Из Бангкока - к храмам и паркам провинции Чаченгсау

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Чаченгсау! Вас ждут храмы, парки и незабываемые встречи с экзотическими животными. Откройте для себя новое
Вас ждет удивительное путешествие по провинции Чаченгсау.

Здесь можно полюбоваться храмами Сотон Варавихан и Саман, увидеть гигантскую статую Ганеши и посетить парк с летучими лисицами. В программе также прогулка на лодке и посещение парка попугаев.

Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Таиланда в сопровождении опытного гида. Все входные билеты и транспорт включены в стоимость, что делает поездку комфортной и насыщенной

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение уникальных храмов
  • 🦅 Встреча с экзотическими животными
  • 🚤 Прогулка на лодке по реке
  • 🍽️ Обед в местном ресторане
  • 🗺️ Увлекательная экскурсия с гидом
Из Бангкока - к храмам и паркам провинции Чаченгсау
Из Бангкока - к храмам и паркам провинции Чаченгсау
Из Бангкока - к храмам и паркам провинции Чаченгсау
Ближайшие даты:
25
фев26
фев27
фев28
фев1
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мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Храм Сотон Варавихан
  • Храм Саман
  • Парк Попугаев
  • Ганеша-парк
  • Храм Пак Нам
  • Парк с летучими лисицами

Описание экскурсии

Храм Сотон Варавихан. Это символ провинции Чаченгсау, изображённый на её флаге.

Храм Саман. Огромный храмовый комплекс, сочетающий элементы индийской, китайской и тайской религий. Вы погуляете по его живописным паркам, покатаетесь на лодке и пообедаете в местном ресторане.

Парк Попугаев. Вы сможете покормить редкие виды попугаев и полюбоваться красивым искусственным озером.

Ганеша-парк. Вы оцените 60-метровую статую Ганеши — это самое большое в мире бронзовое изображение бога с головой слона.

Храм Пак Нам. Место, где генерал Таксин сражался с бирманскими войсками.

Парк с летучими лисицами. Вы увидите тысячи летучих лисиц, висящих на деревьях парка.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включено: комфортабельный транспорт, сопровождение русскоговорящего гида, все входные билеты, катание на лодке
  • Обед оплачивается дополнительно
  • Транспорт зависит от количества участников. Чаще всего это Honda HR-V и Toyota Vios

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

2
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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2
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1
Н
24 дек 2024
Неожиданно с нами был стажер и мы не смогли комфортно сесть, 2 храма были на реконструкции о чем нас не предупредили
Парк с попугаями был закрыт поскольку был понедельник но агентство
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про это не знало

Обед за нас счет нам предложили в забегаловки где не было меню на английском и никто на английском не говорил
Гид не знал ничего о храмовых комплексах и был другом того кто предлагал нам экскурсию
В целом двойка за такие деньги
Никогда не посоветуем ваш сервис

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Добрый день! Нам очень жаль, что мы получили такой отзыв на свою работу! В Таиланде моя компания работает уже восемь
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лет, все мои гиды первоклассные мастера своих направлений, у всех многолетний опыт работы, стажеров у нас нет. Касаемо Храмов, которые на реставрации, да, действительно сейчас ведутся отделочные работы и покраска. Но это не мешает никак экскурсии, так как внутрь вы заходили, святыни видели, ритуалы, которые там проводятся тайцами вы также могли наблюдать и участвовать по желанию. Следующий момент о питании: фешенебельных ресторанов у нас на программах нет, кафе исключительно только тайские, так как это провинция не туристическая, европейских ресторанов там нет, а наш гид умеет читать и разговаривать на тайском языке, заказал вам еду на свое усмотрение по вашей же просьбе. Гид проживает в Таиланде и ведёт очень сложные многодневные туры уже более пяти лет, очень странно, что вы назвали его стажером, Так как информацию касаемо истории, культуры Таиланда, а также тех объектов, которые вы наблюдали, вы получили в полной мере.
Вы выбрали программу на тот день, когда парк попугаев закрыт – выходной. Вместо этого вам было предоставлена возможность увидеть другие места провинции в качестве компенсации. Поэтому объективно, мы выполнили свой сервис на 200%, потратив больше заявленного времени на экскурсионный маршрут, стараясь компенсировать недоступные объекты в конкретный день вашего тура!

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