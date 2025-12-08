читать дальше

рекомендую делать. Нам не повезло и впечатления были удручающие. Но все и справил Кирилл. На следующий день, когда была назначена экскурсия, он не просто показал нам город, открыл его с лучшей стороны, но и влюбил в него окончательно, да так, что потом мы еще вернулись в СФ.

Кирилла рекомендуем от души: современный, интеллигентный гид, и что важно, не сыпет сухими академическими знаниями про город, а дает важную и нужную информацию где-то с юмором, где-то с глубинными знаниями истории и политических наук.

Спасибо