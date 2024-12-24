Вас ждет удивительное путешествие по провинции Чаченгсау.
Здесь можно полюбоваться храмами Сотон Варавихан и Саман, увидеть гигантскую статую Ганеши и посетить парк с летучими лисицами. В программе также прогулка на лодке и посещение парка попугаев.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Таиланда в сопровождении опытного гида. Все входные билеты и транспорт включены в стоимость, что делает поездку комфортной и насыщенной
Здесь можно полюбоваться храмами Сотон Варавихан и Саман, увидеть гигантскую статую Ганеши и посетить парк с летучими лисицами. В программе также прогулка на лодке и посещение парка попугаев.
Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Таиланда в сопровождении опытного гида. Все входные билеты и транспорт включены в стоимость, что делает поездку комфортной и насыщенной
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение уникальных храмов
- 🦅 Встреча с экзотическими животными
- 🚤 Прогулка на лодке по реке
- 🍽️ Обед в местном ресторане
- 🗺️ Увлекательная экскурсия с гидом
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Храм Сотон Варавихан
- Храм Саман
- Парк Попугаев
- Ганеша-парк
- Храм Пак Нам
- Парк с летучими лисицами
Описание экскурсии
Храм Сотон Варавихан. Это символ провинции Чаченгсау, изображённый на её флаге.
Храм Саман. Огромный храмовый комплекс, сочетающий элементы индийской, китайской и тайской религий. Вы погуляете по его живописным паркам, покатаетесь на лодке и пообедаете в местном ресторане.
Парк Попугаев. Вы сможете покормить редкие виды попугаев и полюбоваться красивым искусственным озером.
Ганеша-парк. Вы оцените 60-метровую статую Ганеши — это самое большое в мире бронзовое изображение бога с головой слона.
Храм Пак Нам. Место, где генерал Таксин сражался с бирманскими войсками.
Парк с летучими лисицами. Вы увидите тысячи летучих лисиц, висящих на деревьях парка.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включено: комфортабельный транспорт, сопровождение русскоговорящего гида, все входные билеты, катание на лодке
- Обед оплачивается дополнительно
- Транспорт зависит от количества участников. Чаще всего это Honda HR-V и Toyota Vios
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 444 туристов
Приветствую! Меня зовут Дмитрий, я занимаюсь туризмом и экскурсиями в Таиланде уже 9 лет. Мы с большим удовольствием и энтузиазмом откроем для вас красоты Таиланда от Паттайи до Чиангмая. Наши экскурсии — это не просто обзорные программы, а настоящее погружение в историю, культуру и обычаи всего Таиланда.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
2
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
24 дек 2024
Неожиданно с нами был стажер и мы не смогли комфортно сесть, 2 храма были на реконструкции о чем нас не предупредили
Парк с попугаями был закрыт поскольку был понедельник но агентство
Парк с попугаями был закрыт поскольку был понедельник но агентство
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день! Нам очень жаль, что мы получили такой отзыв на свою работу! В Таиланде моя компания работает уже восемь
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