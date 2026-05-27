Мы встретимся с вами на южной оконечности Манхэттена — в точке, где Нью-Йорк начинался. Я расскажу, как голландцы купили остров у индейцев и насколько выгодной оказалась сделка. Вы услышите про колониальную эпоху, рождение американской демократии, финансовый триумф и трагедию 11 сентября. Почувствуете контакт эпох и насладитесь лучшими видами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $250 за экскурсию

Форт Амстердам и старейший сквер. Вы узнаете, как военная крепость менялась на протяжении двух веков и почему это место стало точкой отсчёта для города.

Здания Standard Oil и старой таможни — архитектурные символы эпохи, когда Нью-Йорк превратился в финансовую столицу мира. Вы услышите, какие империи здесь строились и рушились.

Уолл-стрит, Нью-Йоркская биржа и скульптура быка — три иконы американского капитализма в двух шагах друг от друга.

Мемориал 9/11 — мы остановимся, чтобы поговорить о трагедии 2001 года, которая изменила облик мегаполиса и его жизнь.

Сити-холл — административное сердце Нью-Йорка.

Бруклинский мост. Пройдём по нему пешком и выйдем в DUMBO — фабричный район 19 века, который стал одним из самых фотогеничных мест города.

По желанию сделаем кофе-паузу — не входит в стоимость.