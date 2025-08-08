Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
29 окт в 09:00
30 окт в 09:00
от $250 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Душа и легенды старого Бангкока - с профессиональным чайным мастером
Окунуться в тайскую жизнь и расслышать духов прошлого в шелесте шёлка и аромате чая
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от $258 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Два храма + ужин на корабле или крыше отеля
Необычная прогулка по Бангкоку: посещение храмов и ужин на реке или на высоте. Уникальная возможность увидеть город с другой стороны
Начало: В лобби вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- DDaria8 августа 2025Очень понравилась экскурсия и сама Елена как рассказчик и просто красивая и приятная женщина😊Мы брали экскурсию на машине - это
- ООльга24 июля 2025Огромное спасибо Елене за экскурсию. Программа очень четкая и сбалансированная. Елена очень интеллигентный, приятный профессионал своего дела. Очень дружелюбная, внимательная
- ЛЛилия21 апреля 2025Елена замечательный гид и человек. С ней было не только интересно, но и комфортно. Очень довольны, что выбрали Елену. Экскурсия понравилась, несмотря на жуткую жару))
- ААлександр21 марта 2025Экскурсия прошла очень хорошо и пешком и на машине посмотрели очень много интересного
Елена большой профессионал в своей работе и приятный собеседник
Экскурсия занимала много времени и было жарко поэтому машина очень помогла
Всем рекомендую Бангкок-Елена
Спасибо
- ЕЕлизавета7 марта 2025Огромное спасибо Елене! 😊 У меня была очень насыщенная программа в Бангкоке, были договорённости по посещению Королевского дворца заранее, но,
- ААндрей2 марта 2025Елена, большое Вам спасибо за знакомство с городом Бангкок!
Елена прекрасно владеет материалом, рассказала много интересных фактов не только о Бангкоке,
- ББорис20 февраля 2025Очень хорошая экскурсия на весь день! Елена учитывает пожелания и относительно маршрута, и относительно еды и пр. За день успели кучу всего, при этом практически не устали. Мы очень довольны!
- ААнтонина14 января 2025Мы с большим удовольствием прошлись с Еленой по Бангкоку. Маршрут был скорректирован под наши желания. Информации было много, она была
- ААрмен9 января 2025Очень рад, что выбрал экскурсию с Еленой.
Могу подчеркнуть пунктуальность, грамотность, хорошее знание мест посещения и дружелюбность.
Большое спасибо Елене, обязательно к рекомендации!
- ВВиталий29 декабря 2024Спасибо! Очень понравилось! 🙏
- ЛЛариса25 декабря 2024Елена прекрасный профессионал и приятный интелигентный человек. В моей группе было, помимо меня, двое подростков 13 и 15 лет, слушали не отрываясь! Увидели и узнали много! Всем советую Елену.
- ЕЕлизавета20 декабря 2024Елена очень много знает о Тайланде и Бангкоке, прекрасно составляет маршрут и замечательно рассказывает. И может ответить на все вопросы!
- ИИрина10 декабря 2024Экскурсия прошла идеально, все было очень интересно! Елена подумала каждую мелочь, весь маршрут был прекрасно составлен, получили множество советов, куда можно ещё сходить.
- ННастёна22 ноября 2024Елена превзошла все ожидания! Рассказывала обо всём, мимо чего мы, проходили, проезжали, пролетали! Отвечала на все возникающие вопросы. Впечатления от
- ККатерина21 ноября 2024Елена, огромное спасибо за прекрасный тур по Бангкоку!
Нам очень понравилась экскурсия, Елена спланировала маршрут согласно нашим предпочтениям, интересовалась нашим самочувствием
- ЖЖанна8 ноября 2024Нам повезло с погодой, день был не солнечный, иначе было бы тяжко. Составили план экскурсии задолго до поездки, Елена предложила
- ООлег7 ноября 2024Очень понравилась экскурсия по Бангкоку. Благодарны Елене за прекрасную организацию. Было очень интересно и познавательно. Спасибо за заботу и внимание. Обязательно буду рекомендовать Елену, как великолепного рассказчика и знатока этой прекрасной страны.
- ДДария1 ноября 2024Благодарим Елену за такой насыщенный день! Самостоятельно столько за один день не охватить. Очень понравилось что задействовали все виды общественного
- ЮЮлия17 сентября 2024Меня в описании экскурсии привлекло то, что мы попробуем все виды транспорта - и это действительно стоило испытать. Просто из
- ВВиталий26 августа 2024Все очень понравилось,Елена замечательный рассказчик,выбор маршрута интересный не напрягает, в двух словах рекомендую!☝️👍
