Погрузитесь в атмосферу настоящего Бангкока! Вы увидите необычные арт-объекты, муралы, старинные особняки, храмы с живыми крокодилами и легендарные лотки Michelin.
Попробуете уличные деликатесы, узнаете секреты китайской общины, расшифруете символы на вывесках и откроете мир семейных мастерских, которые держат здесь поколениями.
Попробуете уличные деликатесы, узнаете секреты китайской общины, расшифруете символы на вывесках и откроете мир семейных мастерских, которые держат здесь поколениями.
Описание экскурсии
- Атмосферные улочки Старого города, спрятанные между китайскими особняками 19 века.
- Хипстерские галереи, стильные кофейни и арт-пространства.
- Яркие муралы от мировых художников и гигантского Трансформера, созданного монахами из автозапчастей.
- Пусть и городские, но по-настоящему кинематографичные пейзажи, напоминающие фильм «Бегущий по лезвию»: неоновые вывески, оживлённые рынки и бесконечный поток тук-туков.
- Легендарные уличные лотки Michelin, витрины с золотом, бесчисленные «коты удачи» и необычные деликатесы Чайнатауна.
- Самые аутентичные места района: семейные мастерские, старые лавки и кафе.
- Храм с живущими в пруду священными крокодилами и сомами, которых кормят для очищения кармы.
Вы узнаете:
- Как китайские переселенцы создали свой мир в Сиаме и почему Яоварат называют «Золотой Дорогой».
- Чем китайские храмы отличаются от классических тайских и что символизируют красные фонари, каллиграфия и уличные алтари.
- Какие эксклюзивные блюда стоит попробовать именно здесь и как устроена сложная система уличной еды Чайнатауна.
- Почему на Яоварате так много лавок с золотом и как архитектура района хранит истории первых купцов.
- Какие традиции и ритуалы сохраняет китайская община Бангкока, как работают семейные ремесленные мастерские и где находится самое старое кафе района.
- Почему богатые бизнесмены заказывают деликатесы после полуночи — и что это говорит об их статусе.
Организационные детали
- Отдельно по желанию оплачиваются дегустации — 500–1000 батов ($15–30) за чел.
- Экскурсия пешеходная. Мы не используем личный транспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фербе — ваш гид в Бангкоке
Я местный гид с настоящей страстью к Бангкоку. Люблю открывать город таким, каким его видят только местные — со скрытыми улочками, уютными кафе и живописными рынками. На моей экскурсии вы не
Входит в следующие категории Бангкока
Похожие экскурсии из Бангкока
Индивидуальная
Магия Чайнатауна в Бангкоке
Исследуйте культурное разнообразие Чайнатауна в Бангкоке. Посетите цветочный рынок, насладитесь видами со скайпарка и погрузитесь в атмосферу китайского рынка
Начало: По договорённости
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $150 за человека
Водная прогулка
Бангкок для эстетов: о любви и искусстве
Древние кварталы, буддистские ритуалы, секретные кофейни, арт-пространства и водные прогулки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $258 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Темные грани Бангкока
Погрузитесь в мистический мир Бангкока: храм Ват Махабут, трущобы, оружейный квартал и Чайнатаун. За один день откройте тайны города
21 дек в 10:00
22 дек в 10:00
от $320 за человека