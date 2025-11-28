Мои заказы

Семь озёр: туда, где горы шепчут

Познакомиться с уникальной природой в двухдневной поездке из Душанбе
За два дня вы в полной мере познакомитесь с уникальной природой Фанских гор и исследуете семь озёр — каждое со своей неповторимой атмосферой и оттенком воды. Ощутите гармонию с природой, насладитесь уединением. Пройдётесь по живописным тропам, полюбуетесь величественными пейзажами. И прикоснётесь к древней истории и культуре региона.
Описание экскурсии

День 1: Душанбе → Пенджакент → Семь озёр

8:00 — выезд из Душанбе

Мы проедем по живописным горным дорогам, по пути — панорамы долин и горных вершин. По желанию будем делать небольшие остановки для фото и отдыха.

12:00–13:00 — Пенджакент

Исторический город с руинами Согдийского периода. Вы увидите старинные стены и остатки древних построек, почувствуете атмосферу прошлого.

14:00–17:00 — Семь озёр

  • Нежигон (Мижгон) — бирюзовое озеро, которое меняет цвет в зависимости от освещения
  • Соя — почти всё время находится в тени, поэтому здесь возникает особая атмосфера
  • Гушор (Изшор, Хушёр) — это озеро окружено крутыми скалами
  • Нофин — самое длинное озеро системы (2 км). Здесь мы устроим обед на природе с прекрасным видом
  • Хурдак — самое маленькое озеро, идеально для спокойного отдыха и короткой прогулки
  • Маргузор — крупнейшее и самое живописное озеро, популярное место для фото
  • Хазорчашма (Азорчашма) — озеро, образованное родниками и ручьями, его название и переводится как «тысяча родников»

17:00–18:00 — заселение в гостиницу

19:00 — ужин и свободное время

День 2: Семь озёр → Душанбе

7:30 — завтрак в гостинице.

8:00–14:00 — продолжение экскурсии по семи озёрам. Вы погуляете по тропинкам, сделаете яркие фото и насладитесь красотой природы.

14:00–15:00 — обед на Нофин или Маргузор.

15:00 — выезд в Душанбе.

20:00 — прибытие в Душанбе.

И конечно

  • Мы расскажем о легендах семи озёр: почему каждое из них имеет своё имя, чем они отличаются друг от друга и как связаны с преданиями местных жителей
  • Вы услышите о торговых путях Согда, о караванах, которые проходили здесь по Великому шёлковому пути, о том, какое значение имели эти земли в древности
  • Поговорим о загадочных природных феноменах: почему вода в озёрах меняет цвет в зависимости от времени суток и погоды
  • Покажем вам, как местные жители веками адаптировались к жизни среди гор и рек, и поделимся традициями, которые сохранились до наших дней

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются ваши личные расходы и катание на лодке (по желанию) — от 50 сомони
  • Рекомендуемый возраст детей — от 5 лет
  • Специальные навыки не нужны, но желательно быть готовым к коротким прогулкам по горам (1–2 км)

В стоимость включено

  • Трансфер на комфортабельном минивэне
  • Сопровождение одного из гидов из нашей команды
  • Ночёвка в гостинице или гестхаусе (1 ночь)
  • Все входные билеты

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммад
Мухаммад — Организатор в Душанбе
Провёл экскурсии для 59 туристов
Мы — команда профессионалов, которая стремится раскрыть всю красоту и уникальность Таджикистана для наших гостей. Мы гордимся своим вниманием к деталям, высокому качеству обслуживания и, конечно, дружелюбному подходу к каждому
читать дальше

гостю. Предлагаем разнообразные экскурсии: от культурных и исторических до приключенческих в самых удалённых уголках страны, включая знаменитый Памир. Наши гиды — настоящие знатоки страны, которые с удовольствием поделятся своими знаниями, а также обеспечат комфорт и безопасность в ходе всего путешествия. Присоединяйтесь к нам, чтобы исследовать Таджикистан, ощутить его гостеприимство и незабываемую атмосферу!

