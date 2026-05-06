Откройте для себя настоящую магию Таджикистана! Путешествие к озеру Искандеркуль — жемчужине Фанских гор — подарит вам встречу с величественными горами, кристально чистой бирюзовой водой и атмосферой, в которой время будто останавливается.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы проедем через живописное Варзобское ущелье, а затем преодолеем один из самых впечатляющих перевалов страны — Анзоб, высота которого достигает 3372 м. По пути вас ждут захватывающие панорамы, горные реки и остановки для фото в самых красивых местах. Протяжённость маршрута — 140 км.

На высоте 2195 м над уровнем моря мы окажемся у легендарного озера Искандеркуль — места силы, тишины и внутреннего покоя. Вы прогуляетесь вдоль берега, услышите древние легенды и узнаете, почему озеро носит имя Александра Македонского.

Затем посетим Змеиное озеро, а после — величественный 43-метровый водопад Фанская Ниагара. У вас будет свободное время для прогулки, чтобы вы смогли сполна насладиться природой вокруг и тишиной.

Примерный тайминг

Дорога в одну сторону — 3 ч

Озеро Искандеркуль — 1,5 ч

Змеиное озеро — 30 мин

Поход к водопаду — 1 ч

Время на обед — 1 час

Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.

Организационные детали