От голландской колонии и Уолл-стрит через Бруклинский мост - к лучшему виду на Скайлайн
Мы встретимся с вами на южной оконечности Манхэттена — в точке, где Нью-Йорк начинался. Я расскажу, как голландцы купили остров у индейцев и насколько выгодной оказалась сделка.
Вы услышите про колониальную эпоху, рождение американской демократии, финансовый триумф и трагедию 11 сентября. Почувствуете контакт эпох и насладитесь лучшими видами.
Форт Амстердам и старейший сквер. Вы узнаете, как военная крепость менялась на протяжении двух веков и почему это место стало точкой отсчёта для города.
Здания Standard Oil и старой таможни — архитектурные символы эпохи, когда Нью-Йорк превратился в финансовую столицу мира. Вы услышите, какие империи здесь строились и рушились.
Уолл-стрит, Нью-Йоркская биржа и скульптура быка — три иконы американского капитализма в двух шагах друг от друга.
Мемориал 9/11 — мы остановимся, чтобы поговорить о трагедии 2001 года, которая изменила облик мегаполиса и его жизнь.
Сити-холл — административное сердце Нью-Йорка.
Бруклинский мост. Пройдём по нему пешком и выйдем в DUMBO — фабричный район 19 века, который стал одним из самых фотогеничных мест города.
По желанию сделаем кофе-паузу — не входит в стоимость.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Уайт холл стрит»
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Нью-Йорке
Я лицензированный гид, влюблённая в Нью-Йорк. Когда я только приехала, я была как турист — много гуляла, разглядывала фасады, подмечала мелочи, а потом дома читала об увиденном. Постепенно мои наблюдения читать дальшеуменьшить
превратились в увлекательные прогулки, которые сначала я проводила для друзей и родных. А затем получила лицензию гида, чтобы делиться этим с другими.
Мои маршруты проходят по самым атмосферным районам города — Челси, Гринвич-Виллидж, Нижний Манхэттен. Мы будем говорить о современном искусстве, архитектуре, скрытых деталях улиц, истории зданий и людях, которые здесь жили и творили.
Нью-Йорк разговаривает со всеми на своём языке. Со мной он говорит языком искусства, истории и архитектуры. Я с радостью стану вашим проводником, чтобы вместе услышать поэтику Нью-Йорка.
