Железный дворец – экскурсии в Бангкоке

Найдено 3 экскурсии в категории «Железный дворец» в Бангкоке, цены от $200. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
Пешая
7.5 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
от $250 за человека
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $258 за всё до 5 чел.
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля
Пешая
5.5 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля
Необычная прогулка по Бангкоку: посещение храмов и ужин на реке или на высоте. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$200 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Daria
    8 августа 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Очень понравилась экскурсия и сама Елена как рассказчик и просто красивая и приятная женщина😊Мы брали экскурсию на машине - это
    были комфортно, много общались по пути на разные темы, согласовывали точки и остановки - считаю экскурсия стоит своих денег и можно большее количество информации узнать за 1 день. Спасибо огромное за экскурсию✨

  • О
    Ольга
    24 июля 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Огромное спасибо Елене за экскурсию. Программа очень четкая и сбалансированная. Елена очень интеллигентный, приятный профессионал своего дела. Очень дружелюбная, внимательная
    к деталям, с ней очень комфортно. Мы получили массу положительных эмоций, узнали много новой информации. Мы передвигались на машине и пешком, все места подобраны очень грамотно, помогают проникнуться городом, заинтересоваться им, хочется еще не раз туда вернуться. Очень рады, что выбрали именно Елену и ее экскурсию. Спасибо

  • Л
    Лилия
    21 апреля 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена замечательный гид и человек. С ней было не только интересно, но и комфортно. Очень довольны, что выбрали Елену. Экскурсия понравилась, несмотря на жуткую жару))
  • А
    Александр
    21 марта 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия прошла очень хорошо и пешком и на машине посмотрели очень много интересного
    Елена большой профессионал в своей работе и приятный собеседник
    Экскурсия занимала много времени и было жарко поэтому машина очень помогла
    Всем рекомендую Бангкок-Елена
    Спасибо
  • Е
    Елизавета
    7 марта 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Огромное спасибо Елене! 😊 У меня была очень насыщенная программа в Бангкоке, были договорённости по посещению Королевского дворца заранее, но,
    к сожалению, задержали рейс и пришлось корректировать программу на ходу. Елена справилась с этим блестящие! Всё успели) быстро отвечает на сообщения, даёт много рекомендаций и ссылок к следующему посещению, очень интересный и душевный собеседник ❤️ Я безумно довольна, что среди большого количества гидов, выбрала именно её! Обязательно буду рекомендовать знакомым, а Елене только успехов и всего наилучшего! 👍☺️

  • А
    Андрей
    2 марта 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена, большое Вам спасибо за знакомство с городом Бангкок!
    Елена прекрасно владеет материалом, рассказала много интересных фактов не только о Бангкоке,
    но и о Таиланде в целом. Маршрут был построен идеально. Кроме того, что Елена отличный экскурсовод, она еще хороший собеседник и прекрасный легкий человек, общение с ней было очень комфортным. Экскурсия в 10 часов пролетала как миг, а это значит, что было интересно на протяжении всего времени. Однозначно рекомендуем Елену как профессионала своего дела.

  • Б
    Борис
    20 февраля 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Очень хорошая экскурсия на весь день! Елена учитывает пожелания и относительно маршрута, и относительно еды и пр. За день успели кучу всего, при этом практически не устали. Мы очень довольны!
  • А
    Антонина
    14 января 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Мы с большим удовольствием прошлись с Еленой по Бангкоку. Маршрут был скорректирован под наши желания. Информации было много, она была
    отлично структурирована и тактично подана. Кроме того, Елена любезно помогла нам организовать логистику. До сих пор вспоминаем эту экскурсию с теплотой!

  • А
    Армен
    9 января 2025
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Очень рад, что выбрал экскурсию с Еленой.
    Могу подчеркнуть пунктуальность, грамотность, хорошее знание мест посещения и дружелюбность.
    Большое спасибо Елене, обязательно к рекомендации!
  • В
    Виталий
    29 декабря 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Спасибо! Очень понравилось! 🙏
  • Л
    Лариса
    25 декабря 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена прекрасный профессионал и приятный интелигентный человек. В моей группе было, помимо меня, двое подростков 13 и 15 лет, слушали не отрываясь! Увидели и узнали много! Всем советую Елену.
  • Е
    Елизавета
    20 декабря 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена очень много знает о Тайланде и Бангкоке, прекрасно составляет маршрут и замечательно рассказывает. И может ответить на все вопросы!
    У нас был маршрут в трех разных местах, между ними мы передвигались на машине, а на месте - пешком или на лодочке.

  • И
    Ирина
    10 декабря 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия прошла идеально, все было очень интересно! Елена подумала каждую мелочь, весь маршрут был прекрасно составлен, получили множество советов, куда можно ещё сходить.
  • Н
    Настёна
    22 ноября 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена превзошла все ожидания! Рассказывала обо всём, мимо чего мы, проходили, проезжали, пролетали! Отвечала на все возникающие вопросы. Впечатления от
    экскурсии прекрасные. Побывали во многих знаковых местах, прокатились на всевозможных видах Бангкокского транспорта, вкусно покушали, прочувствовали весь колорит этого города. Если приедем ещё, знаем к кому обратиться. Большое Вам спасибо и до новых встреч!

  • К
    Катерина
    21 ноября 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Елена, огромное спасибо за прекрасный тур по Бангкоку!

    Нам очень понравилась экскурсия, Елена спланировала маршрут согласно нашим предпочтениям, интересовалась нашим самочувствием
    и желаниями по ходу экскурсии и очень интересно рассказывала о городе и стране. Мы прокатились на всех видах транспорта, увидели город с разных сторон. Побывали в отличном ресторане и баре по рекомендации Елены. Все прошло прекрасно и в нашем темпе, программа насыщенная, мы были уставшие но счастливые 🩷

  • Ж
    Жанна
    8 ноября 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Нам повезло с погодой, день был не солнечный, иначе было бы тяжко. Составили план экскурсии задолго до поездки, Елена предложила
    свой вариант, я добавила туда то что еще хотела увидеть, в итоге все получилось, много ходили, плавали на лодке (рекомендую, стоит 2000 батт), передвигались на морских паромах, наземом метро, тук тук не стали брать, мы любим ходить пешком. Дома конечно легли спать без ног, но оно того стоило. Королевский Дворец не входил, без него много итак что посмотреть. Блаодарим Елену от всей нашей семьи, желаем ей успехов и здоровья. 🌹🌺

  • О
    Олег
    7 ноября 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Очень понравилась экскурсия по Бангкоку. Благодарны Елене за прекрасную организацию. Было очень интересно и познавательно. Спасибо за заботу и внимание. Обязательно буду рекомендовать Елену, как великолепного рассказчика и знатока этой прекрасной страны.
  • Д
    Дария
    1 ноября 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Благодарим Елену за такой насыщенный день! Самостоятельно столько за один день не охватить. Очень понравилось что задействовали все виды общественного
    транспорта, почувствовать весь местный колорит. Елена разрабатывает маршрут под ваши пожелания. Отлично знает страну и сам Бангкок. Очень рады что выбрали именно индивидуальную экскурсию. Эт того стоит!

  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Меня в описании экскурсии привлекло то, что мы попробуем все виды транспорта - и это действительно стоило испытать. Просто из
    окна машины -совсем не то. А тут мы реально погрузились в атмосферу города, испытали, как передвигаются местные жители, посмотрели на город с разных ракурсов, увидели очень много мест. Программа очень насыщенная, впечатлений море. Елена - прекрасный гид и очень приятный человек.

  • В
    Виталий
    26 августа 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Все очень понравилось,Елена замечательный рассказчик,выбор маршрута интересный не напрягает, в двух словах рекомендую!☝️👍

