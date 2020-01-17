Отправляйтесь на экскурсию с гидом по Сан-Франциско примерно на 4 часа. На каждой остановке у вас будет возможность выйти из автобус и посмотреть на достопримечательности. Во время вашего тура с комментариями вы увидите Сан-Франциско по-новому.

Оцените город от залива до океана с остановками для фото в ключевых местах. Полюбуйтесь прекрасными видами и посетите знаменитые достопримечательности, включая мост Золотые ворота. Остановка на Твин-Пикс подарит вам захватывающий панорамный вид на город с высоты более 300 метров над уровнем моря.

Ваш тур начнется и закончится на площади Юнион, но в рамках этой насыщенной экскурсии на полдня вас также ждут превосходные виды на остров Алькатрас и залив Сан-Франциско. Остров Алькатрас остается одной из главных достопримечательностей Сан-Франциско – теперь вы можете лично оценить его пугающую привлекательность.

Это популярное пакетное предложение включает в себя тур по Сан-Франциско, острову Алькатрас, аудиотур и круиз до острова и обратно. Для тура по Алькатрасу требуется бронирование за 5 дней (заказ в день тура невозможен). Пакетное предложение из тура по городу и Алькатрасу идеально подходит для тех, кто приехал в Сан-Франциско впервые.