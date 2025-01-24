Найдено 3 экскурсии в категории « Мифы и легенды » в Бангкоке, цены от $193. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности 8 часов 3 отзыва Индивидуальная Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города «Затем на длиннохвостой лодке прогуляемся по аутентичному каналу Пхра Кханнонг, который до сих пор хранит зловещие легенды о Мэ Нак» от $320 за человека На машине На поезде 5 часов 4 отзыва Индивидуальная до 10 чел. Другой Таиланд Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать легенду о драконе Начало: У вашего отеля от $515 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Мистический Бангкок: духи и легенды ночного Чайнатауна (18+) Храмы, переулки, духи, ритуалы и бары Начало: У ворот Чайнатауна «Вдыхаем аромат благовоний и знакомимся с древней легендой о защите и исцелении» от $193 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Бангкока Последние отзывы на экскурсии А Артем Темные грани Бангкока Программа очень интересная, отличный гид Дмитрий. Будем обращаться еще и советовать друзьям. Рекомендуем.

М Мария Темные грани Бангкока Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!

И Ирина Темные грани Бангкока Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам

