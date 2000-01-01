Что вы увидите
- Район Бронкс:
- Зоопарк
- Ботанический сад
Бронкс — район к северу от Манхэттена, место рождения музыки в стиле рэп и хип-хоп. Бронкс — это смешение культур и разнообразие живописных ландшафтов.
Среди основных достопримечательностей:
- Зоопарк
- Ботанический сад
- Портовый район Сити Айленд
Важная информация:
- Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Что не входит
- Входные билеты
- Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 3 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Ольга П. проводит ещё 6 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Нью-Йорке