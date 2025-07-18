Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
24 июл в 15:00
25 июл в 15:00
$290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах
Начало: На Нижнем Манхэттене
Завтра в 08:30
24 июл в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: У входа в музей Клойстерс
18 авг в 12:30
19 авг в 12:30
от $170 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий18 июля 2025Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
- ВВика24 июня 2025Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
- ННаталия8 июня 2025Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі! Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Необычные дома»
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Сейчас в Нью-Йорке в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 290. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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