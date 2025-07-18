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Необычные дома в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Нетуристический Нью-Йорк
Пешая
4.5 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Нетуристический Нью-Йорк
Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город
24 июл в 15:00
25 июл в 15:00
$290 за всё до 3 чел.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскрёбам
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам
Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах
Начало: На Нижнем Манхэттене
Завтра в 08:30
24 июл в 08:30
$250 за всё до 6 чел.
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
2 часа
Индивидуальная
Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории
Начало: У входа в музей Клойстерс
18 авг в 12:30
19 авг в 12:30
от $170 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    18 июля 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
    Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️
  • В
    Вика
    24 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.
  • Н
    Наталия
    8 июня 2025
    Нетуристический Нью-Йорк
    Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі! Очень
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    рекомендую! Профессиональный гид, мы были в неспешном Нью-Йорке, заглядывали, наблюдали жизнь людей, их вещей, было интересно, не напряжно, а гид - профи своего дела! Рекомендуем все!

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Нетуристический Нью-Йорк
  2. Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскрёбам
  3. Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Манхеттен
  2. Самое главное
  3. Уолл-стрит
  4. Бруклинский мост
  5. Музей Метрополитен
  6. Таймс-сквер
  7. Бродвей
  8. Национальный мемориал 11 сентября
  9. Центральный парк
  10. Бэттери-парк
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в июле 2025
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 290. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Экскурсии на русском языке в Нью-Йорке (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 17 ⭐ отзывов, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь