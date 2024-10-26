5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Завтра в 08:00
7 ноя в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
Сегодня в 08:00
8 ноя в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
5 часов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Понять, почему уже столько лет город так манит людей со всего мира (без сопровождения гида)
Начало: У станции метро Bowling Green
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения26 октября 2024Нам экскурсия с Алёной очень понравилась. Легко, непринуждённо мы знакомились с историей города, прокатились бесплатно на пароме, вкусно пообедали. Экскурсия
- ССергей26 октября 2024Очень интересная и насыщенная прогулка получилась у нас с Аленой. Наши 5 часов пролетели быстро и легко. Все с самого начала конструктивно, четко. Спасибо, и надеюсь мы вернемся🙏
- ААнастасия22 октября 2024Очень понравилась экскурсия, познавательная и увлекательная! Алена приятная и общительная девушка, много интересных мест показала! Рекомендую всем кто будет в Нью Йорке именно этого гида!
- IIrina29 октября 2023Все прошло хорошо 👌
Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бэттери-парк»
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Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в ноябре 2024
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