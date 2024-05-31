Почувствовать себя местным – экскурсии в Бангкоке

Найдено 6 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Бангкоке, цены от $220. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
5.5 часов
114 отзывов
Другой Бангкок: Путешествие по скрытым жемчужинам города
Приглашаем в увлекательное путешествие по Бангкоку, где нетуристические места раскроют город с новой стороны
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от $250 за всё до 2 чел.
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
169 отзывов
Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
Взглянуть на город глазами местного жителя и погрузиться в атмосферу самых колоритных кварталов
Начало: ресепшен вашего отеля в Бангкоке Бангкоке
Завтра в 19:00
10 июня в 10:00
$295 за всё до 3 чел.
Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
🚶 Пешая
Индивидуальная
7.5 часов
16 отзывов
Настоящий Бангкок: Погружение в атмосферу тайского мегаполиса
Познайте душу Бангкока: от культовых храмов до уникальных рынков. Экскурсия, которая превратит вас в искушенного путешественника
Начало: В фойе вашего отеля
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $220 за всё до 4 чел.
Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Бангкок: гастрономическое путешествие с звёздами Мишлен
Погрузитесь в вечерний Бангкок на тук-туке, наслаждаясь стритфудом с отметками Мишлен. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 19:30
Завтра в 18:30
от $280 за всё до 10 чел.
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Бойцовский клуб: мужское приключение в Бангкоке
Погрузитесь в мир адреналина и стиля в мужской компании! Стрельба, тайский бокс и ночная жизнь Бангкока ждут вас
Начало: В вашем отеле
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
от $299 за всё до 8 чел.
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Бангкок, который не найти в путеводителях (всё включено)
Посетить таинственные храмы, покататься на аутентичном транспорте и прикоснуться к местным легендам
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от $400 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Я хотел бы выразить огромную благодарность гиду Диме за незабываемый опыт, который он мне предоставил во время моего путешествия по
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    Бангкоку. Дима показал мне совершенно другой, аутентичный Бангкок, который я, вероятно, никогда бы не увидела без его помощи. Мы прогулялись с ним по местным лавочкам, где цены ориентированы на местных жителей, я купила всякую всячину по «тайским ценам для тайцев». Я увидела индустрию цветочных рынков, предназначенных именно для местных жителей, одним словом я окунулась в атмосферу подлинного Бангкока. Дима также познакомил меня с культурой китайцев, проживающих в China Town, что было очень интересно и познавательно. Мы насладились вкусным мороженым и прокатились с ветерком на лодке, предназначенный для общественного транспорта. Отдельное спасибо Диме за фото и видео (в этом он тоже профессионал) и советы: как ориентироваться в метро, куда сходить завтра и куда не нужно идти, это очень человечно и бесценно. Я желаю Диме и компании Трипстер процветания и побольше хороших туристов

  • А
    Андрей
    23 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Очень интересно и нестандартно - действительно, формат "прогулка с другом"! Время пролетело незаметно! Не смотря на длинную прогулку, не устали. Отличные впечатления сохраним об экскурсии по Бангкоку!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Организация по времени отсутствовала, не понятно было когда и во сколько мы должны направиться в нужную точку и вообще куда
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    конкретно. Владимир сказал, что маршрут совсем другой нежели написано на сайте. С обеденным перерывом как то было сложно. . не было конкретного места, приличного поесть и пришлось несколько раз сообщить, что нужен перекус. По информативности от самого гида было рассказано достаточно много.

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  • А
    Алена
    13 мая 2024
    Многоликий Бангкок. Настоящая жизнь мегаполиса
    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов и телодвижений. В таком
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    формате как провел экскурсию Владимир мы сэкономили немало времени, что очень важно при однодневном визите в Бангкок. Рекомендую!!! И благодарим за отличную компанию!!!

    Большая удача - провести день в Бангкоке с Владимиром! Все четко, внятно, быстро))) без лишних слов
  • И
    Илона
    9 мая 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий - профессионал и очень приятный и интересный человек, спасибо за прекрасно проведенный день в Бангкоке. Хотелось посмотреть Бангкок с
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    другой стороны, глубже окунуться и понять его. Дмитрий до экскурсии был на связи, приехал за нами в отель заранее, быстро понял наши интересы, очень комфортно простроил маршрут с отдыхом, увлекательно рассказывал историю Таиланда и интересные факты. Однозначно рекомендую

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    С Еленой у нас действительно было обстоятельное знакомство с городом, и с воды, по каналам, на тук-туке, пешком, с потрясающими видами со смотровых площадок небоскрёбов. Если коротко, то было красиво, вкусно, аутентично и очень интересно. Спасибо!
  • С
    Сергей
    1 апреля 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия очень понравилась. Елена прекрасно владеет темой, обстоятельно подходит к работе. С первого контакта в деталях обговорила и согласовала программу
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    и дополнительные расходы. Гибко перестроила маршрут из-за экстремальной жары, чтобы были перерывы в кондиционированных кафе и тогровых центрах. Спасибо, Елена, будем рекомендовать вас всем знакомым

  • O
    Olena
    10 марта 2024
    Настоящий Бангкок: обстоятельное знакомство с городом
    Экскурсия нам понравилась, была интересная и познавательная. Елена очень приятная. Смогла нам показать много интересных мест, рассказать про историю и вкусно нас накормить. Сами бы мы столько не посмотрели. Рекомендуем!
  • Д
    Дарья
    4 марта 2024
    Бангкок. Охота за звёздами Мишлен
    Вкусно, интересно, необычно! Дмитрий, спасибо за впечатления!
  • О
    Ольга
    13 февраля 2024
    Другой Бангкок. Путешествие по нетуристическим местам
    Дмитрий, во-первых, огромное спасибо за экскурсию! Она превзошла все наши ожидания! Это было супер информативно, интересно и познавательно! Второе, заявленная программа
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    полностью соответствует описанию, а знаний Дмитрия хватило, чтобы ответить на все наши вопросы! Маршрут классные, насыщенный и разнообразный! Очень приятно, что гид прислушивался к пожеланиям и отвечал на кучу вопросов дочери. Я однозначно рекомендую Дмитрия, как классного экскурсовода, одного из самых интересных за последние несколько лет! В отзывах много относительно цены экскурсии, на мой взгляд, она полностью оправдана! Еще раз огромное Вам спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Почувствовать себя местным»

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Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 220 до 400. Туристы уже оставили гидам 300 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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