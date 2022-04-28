2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Прогуляться по аутентичным хасидским районам Нью-Йорка с членом еврейской общины
Упоминание об ультраортодоксальных евреях для многих, возможно, ассоциируется с Израилем. Однако такие общины существуют и в Соединенных Штатах.
Я покажу вам два наиболее аутентичных района и познакомлю с образом жизни ортодоксальных читать дальшеуменьшить
евреев изнутри.
Всего в 20–30 минутах на метро от Манхэттена перед вами откроется совершенно иной мир — со своими традициями, ритмом жизни и системой ценностей, который разительно отличается не только от делового центра города, но даже от соседних кварталов Бруклина.
Начнём с Тринадцатой авеню — главной торговой улицы Боро-Парка. Здесь — многочисленные магазины и кошерные кафе (в одном из которых мы с вами сможем подкрепиться кошерным завтраком).
Тут же находится одна из самых посещаемых синагог Нью-Йорка, где молитвы не прекращаются почти круглые сутки (с коротким ночным перерывом). Я постараюсь прояснить, как такое может быть — и поделюсь правилами еврейской молитвы.
Рядом — один из крупнейших в мире магазинов иудаики, где представлены практически все атрибуты повседневной еврейской жизни. Я подробно расскажу вам о предназначении каждого из них.
Затем направимся в магазин мужских шляп. Знали ли вы, что по фасону шляпы можно отличить хасидов от прочих ортодоксальных евреев? Работники будут рады рассказать вам об этих отличиях.
Если наша встреча состоится зимой, а именно — между праздниками Ханука и Песах, я покажу одну из фабрик по выпечке рукодельной мацы и объясню, почему этот процесс требует особой дисциплины от всех его участников.
Из Боро-Парка в Вильямсбург мы прокатимся на необычном автобусе. Точнее, необычной является культура проезда в нём. Впрочем, не буду раскрывать все карты — всё увидите сами.
Вильямсбург знаменит тем, что его населяют представители Сатмарского хасидского двора. Они держатся более обособленно, чем другие. Я объясню, как именно и почему.
Организационные детали
Для оплаты проезда в автобусе понадобятся наличные
Фабрика по выпечке мацы работает только зимой или ранней весной
Если захотите перекусить — это оплачивается дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аркадий — ваш гид в Нью-Йорке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 4.5 часа
Провёл экскурсии для 70 туристов
Живу в Нью-Йорке c 1994 года и люблю этот город. По образованию я планировщик транспорта, так что могу много рассказать о транспортной сети города. Люблю путешествовать сам, а также показывать свой город другим путешественникам.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
Нам очень понравилось, мы окунулись в специфичный для нас мир, с удовольствием заглянули в местный магазин, узнали много традиций, посмотрели одежду и полистали книги а в конце мы проехались на местном автобусе где ездят только только представители этой национальности! Спасибо!
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G
Gurgen
Хотели поблагодарить организатора-гида Аркадия за интересную экскурсию и раскрытие особенностей Еврейской общины. Нам очень понравилось. Будем рекомендовать друзьям!
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Ш
Шошана
Гид наш был сразу видно, подготовлен, именно,’ под наше настроение, очень довольны!!
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Э
Элина
Спасибо было очень интересно. Элина
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Е
Елена
Очень не типичная экскурсия для русскоязычных туристов. Места, которые вам покажет Аркадий, это не анекдотический Брайтон-Бич и не захоженный туристами Манхеттен. Это реальная жизнь реальных людей, которую вы сами вряд ли посмотрите. Можно еще добавить, что Аркадий очень быстро и аккуратно отвечает на email.
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Павел
Сумбурный опыт.
+2
Аркадий
Ответ организатора:
Сожалею что не смог в полной мере оправдать ваши ожидания. Учитывая то, что вы поменяли свой билет на самолёт чтобы читать дальшеуменьшить
найти время для встречи со мной, мне жаль что не получилось сделать ваш опыт менее сумбурным. Возможно, то что вы торопились в аэропорт, тоже сыграло свою роль. И всё-таки, несмотря на сумбур, я надеюсь что вы не жалеете о том что выбрали мою экскурсию.