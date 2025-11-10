Обзорная экскурсия по Нью-Йорку на авто

Автомобильная экскурсия по Нью-Йорку - это уникальная возможность познакомиться с историей и современностью мегаполиса. Гид расскажет о временах Голландии и Англии, а также о современных символах города. Вы увидите такие знаковые места, как Бруклинский мост, Здание-Утюг и статую Свободы. Путешествие подходит для небольших групп, что делает его ещё более комфортным и персонализированным

Описание экскурсии

Экскурсия по Нью-Йорку

Вас ожидает увлекательное путешествие по одному из самых ярких городов мира — Нью-Йорку! Эта экскурсия на автомобиле подарит вам возможность узнать о колониальных временах, когда город был под контролем голландских и английских компаний, и узнать о современных символах Большого Яблока.

Что вы увидите?

Статую Свободы — символ свободы и демократии.

Бруклинский мост — величественное сооружение, соединяющее Бруклин и Манхэттен.

Здание-Утюг — уникальный архитектурный шедевр.

Многочисленные другие знаковые достопримечательности.

Наш опытный гид поделится с вами увлекательными историями и фактами, сделав вашу поездку насыщенной и запоминающейся.

Условия экскурсии

Если в группе от 4 до 7 человек, мы арендуем минивэн или SUV для вашего удобства. Стоимость за группу составляет $550.

Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка и создайте незабываемые воспоминания!