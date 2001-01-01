Мы Вам предлагаем увидеть богемные районы Нью-Йорка. В местных кафе и ресторанах Вы можете встретить писателей, музыкантов, и художников.

СоХо известен своими зданиями XIX века с чугунными элементами, наличием множества галерей, магазинов, кафе, ресторанов и отелей, популярен среди туристов. Если проводить аналогию с Россией, русский Сохо — это Арбат.

В Гринвич Вилладж многие улицы кривые, узкие и пересекаются под острыми углами. Жители Гринвич-Виллидж по-прежнему выделяются своим либеральным образом жизни и гордятся своей историей 📖, называя иногда весь остальной Нью-Йорк севернее 14-й улицы «сельской местностью» (upstate). Здесь находятся дома многих знаменитостей, таких как Джулианаа Мур, Лив Тайлер, Ума Турман, Филип Сеймур Хоффман. Гринвич-Виллидж — зелёный район. В центре района находится известный парк 🌳 на Уошингтон-сквер (Washington Square Park), вокруг которого сосредоточены учебные корпуса Нью-Йоркского университета. В Виллидже нашли приют многие не-бродвейские (Off-Broadway и Off-Off-Broadway) театры, джаз-клубы, комедийные клубы, Оркестр Гринвич-Виллидж.

Маленькая Италия - бывший район проживания выходцев из Италии. Во время Великой депрессии тут жили многие знаменитые мафиози. Квартал был изображен в нескольких голливудсикх фильмах, включая знаменитый “Крестный отец-2”. В послевоенное время квартал Литл-Итали подвергся китаизации. Кварталы Литл-Итали к востоку и западу от Малберри-стрит постепенно становятся частью Чайна-туна, а участок к северу от Брум-стрит получил неофициальное название NoLita (аббревиатура от фразы «севернее Маленькой Италии»).