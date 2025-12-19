Мои заказы

Две грани Бангкока: секретные улочки и колоритные рынки

Затеряться в лабиринтах Чайнатауна и узнать, почему бизнесмены заказывают деликатесы после полуночи
Погрузитесь в атмосферу настоящего Бангкока! Вы увидите необычные арт-объекты, муралы, старинные особняки, храмы с живыми крокодилами и легендарные лотки Michelin.

Попробуете уличные деликатесы, узнаете секреты китайской общины, расшифруете символы на вывесках и откроете мир семейных мастерских, которые держат здесь поколениями.
Описание экскурсии

  • Атмосферные улочки Старого города, спрятанные между китайскими особняками 19 века.
  • Хипстерские галереи, стильные кофейни и арт-пространства.
  • Яркие муралы от мировых художников и гигантского Трансформера, созданного монахами из автозапчастей.
  • Пусть и городские, но по-настоящему кинематографичные пейзажи, напоминающие фильм «Бегущий по лезвию»: неоновые вывески, оживлённые рынки и бесконечный поток тук-туков.
  • Легендарные уличные лотки Michelin, витрины с золотом, бесчисленные «коты удачи» и необычные деликатесы Чайнатауна.
  • Самые аутентичные места района: семейные мастерские, старые лавки и кафе.
  • Храм с живущими в пруду священными крокодилами и сомами, которых кормят для очищения кармы.

Вы узнаете:

  • Как китайские переселенцы создали свой мир в Сиаме и почему Яоварат называют «Золотой Дорогой».
  • Чем китайские храмы отличаются от классических тайских и что символизируют красные фонари, каллиграфия и уличные алтари.
  • Какие эксклюзивные блюда стоит попробовать именно здесь и как устроена сложная система уличной еды Чайнатауна.
  • Почему на Яоварате так много лавок с золотом и как архитектура района хранит истории первых купцов.
  • Какие традиции и ритуалы сохраняет китайская община Бангкока, как работают семейные ремесленные мастерские и где находится самое старое кафе района.
  • Почему богатые бизнесмены заказывают деликатесы после полуночи — и что это говорит об их статусе.

Организационные детали

  • Отдельно по желанию оплачиваются дегустации — 500–1000 батов ($15–30) за чел.
  • Экскурсия пешеходная. Мы не используем личный транспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фербе
Фербе — ваш гид в Бангкоке
Я местный гид с настоящей страстью к Бангкоку. Люблю открывать город таким, каким его видят только местные — со скрытыми улочками, уютными кафе и живописными рынками. На моей экскурсии вы не
читать дальше

просто прогуляетесь по городу, вы почувствуете его ритм, попробуете настоящую уличную еду и услышите истории, которые не найдёте в путеводителях. Я стараюсь создавать атмосферу, где каждый может исследовать город в своём темпе и увезти домой уникальные впечатления.

Входит в следующие категории Бангкока

