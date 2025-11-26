Мои заказы

Экскурсии по воде в Душанбе

Найдено 4 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Душанбе на русском языке, цены от 20 150 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
На машине
8 часов
36 отзывов
Водная прогулка
Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
Исследуйте завораживающие виды Фанских гор и озера Искандеркуль. Уникальная возможность увидеть природу Таджикистана в комфорте и безопасности
Завтра в 08:30
27 янв в 08:30
20 150 ₽ за всё до 3 чел.
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
На машине
8 часов
3 отзыва
Водная прогулка
К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе
Отправляйтесь в незабываемое путешествие к Искандеркулю. Вас ждут величественные Фанские горы, таинственное Змеиное озеро и водопад Фан-Ниагара
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
21 509 ₽ за всё до 4 чел.
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
На машине
12 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль
Устроить себе отдых с пикником среди кристальных вод, пещер и родников
Начало: От вашего отеля
Завтра в 07:30
27 янв в 07:30
22 487 ₽ за всё до 5 чел.
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
На машине
Конные прогулки
12 часов
Водная прогулка
Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах
Прогуляться вдоль легендарного высокогорного озера в форме сердца и увидеть гигантский водопад
«Дополнительно оплачивается обед — около $15 за чел, а также по желанию прогулка на катере — $50 за 20 минут»
Завтра в 08:00
27 янв в 08:00
от 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    26 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия мне очень понравилась-шикарная природа, величественные горы, прекрасный и внимательный гид Бободжон. Получил массу классных впечатлений. Однозначно рекомендую данную поездку всем, кто лучше хочет узнать страну. Огромное спасибо организатору и гиду за проведенное время!
  • Е
    Евгений
    23 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Великолепная поездка
    Великолепная поездка
  • О
    Ольга
    9 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Все очень понравилось, насыщенная и интересная экскурсия, красивые места
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
    Нам понравилась экскурсия. Очень красивая природа, комфортное сопровождение.
  • И
    Илья
    26 сентября 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно
    советую.
    Важный момент: на озере почти всё - это частные территории. Справа от места куда вас привозят, есть маленький пирс. Идите туда, там самые красивые виды и можно перекусить. В остальных местах суета, хуже вид и за нахождение на территории вздымают деньги.

    Экскурсия прошла отлично. Гид отзывчивый, где просили там и делал остановки. Также договорись, что бы нас довезли до Джартепа. Однозначно советую.
Важный момент: на озере почти всё - это частные территории. Справа от места куда вас привозят, есть маленький пирс. Идите туда, там самые красивые виды и можно перекусить. В остальных местах суета, хуже вид и за нахождение на территории вздымают деньги.
  • П
    Павел
    23 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Отличная экскурсия. Наибольшее впечатление произвели смотровая площадка над водопадом, а также само озеро. Также очень красивые горы., особенно при подъезде к озеру.
  • П
    Павел
    7 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Озеро красивое! Но больше понравилась даже дорога к нему от Душанбе: горные серпантины, панорамные виды, туннели (местами совсем не освещаемые).
    В самых красивых местах были остановки, даже без просьб с моей стороны. Само озеро Искандеркуль, к сожалению, не удалось осмотреть со всех сторон - не знаю, возможно ли это в принципе. Ехать к озеру лучше в будние дни, т. к. в выходные туда едет много жителей Душанбе. Но надо помнить, что понедельник - санитарный день, да, и на озере тоже: не ко всем местам можно попасть, потому что они находятся на территориях турбаз, санаториев, домов отдыха, у которых в понедельник тот самый санитарный день. Недалеко от озера есть красивый водопад: виден только сбоку, но шум воды впечатляет. В целом - красивая поездка, если у вас есть свободный день в Душанбе.

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в Айнийском районе. Там расположена
    единственная на озере туристическая база Искандаркуль на которой можно отдохнуть, полюбоваться прекрасными видами гор над изумрудной гладью.
    Благодарность водителю Акраму за профессионализм и организатору Оризу за оперативную обратную связь.

    Замечательная поездка по живописной местности, среди прекрасных гор и разноцветных рек. Особенно впечатлило озеро Искандеркуль в
  • М
    Милана
    21 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
    Очень понравилась экскурсия, увидели Фанские горы, озеро Эксандеркуль, ехали через перевал по хорошей дороге на двух автомобилях, компанией девушек из 6 человек. Спасибо организаторам!!!
  • С
    Сергей
    5 июля 2025
    Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль
    Поездка прошла очень хорошо!
    Во время поездки можно хорошо узнать природные особенности Таджикистана. Было очень красочно, красиво и эмоционально.
    Бобо отличный водитель и гид. Отвечал на все наши вопросы, шел на встречу пожеланиям. Поездка прошла гладко, без эксцессов. Рекомендуем.
    Поездка прошла очень хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Душанбе в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Душанбе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Жемчужина Фанских гор. Озеро Искандеркуль;
  2. К бирюзовому озеру Искандеркуль из Душанбе;
  3. Приключение на природе: из Душанбе - к озеру Искандеркуль;
  4. Из Душанбе - к озеру Искандеркуль в Фанских горах.
Какие места ещё посмотреть в Душанбе
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Монумент независимости;
  3. Аллея Рудаки;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Душанбе в январе 2026
Сейчас в Душанбе в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 экскурсии от 20 150 до 24 000. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
