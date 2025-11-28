За два дня вы в полной мере познакомитесь с уникальной природой Фанских гор и исследуете семь озёр — каждое со своей неповторимой атмосферой и оттенком воды. Ощутите гармонию с природой, насладитесь уединением. Пройдётесь по живописным тропам, полюбуетесь величественными пейзажами. И прикоснётесь к древней истории и культуре региона.
Описание экскурсии
День 1: Душанбе → Пенджакент → Семь озёр
8:00 — выезд из Душанбе
Мы проедем по живописным горным дорогам, по пути — панорамы долин и горных вершин. По желанию будем делать небольшие остановки для фото и отдыха.
12:00–13:00 — Пенджакент
Исторический город с руинами Согдийского периода. Вы увидите старинные стены и остатки древних построек, почувствуете атмосферу прошлого.
14:00–17:00 — Семь озёр
- Нежигон (Мижгон) — бирюзовое озеро, которое меняет цвет в зависимости от освещения
- Соя — почти всё время находится в тени, поэтому здесь возникает особая атмосфера
- Гушор (Изшор, Хушёр) — это озеро окружено крутыми скалами
- Нофин — самое длинное озеро системы (2 км). Здесь мы устроим обед на природе с прекрасным видом
- Хурдак — самое маленькое озеро, идеально для спокойного отдыха и короткой прогулки
- Маргузор — крупнейшее и самое живописное озеро, популярное место для фото
- Хазорчашма (Азорчашма) — озеро, образованное родниками и ручьями, его название и переводится как «тысяча родников»
17:00–18:00 — заселение в гостиницу
19:00 — ужин и свободное время
День 2: Семь озёр → Душанбе
7:30 — завтрак в гостинице.
8:00–14:00 — продолжение экскурсии по семи озёрам. Вы погуляете по тропинкам, сделаете яркие фото и насладитесь красотой природы.
14:00–15:00 — обед на Нофин или Маргузор.
15:00 — выезд в Душанбе.
20:00 — прибытие в Душанбе.
И конечно
- Мы расскажем о легендах семи озёр: почему каждое из них имеет своё имя, чем они отличаются друг от друга и как связаны с преданиями местных жителей
- Вы услышите о торговых путях Согда, о караванах, которые проходили здесь по Великому шёлковому пути, о том, какое значение имели эти земли в древности
- Поговорим о загадочных природных феноменах: почему вода в озёрах меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды
- Покажем вам, как местные жители веками адаптировались к жизни среди гор и рек, и поделимся традициями, которые сохранились до наших дней
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются ваши личные расходы и катание на лодке (по желанию) — от 50 сомони
- Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
- Специальные навыки не нужны, но желательно быть готовым к коротким прогулкам по горам (1–2 км)
В стоимость включено
- Трансфер на комфортабельном минивэне
- Сопровождение одного из гидов из нашей команды
- Ночёвка в гостинице или гестхаусе (1 ночь)
- Все входные билеты
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
Входит в следующие категории Душанбе
Похожие экскурсии из Душанбе
Индивидуальная
до 10 чел.
Гуляем по Душанбе: индивидуальная экскурсия по столице Таджикистана
Посетите Душанбе с гидом и узнайте его тайны. Прогулка по знаковым местам города, включая Театр оперы и балета, Национальный музей и памятник Исмоили Сомони
Начало: У театра оперы и балета
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
8085 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Здравствуй, Душанбе
Познакомиться с ключевыми достопримечательностями столицы Таджикистана, её историей и культурой
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
14 666 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.