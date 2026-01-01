Индивидуальная
до 3 чел.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
«Наш путь к озеру лежит через Варзобское ущелье и один из самых высоких и красивых перевалов Таджикистана — Анзоб»
Завтра в 08:30
22 янв в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
«Небольшое загадочное озеро, получившее название благодаря древним преданиям»
Завтра в 08:00
22 янв в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
«По пути к озеру Искандеркуль гид погрузит вас в историю и географию Согдийской области, расскажет о традициях местных жителей и уникальности этого региона»
Завтра в 07:30
22 янв в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
«Змеиное озеро — тёплый сосед Искандеркуля с уникальной экосистемой»
Завтра в 09:00
22 янв в 09:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
