по активации
- Аудиогид будет доступен в любой день и любое время без ограничений — при оформлении заказа можно указать приблизительные данные
- Посещение платных достопримечательностей — на ваше усмотрение
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$7
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от музея Tenement
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — Организатор в Нью-Йорке
Провёл экскурсии для 3662 туристов
Предлагаем аудиогиды от опытных гидов и путешественников по цене чашки кофе! Много лет мы разрабатываем интересные маршруты и познавательные экскурсии по всему миру. Наши гиды доступны в любое время и
Входит в следующие категории Нью-Йорка
