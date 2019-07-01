2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Упоминание об ультраортодоксальных евреях для многих из вас, наверное, ассоциируется с такими местами, как Бней-Брак или иерусалимский район Меа Шеарим. Однако подобные общины существуют не только в Израиле. Я познакомлю вас с жизнью наиболее аутентичных членов самой большой еврейской коммуны мира — нью-йоркских хасидов.

Еврейское население Нью-Йорка превышает миллион человек — больше, чем в любом другом отдельно взятом городе, включая тот же Иерусалим. Значительную часть еврейского населения Нью-Йорка составляет ортодоксальная община, членом которой я в той или иной степени являюсь уже много лет. Я познакомлю вас с Боро-Парком и Вильямсбургом — двумя бруклинскими районами, населяемыми преимущественно хасидами, и расскажу о быте и нравах этих людей.

О хасидах

Мир ортодоксального еврейства тоже весьма разнообразен. Для людей, далёких от иудаизма, пожалуй, наиболее загадочно воспринимаются те, кто носят длинные пейсы и бороду, сюртук и заправленные в чулки штаны (а по субботам и праздникам ещё и широкую меховую шапку), и общаются между собой на идиш, которым владеют зачастую лучше, чем английским. Люди, малознакомые с иудаизмом, называют их ультраортодоксами. Я же предпочту использовать более уважительное и применяемое ими же самими название — хасиды. Это название объединяет последователей учения раби Исраэля Бааль Шем Това, жившего на Украине в XVIII веке. Впрочем, хасидское движение тоже подразделяется на подгруппы (так называемые дворы). Каждый двор возглавляет свой ребе, то есть духовный наставник. Хасидские дворы, как правило, носят географические названия местечек, из которых они произошли.

В отличие от Меа-Шеарим, в хасидских районах Нью-Йорка практически отсутствует противостояние между “своими” и “чужими”. Возможно, это связано с тем, что, во-первых, ни в одном из этих районов хасиды не составляют 100% населения. Во-вторых, евреи в Америке (и в любой другой стране вне Израиля) вовсе не стремятся навязать свой порядок нееврейскому большинству, так как это неприемлемо с позиции самого иудаизма.

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