Вас ждет удивительное путешествие по провинции Чаченгсау. Здесь можно полюбоваться храмами Сотон Варавихан и Саман, увидеть гигантскую статую Ганеши и посетить парк с летучими лисицами. В программе также прогулка на лодке и посещение парка попугаев. Это уникальная возможность познакомиться с культурой и природой Таиланда в сопровождении опытного гида. Все входные билеты и транспорт включены в стоимость, что делает поездку комфортной и насыщенной

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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от $300 за человека

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Храм Сотон Варавихан. Это символ провинции Чаченгсау, изображённый на её флаге.

Храм Саман. Огромный храмовый комплекс, сочетающий элементы индийской, китайской и тайской религий. Вы погуляете по его живописным паркам, покатаетесь на лодке и пообедаете в местном ресторане.

Парк Попугаев. Вы сможете покормить редкие виды попугаев и полюбоваться красивым искусственным озером.

Ганеша-парк. Вы оцените 60-метровую статую Ганеши — это самое большое в мире бронзовое изображение бога с головой слона.

Храм Пак Нам. Место, где генерал Таксин сражался с бирманскими войсками.

Парк с летучими лисицами. Вы увидите тысячи летучих лисиц, висящих на деревьях парка.

Организационные детали