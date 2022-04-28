2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Упоминание об ультраортодоксальных евреях для многих, возможно, ассоциируется с Израилем. Однако такие общины существуют и в Соединенных Штатах.Я покажу вам два наиболее аутентичных района и познакомлю с образом жизни ортодоксальных

евреев изнутри. Всего в 20–30 минутах на метро от Манхэттена перед вами откроется совершенно иной мир — со своими традициями, ритмом жизни и системой ценностей, который разительно отличается не только от делового центра города, но даже от соседних кварталов Бруклина.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём с Тринадцатой авеню — главной торговой улицы Боро-Парка. Здесь — многочисленные магазины и кошерные кафе (в одном из которых мы с вами сможем подкрепиться кошерным завтраком).

Тут же находится одна из самых посещаемых синагог Нью-Йорка, где молитвы не прекращаются почти круглые сутки (с коротким ночным перерывом). Я постараюсь прояснить, как такое может быть — и поделюсь правилами еврейской молитвы.

Рядом — один из крупнейших в мире магазинов иудаики, где представлены практически все атрибуты повседневной еврейской жизни. Я подробно расскажу вам о предназначении каждого из них.

Затем направимся в магазин мужских шляп. Знали ли вы, что по фасону шляпы можно отличить хасидов от прочих ортодоксальных евреев? Работники будут рады рассказать вам об этих отличиях.

Если наша встреча состоится зимой, а именно — между праздниками Ханука и Песах, я покажу одну из фабрик по выпечке рукодельной мацы и объясню, почему этот процесс требует особой дисциплины от всех его участников.

Из Боро-Парка в Вильямсбург мы прокатимся на необычном автобусе. Точнее, необычной является культура проезда в нём. Впрочем, не буду раскрывать все карты — всё увидите сами.

Вильямсбург знаменит тем, что его населяют представители Сатмарского хасидского двора. Они держатся более обособленно, чем другие. Я объясню, как именно и почему.

Организационные детали