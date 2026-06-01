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Первое свидание с Нью-Йорком: по главным местам на авто и пешком

От статуи Свободы и Уолл-стрит до Вест-сайда и Центрального парка
Что вы представляете, когда думаете про Нью-Йорк? Гигантские небоскрёбы и статую Свободы? Центральный парк, Бруклинский мост, Эмпайр-стейт-билдинг — прямиком из любимых фильмов? Всё это я покажу вживую — главные места за одну экскурсию.

А ещё расскажу про историю Нью-Йорка и коренных жителей Америки, архитектурные особенности и важнейшие события города.
Первое свидание с Нью-Йорком: по главным местам на авто и пешком
Первое свидание с Нью-Йорком: по главным местам на авто и пешком
Первое свидание с Нью-Йорком: по главным местам на авто и пешком

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Статуя Свободы и остров Эллис, которые откроются во всей красе во время прогулки на пароме.
  • Национальный музей американских индейцев, где представлены традиционные костюмы, украшения, предметы быта и искусства коренного народа Америки.
  • Ресторан «Таверна Франсуа» — старейшее сохранившееся здание на Манхэттене, построенное в 1719 году. У вас будет время на обед (за доплату).
  • Уолл-стрит — сердце Финансового квартала, где находится Нью-Йоркская фондовая биржа.
  • Церковь Троицы — один из самых старых, богатых и известных англиканских приходов в США.
  • Бруклинский мост — соединяет Манхэттен и Бруклин через пролив Ист-Ривер.
  • Мэрия Нью-Йорка — старейшая действующая ратуша в стране, в которой до сих пор располагаются офисы мэра города и палаты Городского совета.
  • ⁠Мемориал 9/11 — комплекс, возведённый на месте разрушенных в 2001 году башен-близнецов Всемирного торгового центра.
  • Районы Трайбека, Сохо и Челси — культовые и модные кварталы города.
  • Парк Хай-Лайн — надземный парк, разбитый на высоте 10 м. на месте заброшенной железной дороги.
  • Церковь Сент-Джон — самый большой в мире готический собор.
  • Центральный парк — огромный оазис в самом сердце Манхэттена, его площадь больше Монако и Ватикана.
  • ⁠Эмпайр-стейт-билдинг (или любая другая смотровая по вашему желанию) — 102-этажный небоскрёб Нью-Йорка в стиле ар-деко.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно, прогулка на пароме.
Оплачивается дополнительно:
  • входные билеты на смотровые площадки — $40–80 за чел.
  • обед в ресторане (по меню).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 409 туристов
Меня зовут Елена, я искусствовед и профессиональный гид по музеям Нью-Йорка. Приехала из Санкт-Петербурга, где много лет занималась реставрацией. Рада, что могу реализовать свои знания и умения в одном из лучших городов мира.

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