Бэттери-парк – экскурсии в Нью-Йорке

Найдено 3 экскурсии в категории «Бэттери-парк» в Нью-Йорке на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Главное в Манхэттене за 5 часов
Пешая
28 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Пятичасовая экскурсия по Манхэттену: все значимые места Нью-Йорка
Насладитесь историей и культурой Нью-Йорка за 5 часов. Увидите знаковые места Манхэттена, включая Уолл-стрит и Бруклинский мост
Завтра в 08:00
7 ноя в 09:00
$270 за всё до 3 чел.
Многоликий Нью-Йорк
Пешая
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Многоликий Нью-Йорк: от знаковых мест до тайных уголков
Погрузитесь в атмосферу Нью-Йорка, открывая его исторические и современные достопримечательности в компании опытного гида
Сегодня в 08:00
8 ноя в 08:00
$290 за всё до 4 чел.
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Пешая
5 часов
Аудиогид
Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Понять, почему уже столько лет город так манит людей со всего мира (без сопровождения гида)
Начало: У станции метро Bowling Green
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    26 октября 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Нам экскурсия с Алёной очень понравилась. Легко, непринуждённо мы знакомились с историей города, прокатились бесплатно на пароме, вкусно пообедали. Экскурсия
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    построена грамотно, все объекты идут друг за другом. Алёна ответила ещё на миллион наших вопросов, за что ей спасибо)) приятная компания для того, чтобы полюбить Нью-Йорк и захотеть вернуться сюда снова!

  • С
    Сергей
    26 октября 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Очень интересная и насыщенная прогулка получилась у нас с Аленой. Наши 5 часов пролетели быстро и легко. Все с самого начала конструктивно, четко. Спасибо, и надеюсь мы вернемся🙏
  • А
    Анастасия
    22 октября 2024
    Главное в Манхэттене за 5 часов
    Очень понравилась экскурсия, познавательная и увлекательная! Алена приятная и общительная девушка, много интересных мест показала! Рекомендую всем кто будет в Нью Йорке именно этого гида!
  • I
    Irina
    29 октября 2023
    Многоликий Нью-Йорк
    Все прошло хорошо 👌

Ответы на вопросы от путешественников по Нью-Йорку в категории «Бэттери-парк»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нью-Йорке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Главное в Манхэттене за 5 часов
  2. Многоликий Нью-Йорк
  3. Аудиопрогулка «Весь Нью-Йорк: история, звёзды, архитектура»
Какие места ещё посмотреть в Нью-Йорке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Манхеттен
  3. Уолл-стрит
  4. Музей Метрополитен
  5. Бродвей
  6. Национальный мемориал 11 сентября
  7. Таймс-сквер
  8. Бруклинский мост
  9. Центральный парк
  10. Бэттери-парк
Сколько стоит экскурсия по Нью-Йорку в ноябре 2024
Сейчас в Нью-Йорке в категории "Бэттери-парк" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 290. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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