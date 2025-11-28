За два дня вы в полной мере познакомитесь с уникальной природой Фанских гор и исследуете семь озёр — каждое со своей неповторимой атмосферой и оттенком воды. Ощутите гармонию с природой, насладитесь уединением. Пройдётесь по живописным тропам, полюбуетесь величественными пейзажами. И прикоснётесь к древней истории и культуре региона.

Описание экскурсии

День 1: Душанбе → Пенджакент → Семь озёр

8:00 — выезд из Душанбе

Мы проедем по живописным горным дорогам, по пути — панорамы долин и горных вершин. По желанию будем делать небольшие остановки для фото и отдыха.

12:00–13:00 — Пенджакент

Исторический город с руинами Согдийского периода. Вы увидите старинные стены и остатки древних построек, почувствуете атмосферу прошлого.

14:00–17:00 — Семь озёр

Нежигон (Мижгон) — бирюзовое озеро, которое меняет цвет в зависимости от освещения

Соя — почти всё время находится в тени, поэтому здесь возникает особая атмосфера

Гушор (Изшор, Хушёр) — это озеро окружено крутыми скалами

Нофин — самое длинное озеро системы (2 км). Здесь мы устроим обед на природе с прекрасным видом

Хурдак — самое маленькое озеро, идеально для спокойного отдыха и короткой прогулки

Маргузор — крупнейшее и самое живописное озеро, популярное место для фото

Хазорчашма (Азорчашма) — озеро, образованное родниками и ручьями, его название и переводится как «тысяча родников»

17:00–18:00 — заселение в гостиницу

19:00 — ужин и свободное время

День 2: Семь озёр → Душанбе

7:30 — завтрак в гостинице.

8:00–14:00 — продолжение экскурсии по семи озёрам. Вы погуляете по тропинкам, сделаете яркие фото и насладитесь красотой природы.

14:00–15:00 — обед на Нофин или Маргузор.

15:00 — выезд в Душанбе.

20:00 — прибытие в Душанбе.

И конечно

Мы расскажем о легендах семи озёр: почему каждое из них имеет своё имя, чем они отличаются друг от друга и как связаны с преданиями местных жителей

Вы услышите о торговых путях Согда, о караванах, которые проходили здесь по Великому шёлковому пути, о том, какое значение имели эти земли в древности

Поговорим о загадочных природных феноменах: почему вода в озёрах меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды

Покажем вам, как местные жители веками адаптировались к жизни среди гор и рек, и поделимся традициями, которые сохранились до наших дней

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются ваши личные расходы и катание на лодке (по желанию) — от 50 сомони

Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет

Специальные навыки не нужны, но желательно быть готовым к коротким прогулкам по горам (1–2 км)

