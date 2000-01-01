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Верхний Манхэттен: Бронкс + зоопарк и ботанический сад

Ольга П.
Ольга П. – Гид из Нью-Йорка
Групповая поездка в Бронкс, континентальную часть Нью-Йорка, с посещением самого крупного в США зоопарка и великолепного ботанического сада с розарием.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 3 человек

  • $700 за человека

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Верхний Манхэттен: Бронкс + зоопарк и ботанический сад

Что вы увидите

  • Район Бронкс:
  • Зоопарк
  • Ботанический сад
Бронкс — район к северу от Манхэттена, место рождения музыки в стиле рэп и хип-хоп. Бронкс — это смешение культур и разнообразие живописных ландшафтов.

Среди основных достопримечательностей:

  • Зоопарк
  • Ботанический сад
  • Портовый район Сити Айленд

Важная информация:

  • Входные билеты 🎫 оплачиваются отдельно
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Входные билеты
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договоренности

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 3 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга П.
Ольга П.
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