Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Оцените все известные достопримечательности между океаном и заливом Сан-Франциско
Исследуйте такие легендарные кварталы, как Рыбацкий причал и Чайна-таун
Осмотрите культовые достопримечательности, включая Разукрашенные леди и мост Золотые ворота
Послушайте захватывающие истории таких заключенных Алькатраса, как Капоне и Страуд
Полюбуйтесь потрясающими видами береговой линии Сан-Франциско по ту сторону пролива
Отправляйтесь на экскурсию с гидом по Сан-Франциско примерно на 4 часа. На каждой остановке у вас будет возможность выйти из автобус и посмотреть на достопримечательности. Во время вашего тура с комментариями вы увидите Сан-Франциско по-новому.
Оцените город от залива до океана с остановками для фото в ключевых местах. Полюбуйтесь прекрасными видами и посетите знаменитые достопримечательности, включая мост Золотые ворота. Остановка на Твин-Пикс подарит вам захватывающий панорамный вид на город с высоты более 300 метров над уровнем моря.
Ваш тур начнется и закончится на площади Юнион, но в рамках этой насыщенной экскурсии на полдня вас также ждут превосходные виды на остров Алькатрас и залив Сан-Франциско. Остров Алькатрас остается одной из главных достопримечательностей Сан-Франциско – теперь вы можете лично оценить его пугающую привлекательность.
Это популярное пакетное предложение включает в себя тур по Сан-Франциско, острову Алькатрас, аудиотур и круиз до острова и обратно. Для тура по Алькатрасу требуется бронирование за 5 дней (заказ в день тура невозможен). Пакетное предложение из тура по городу и Алькатрасу идеально подходит для тех, кто приехал в Сан-Франциско впервые.
Ответы на вопросы
Что входит
Автобусный тур с комментариями по Сан-Франциско (в туре по городу аудиогид не предоставляется)
Множество остановок для фото
Комфортные автобусы с кондиционером и бесплатным Wi-Fi
Трансфер от выбранных отелей в Сан-Франциско (при подтверждении бронирования)
Входной билет в Алькатрас с поездкой на пароме и аудиотуром Cellhouse
Что не входит
Чаевые
Еда и напитки
Проезд от причала Алькатрас обратно до вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Возможен бесплатный трансфер из выбранных отелей в Сан-Франциско при подтверждении бронирования персоналом. Пожалуйста, свяжитесь с местным туроператором для подтверждения времени встречи
Билеты в Алькатрас выдаются после регистрации в день проведения тура
Аудиотур Cellhouse доступен на голландском, английском, французском, немецком, итальянском, японском, корейском, китайском, португальском, русском и испанском языках
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 144 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
84
4
27
3
21
2
10
1
2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
L
Lucia
17 янв 2020
(Австралия)
City tour was good as they took us to places we properly would not have seen on our own. Alcatraz was great interesting and an experience but only that we needed to wait 1.5 hours for the ferry over as our city tour finished at 12 and the ferry to Alcatraz was at 1.30. We had no way of getting there earlier. Our ticket stated 1.30 and we were not allowed to get the next ferry. It was a cold day, so standing around was not fun!!! If it was in summer or other seasons of the year maybe but in winter not such a great idea.
I
Ines
27 дек 2019
(Германия)
Wir hatten um Abholung vom Hotel gebeten, bekamen aber keine Bestätigung dazu. Um so überraschter waren wir dann morgens, als dann doch ein Bus bereit stand. Etwas schade war, dass die ganze Tour um eine Stunde vorverlegt worden war. Das war für den ersten Urlaubstag echt früh. Der Bus war geräumig und gut temperiert, der Fahrer sprach verständlich und war sehr lustig. Die Überfahrt nach Alcatraz und der Aufenthalt dort war großartig.
P
Patrick
19 июля 2019
(Германия)
Die Citytour war wirklich gut geführt und sehr informativ. Man hat alles wichtige kurz gesehen. Alcatraz war einfach der Wahnsinn. Allerdings hatten wir erst Alcatraz und dann die Bustour gebucht. Der Anbieter hat dies leider einfach gedreht. Letzten Endes hat alles funktioniert. Aber in dieser Reihenfolge hätten wir die Tour wohl nicht bei GYG gebucht. War aber trotzdem ein voller Erfolg. Ich würde mir wünschen, dass man nicht einfach ohne zu fragen, umgebucht wird. Auf Nachfrage kam man mir etwas „entgegen“.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сан-Франциско