Найдено 3 экскурсии в категории « Необычные дома » в Нью-Йорке на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа 17 отзывов Индивидуальная до 3 чел. Нетуристический Нью-Йорк Сохо, Гринвич-Виллидж, Маленькая Италия и другие районы, где вы узнаете и лучше поймёте город $290 за всё до 3 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 6 чел. Архитектура Нью-Йорка: от колоний к небоскребам Погрузитесь в историю Нью-Йорка через его архитектуру. Узнайте о колониальных зданиях, первых небоскребах и современных шедеврах Начало: На Нижнем Манхэттене $250 за всё до 6 чел. 2 часа Индивидуальная Клойстерс (Метрополитен) с патроном музея Погрузитесь в атмосферу Средних веков в музее Клойстерс с патроном, исследуя шедевры искусства и загадочные истории Начало: У входа в музей Клойстерс от $170 за человека Другие экскурсии Нью-Йорка Последние отзывы на экскурсии А Анатолий Нетуристический Нью-Йорк Очень красивая и познавательная экскурсия! Большое спасибо Алене!! ❤️

В Вика Нетуристический Нью-Йорк Прекрасная прогулка по нетривиальным местам с очень красивой архитектурой.

Н Наталия Нетуристический Нью-Йорк читать дальше рекомендую! Профессиональный гид, мы были в неспешном Нью-Йорке, заглядывали, наблюдали жизнь людей, их вещей, было интересно, не напряжно, а гид - профи своего дела! Рекомендуем все! Дуже рекомендую! Фаховий гід,ми були в неспішному Нью Йорку,заглядали,спостерігали життя людей,їх речей,було цікаво,не напряжно,а гід -профі своєї справи! Рекомендуємо всі! Очень

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Необычные дома»

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