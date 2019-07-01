2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Особенности жизни нью-йоркских хасидов на прогулке по аутентичным районам с членом еврейской общины

Аркадий
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Упоминание об ультраортодоксальных евреях для многих из вас, наверное, ассоциируется с такими местами, как Бней-Брак или иерусалимский район Меа Шеарим. Однако подобные общины существуют не только в Израиле. Я познакомлю вас с жизнью наиболее аутентичных членов самой большой еврейской коммуны мира — нью-йоркских хасидов.
$250 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Хасидский Бруклин
Хасидский Бруклин

Еврейское население Нью-Йорка превышает миллион человек — больше, чем в любом другом отдельно взятом городе, включая тот же Иерусалим. Значительную часть еврейского населения Нью-Йорка составляет ортодоксальная община, членом которой я в той или иной степени являюсь уже много лет. Я познакомлю вас с Боро-Парком и Вильямсбургом — двумя бруклинскими районами, населяемыми преимущественно хасидами, и расскажу о быте и нравах этих людей.

О хасидах

Мир ортодоксального еврейства тоже весьма разнообразен. Для людей, далёких от иудаизма, пожалуй, наиболее загадочно воспринимаются те, кто носят длинные пейсы и бороду, сюртук и заправленные в чулки штаны (а по субботам и праздникам ещё и широкую меховую шапку), и общаются между собой на идиш, которым владеют зачастую лучше, чем английским. Люди, малознакомые с иудаизмом, называют их ультраортодоксами. Я же предпочту использовать более уважительное и применяемое ими же самими название — хасиды. Это название объединяет последователей учения раби Исраэля Бааль Шем Това, жившего на Украине в XVIII веке. Впрочем, хасидское движение тоже подразделяется на подгруппы (так называемые дворы). Каждый двор возглавляет свой ребе, то есть духовный наставник. Хасидские дворы, как правило, носят географические названия местечек, из которых они произошли.

В отличие от Меа-Шеарим, в хасидских районах Нью-Йорка практически отсутствует противостояние между “своими” и “чужими”. Возможно, это связано с тем, что, во-первых, ни в одном из этих районов хасиды не составляют 100% населения. Во-вторых, евреи в Америке (и в любой другой стране вне Израиля) вовсе не стремятся навязать свой порядок нееврейскому большинству, так как это неприемлемо с позиции самого иудаизма.

Программа

  • Наша прогулка начнётся с Тринадцатой авеню — главной торговой улицы Боро-Парка. Помимо многочисленных магазинов и кошерных кафе (в одном из которых мы с вами сможем подкрепиться кошерным завтраком), на Тринадцатой авеню находится одна из самых посещаемых синагог Нью-Йорка, известная в народе под названием «Шомрей Шабес» — одна из немногих, где молитвы не прекращаются почти круглые сутки, с коротким ночным перерывом в несколько часов. Как такое может быть? Я постараюсь прояснить это, рассказав о правилах еврейской молитвы.
  • Здесь же, в пяти минутах ходьбы, находится один из крупнейших в мире магазинов иудаики, т.е. еврейских религиозных товаров. Здесь представлены практически все атрибуты повседневнй еврейской жизни. Я подробно расскажу вам о предназначении каждого из них.
  • Затем мы направимся в магазин головных уборов, точнее — мужских головных уборов, а ещё точнее — шляп. Хоть еврейский закон не обязывает мужчин носить шляпу как-таковую, тем не менее так уж сложилось что именно шляпа стала одной из наиболее ярких отличительных черт еврейского ортодоксального дресс-кода. Более того, по фасону шляпы можно отличить хасидов от прочих ортодоксальных евреев. Работники магазина будут рады рассказать вам об этих отличиях.
  • Одним из наиболее известных продуктов национальной еврейской кухни является маца, то есть плоские лепёшки из незаквашенного теста, которые принято есть в праздник Песах. В Нью-Йорке имеется несколько фабрик по выпечке рукодельной мацы. Одну из этих фабрик я вам покажу, а также расскажу, почему процесс выпечки мацы требует особой дисциплины от всех его участников. Если ваш визит состоится зимой или ранней весной, когда фабрики открыты, мы сможем даже попытаться взглянуть на сам процесс.
  • Из Боро-Парка в Вильямсбург мы прокатимся на необычном автобусе. Точнее, необычным является не сам автобус, а культура проезда в нём. Отношение «аутсайдеров» к этой культуре проезда неоднозначно. Но, в любом случае, такого вы ещё, скорее всего, не видели, так что равнодушными вы не останетесь. Впрочем, не буду раскрывать все карты. Когда встретимся — всё увидите сами. Имейте в виду, что в этих автобусах метрокарточка не принимается, так что для оплаты проезда приготовьте наличные ($3.25 по состоянию на 2015 год).
  • Вильямсбург знаменит тем, что его населяют представители Сатмарского хасидского двора. Сатмарские хасиды держатся более обособленно, чем другие. Я объясню, как именно и почему. Хасидские районы выглядят по-особому в сезон еврейских праздников. Но даже в самые заурядные дни года посещение этих районов будет интересным для тех из вас, кто в таких местах ещё не бывал.
Хасидский Бруклин

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Аркадий
Аркадий
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 июля 2019
Гид наш был сразу видно, подготовлен , именно,’ под наше настроение, очень довольны!!
18 апреля 2018
Очень не типичная экскурсия для русскоязычных туристов. Места, которые вам покажет Аркадий, это не анекдотический Брайтон-Бич и не захоженный туристами Манхеттен. Это реальная жизнь реальных людей, которую вы сами вряд ли посмотрите.
Можно еще добавить, что Аркадий очень быстро и аккуратно отвечает на email.

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