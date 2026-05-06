Отправиться из Душанбе к живописным озёрам и могучему водопаду
Откройте для себя настоящую магию Таджикистана! Путешествие к озеру Искандеркуль — жемчужине Фанских гор — подарит вам встречу с величественными горами, кристально чистой бирюзовой водой и атмосферой, в которой время будто останавливается.
Мы проедем через живописное Варзобское ущелье, а затем преодолеем один из самых впечатляющих перевалов страны — Анзоб, высота которого достигает 3372 м. По пути вас ждут захватывающие панорамы, горные реки и остановки для фото в самых красивых местах. Протяжённость маршрута — 140 км.
На высоте 2195 м над уровнем моря мы окажемся у легендарного озера Искандеркуль — места силы, тишины и внутреннего покоя. Вы прогуляетесь вдоль берега, услышите древние легенды и узнаете, почему озеро носит имя Александра Македонского.
Затем посетим Змеиное озеро, а после — величественный 43-метровый водопад Фанская Ниагара. У вас будет свободное время для прогулки, чтобы вы смогли сполна насладиться природой вокруг и тишиной.
Примерный тайминг
Дорога в одну сторону — 3 ч
Озеро Искандеркуль — 1,5 ч
Змеиное озеро — 30 мин
Поход к водопаду — 1 ч
Время на обед — 1 час
Тайминг указан ориентировочно и может корректироваться в зависимости от обстоятельств.
Организационные детали
Едем на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai
Обед оплачивается дополнительно. Средний чек — 1500 ₽ за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От удобного вам места
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гуля — ваша команда гидов в Душанбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 356 туристов
В сфере туризма работаю много лет, в том числе и гидом-экскурсоводом. Таджикистан — гостеприимная страна, и я со своей командой покажу наше гостеприимство с лучшей стороны!
Мы проводим экскурсии по городу, а также можем организовать поход в горы, отвезти в Искандеркуль, Пенджикент, Нурек и даже на Памир.
Отзывы и рейтинг
Гузель
Все прошло хорошо. Гуля была на связи, на все вопросы подробно отвечала. Спасибо!
Гуля
Ответ организатора:
Спасибо за доверие!
