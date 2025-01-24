Индивидуальная
Индивидуальная экскурсия по темным уголкам Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
«Затем на длиннохвостой лодке прогуляемся по аутентичному каналу Пхра Кханнонг, который до сих пор хранит зловещие легенды о Мэ Нак»
17 окт в 10:00
18 окт в 10:00
от $320 за человека
до 10 чел.
Другой Таиланд
Увидеть два рынка - на ж/д путях и на воде, побывать на кокосовой ферме и узнать легенду о драконе
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 окт в 08:00
от $515 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистический Бангкок: духи и легенды ночного Чайнатауна (18+)
Храмы, переулки, духи, ритуалы и бары
Начало: У ворот Чайнатауна
«Вдыхаем аромат благовоний и знакомимся с древней легендой о защите и исцелении»
Завтра в 19:00
10 окт в 19:00
от $193 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем24 января 2025Программа очень интересная, отличный гид Дмитрий. Будем обращаться еще и советовать друзьям. Рекомендуем.
- ММария27 февраля 2023Нам очень понравилась экскурсия, было очень интересно, много и информативно! То что надо в таком огромном городе как Бангкок!
- ИИрина24 февраля 2023Погрузились в жизнь Бангкока с Димой. Очень интересно было пройти нетуристичекими маршрутам
