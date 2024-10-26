Нам экскурсия с Алёной очень понравилась. Легко, непринуждённо мы знакомились с историей города, прокатились бесплатно на пароме, вкусно пообедали. Экскурсия

построена грамотно, все объекты идут друг за другом. Алёна ответила ещё на миллион наших вопросов, за что ей спасибо)) приятная компания для того, чтобы полюбить Нью-Йорк и захотеть вернуться сюда снова!

С Сергей

Очень интересная и насыщенная прогулка получилась у нас с Аленой. Наши 5 часов пролетели быстро и легко. Все с самого начала конструктивно, четко. Спасибо, и надеюсь мы вернемся🙏