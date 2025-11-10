Обзорная экскурсия по Нью-Йорку на авто

Автомобильная экскурсия по Нью-Йорку - это уникальная возможность познакомиться с историей и современностью мегаполиса. Гид расскажет о временах Голландии и Англии, а также о современных символах города. Вы увидите такие знаковые места, как Бруклинский мост, Здание-Утюг и статую Свободы. Путешествие подходит для небольших групп, что делает его ещё более комфортным и персонализированным
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🏙️ Увидеть знаковые места Нью-Йорка
- 📚 Узнать историю города
- 👥 Индивидуальный подход
- 🕒 Экономия времени
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Что можно увидеть
- Здание-Утюг
- Статуя Свободы
- Бруклинский мост
- Баттери парк
- Статуя Быка
Описание экскурсии
Экскурсия по Нью-Йорку
Вас ожидает увлекательное путешествие по одному из самых ярких городов мира — Нью-Йорку! Эта экскурсия на автомобиле подарит вам возможность узнать о колониальных временах, когда город был под контролем голландских и английских компаний, и узнать о современных символах Большого Яблока.
Что вы увидите?
- Статую Свободы — символ свободы и демократии.
- Бруклинский мост — величественное сооружение, соединяющее Бруклин и Манхэттен.
- Здание-Утюг — уникальный архитектурный шедевр.
- Многочисленные другие знаковые достопримечательности.
Наш опытный гид поделится с вами увлекательными историями и фактами, сделав вашу поездку насыщенной и запоминающейся.
Условия экскурсии
Если в группе от 4 до 7 человек, мы арендуем минивэн или SUV для вашего удобства. Стоимость за группу составляет $550.
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка и создайте незабываемые воспоминания!
По понедельникам в 10:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей финансов
- Гранд Централ - самый крупный в мире вокзал
- Церковь Троицы
- Уолл Стрит
- Бруклинский мост
- Рокфеллер Центр
- Таймс Сквер
- 5-я авеню
- Музейная миля
- Центральный парк
- Знаменитая статуя Быка
- Баттери Парк с видом на Статую Свободы
- Здание Дакота, где жил и был убит Джон Леннон
- Окулус, Транспортный центр Города
- Смотровая площадка на Манхэттене со стороны Бруклина на Форт Стрит
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Liberty Street, next to 9/11 Memorial
Завершение: WTC / Ocilus
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 10:00.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
