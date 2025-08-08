D Daria Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше были комфортно, много общались по пути на разные темы, согласовывали точки и остановки - считаю экскурсия стоит своих денег и можно большее количество информации узнать за 1 день. Спасибо огромное за экскурсию✨ Очень понравилась экскурсия и сама Елена как рассказчик и просто красивая и приятная женщина😊Мы брали экскурсию на машине - это

О Ольга Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше к деталям, с ней очень комфортно. Мы получили массу положительных эмоций, узнали много новой информации. Мы передвигались на машине и пешком, все места подобраны очень грамотно, помогают проникнуться городом, заинтересоваться им, хочется еще не раз туда вернуться. Очень рады, что выбрали именно Елену и ее экскурсию. Спасибо Огромное спасибо Елене за экскурсию. Программа очень четкая и сбалансированная. Елена очень интеллигентный, приятный профессионал своего дела. Очень дружелюбная, внимательная

Л Лилия Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Елена замечательный гид и человек. С ней было не только интересно, но и комфортно. Очень довольны, что выбрали Елену. Экскурсия понравилась, несмотря на жуткую жару))

А Александр Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Экскурсия прошла очень хорошо и пешком и на машине посмотрели очень много интересного

Елена большой профессионал в своей работе и приятный собеседник

Экскурсия занимала много времени и было жарко поэтому машина очень помогла

Всем рекомендую Бангкок-Елена

Спасибо

Е Елизавета Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше к сожалению, задержали рейс и пришлось корректировать программу на ходу. Елена справилась с этим блестящие! Всё успели) быстро отвечает на сообщения, даёт много рекомендаций и ссылок к следующему посещению, очень интересный и душевный собеседник ❤️ Я безумно довольна, что среди большого количества гидов, выбрала именно её! Обязательно буду рекомендовать знакомым, а Елене только успехов и всего наилучшего! 👍☺️ Огромное спасибо Елене! 😊 У меня была очень насыщенная программа в Бангкоке, были договорённости по посещению Королевского дворца заранее, но,

А Андрей Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом

Елена прекрасно владеет материалом, рассказала много интересных фактов не только о Бангкоке, читать дальше но и о Таиланде в целом. Маршрут был построен идеально. Кроме того, что Елена отличный экскурсовод, она еще хороший собеседник и прекрасный легкий человек, общение с ней было очень комфортным. Экскурсия в 10 часов пролетала как миг, а это значит, что было интересно на протяжении всего времени. Однозначно рекомендуем Елену как профессионала своего дела. Елена, большое Вам спасибо за знакомство с городом Бангкок!Елена прекрасно владеет материалом, рассказала много интересных фактов не только о Бангкоке,

Б Борис Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Очень хорошая экскурсия на весь день! Елена учитывает пожелания и относительно маршрута, и относительно еды и пр. За день успели кучу всего, при этом практически не устали. Мы очень довольны!

А Антонина Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше отлично структурирована и тактично подана. Кроме того, Елена любезно помогла нам организовать логистику. До сих пор вспоминаем эту экскурсию с теплотой! Мы с большим удовольствием прошлись с Еленой по Бангкоку. Маршрут был скорректирован под наши желания. Информации было много, она была

А Армен Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Очень рад, что выбрал экскурсию с Еленой.

Могу подчеркнуть пунктуальность, грамотность, хорошее знание мест посещения и дружелюбность.

Большое спасибо Елене, обязательно к рекомендации!

В Виталий Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Спасибо! Очень понравилось! 🙏

Л Лариса Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Елена прекрасный профессионал и приятный интелигентный человек. В моей группе было, помимо меня, двое подростков 13 и 15 лет, слушали не отрываясь! Увидели и узнали много! Всем советую Елену.

Е Елизавета Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше У нас был маршрут в трех разных местах, между ними мы передвигались на машине, а на месте - пешком или на лодочке. Елена очень много знает о Тайланде и Бангкоке, прекрасно составляет маршрут и замечательно рассказывает. И может ответить на все вопросы!

И Ирина Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Экскурсия прошла идеально, все было очень интересно! Елена подумала каждую мелочь, весь маршрут был прекрасно составлен, получили множество советов, куда можно ещё сходить.

Н Настёна Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше экскурсии прекрасные. Побывали во многих знаковых местах, прокатились на всевозможных видах Бангкокского транспорта, вкусно покушали, прочувствовали весь колорит этого города. Если приедем ещё, знаем к кому обратиться. Большое Вам спасибо и до новых встреч! Елена превзошла все ожидания! Рассказывала обо всём, мимо чего мы, проходили, проезжали, пролетали! Отвечала на все возникающие вопросы. Впечатления от

Нам очень понравилась экскурсия, Елена спланировала маршрут согласно нашим предпочтениям, интересовалась нашим самочувствием читать дальше и желаниями по ходу экскурсии и очень интересно рассказывала о городе и стране. Мы прокатились на всех видах транспорта, увидели город с разных сторон. Побывали в отличном ресторане и баре по рекомендации Елены. Все прошло прекрасно и в нашем темпе, программа насыщенная, мы были уставшие но счастливые 🩷 Елена, огромное спасибо за прекрасный тур по Бангкоку!Нам очень понравилась экскурсия, Елена спланировала маршрут согласно нашим предпочтениям, интересовалась нашим самочувствием

Ж Жанна Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше свой вариант, я добавила туда то что еще хотела увидеть, в итоге все получилось, много ходили, плавали на лодке (рекомендую, стоит 2000 батт), передвигались на морских паромах, наземом метро, тук тук не стали брать, мы любим ходить пешком. Дома конечно легли спать без ног, но оно того стоило. Королевский Дворец не входил, без него много итак что посмотреть. Блаодарим Елену от всей нашей семьи, желаем ей успехов и здоровья. 🌹🌺 Нам повезло с погодой, день был не солнечный, иначе было бы тяжко. Составили план экскурсии задолго до поездки, Елена предложила

О Олег Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом Очень понравилась экскурсия по Бангкоку. Благодарны Елене за прекрасную организацию. Было очень интересно и познавательно. Спасибо за заботу и внимание. Обязательно буду рекомендовать Елену, как великолепного рассказчика и знатока этой прекрасной страны.

Д Дария Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше транспорта, почувствовать весь местный колорит. Елена разрабатывает маршрут под ваши пожелания. Отлично знает страну и сам Бангкок. Очень рады что выбрали именно индивидуальную экскурсию. Эт того стоит! Благодарим Елену за такой насыщенный день! Самостоятельно столько за один день не охватить. Очень понравилось что задействовали все виды общественного

Ю Юлия Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом читать дальше окна машины -совсем не то. А тут мы реально погрузились в атмосферу города, испытали, как передвигаются местные жители, посмотрели на город с разных ракурсов, увидели очень много мест. Программа очень насыщенная, впечатлений море. Елена - прекрасный гид и очень приятный человек. Меня в описании экскурсии привлекло то, что мы попробуем все виды транспорта - и это действительно стоило испытать. Просто из