Водная прогулка
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
27 янв в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
Водная прогулка
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
27 янв в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
«Дополнительно оплачивается обед — около $15 за чел, а также по желанию прогулка на катере — $50 за 20 минут»
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий26 ноября 2025Экскурсия мне очень понравилась-шикарная природа, величественные горы, прекрасный и внимательный гид Бободжон. Получил массу классных впечатлений. Однозначно рекомендую данную поездку всем, кто лучше хочет узнать страну. Огромное спасибо организатору и гиду за проведенное время!
- ЕЕвгений23 ноября 2025Великолепная поездка
- ООльга9 ноября 2025Все очень понравилось, насыщенная и интересная экскурсия, красивые места
- ЯЯна4 ноября 2025Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
- ИИлья26 сентября 2025Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно
- ППавел23 августа 2025Отличная экскурсия. Наибольшее впечатление произвели смотровая площадка над водопадом, а также само озеро. Также очень красивые горы., особенно при подъезде к озеру.
- ППавел7 августа 2025Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
- ЮЮлия4 августа 2025Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
- ММилана21 июля 2025Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
- ССергей5 июля 2025Поездка прошла очень хорошо!
Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
