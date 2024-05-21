Экскурсии по Таиланду из Бангкока

Найдено 7 экскурсий в категории «По Таиланду» в Бангкоке, цены от $80. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
🚗 На машине
Мини-группа
9 часов
6 отзывов
Аюттайя: путешествие в древнюю столицу Сиама из Бангкока
Погрузитесь в историю Сиама, посетив его древнюю столицу Аюттайю. Экскурсия в мини-группе обещает незабываемые впечатления
Начало: станции метро Lat Krabang
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
$80 за человека
Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Бангкока на остров удачи Ко Си Чанг: путешествие в мир счастья и традиций
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и гармонии на острове Ко Си Чанг, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от $400 за всё до 10 чел.
Многоликий Таиланд - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
8 отзывов
Групповая экскурсия Многоликий Таиланд: от пещер Будды до тайской Венеции
Погрузитесь в мир тайских чудес, посетив пять уникальных мест от пещеры Будды до сияющих соляных полей
Начало: У заправочной станции PTT
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:15
11 июня в 08:15
13 июня в 08:15
$100 за человека
Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Из Бангкока в Аюттхаю: путешествие по земле королей с ужином
Погрузитесь в мир древних тайских королей, посетив четыре уникальных храма Аюттхаи и насладитесь аутентичным ужином
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $375 за всё до 10 чел.
Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Ратчабури: альпаки и горячие источники
Провинция Ратчабури подарит вам уникальные впечатления: альпаки, гигантские крысы, сталактитовые пещеры и горячие источники ждут вас
Начало: На заправочной станции PTT
Расписание: во вторник в 07:00, в субботу в 08:00
11 июня в 07:00
15 июня в 08:00
$103 за человека
Прогулка по Старому Сиаму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Прогулка по Старому Сиаму: Индивидуальная экскурсия в Бангкоке
Добро пожаловать в удивительный мир тайской культуры и истории! Готовы ли вы отправиться в захватывающее путешествие в прошлое Таиланда?
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $250 за всё до 4 чел.
Невероятные окрестности Бангкока на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Невероятные окрестности Бангкока на авто
Посетить самые необычные места за пределами столицы в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 мая 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
    Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторамОтличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам
  • Е
    Елена
    24 апреля 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Добрый день, Экскурсия мне очень понравилась, нисколько не пожалела, во-первых, у меня был отличный гид Владислав, хороший рассказчик, много знает,
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    очень контактный молодой человек, позитивный, веселый, мне с ним было очень легко общаться, хорошие фото мне сделал, отдельное ему спасибо. Во-вторых, Аюттхая, стоит того, что бы на нее посмотреть, всем рекомендую. Еще, все экскурсии проводятся по понедельникам, мы были во вторник, было очень мало туристов, это большой плюс, фотографии красивые. Я провела замечательный день с Владиславом, это еще одна незабываемая страничка в моих путешествиях. Спасибо за организацию, все было четко и вовремя.

  • А
    Артём
    20 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Хорошая, интересная экскурсия. Посетили все места, которые запланированы.
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
    Двояко впечатление. Хороший автобус, хороший сопровождающий, но тайский гид на месте… гидом его не назовешь (Паша). Говорит очень тихо, слов
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    на русском знает крайне мало, информации почти ноль. Оценка 4 только благодаря сопровождающему и маршруту. Жаль что русским гидам нельзя работать, а местные не могут дать полноценной инфы

  • О
    Ольга
    10 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Поездка была очень насыщенной и разнообразной, при этом мы, на удивление, не устали. Все четко и заботливо организовано - хороший
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    транспорт, остановки, локации, тайминг. Действительно, как и обещали, очень яркая и запоминающаяся экскурсия, щедрая на информацию и впечатления. Рекомендую этого организатора и маршрут.

  • Л
    Любовь
    9 апреля 2024
    Многоликий Таиланд - в мини-группе
    Нашим гидом в экскурсии "Многоликий Тайланд" был Фёдор. Отличная программа, достаточно насыщенная, но на каждом объекте было много времени на отдых. Всё было хорошо организовано, нам понравилось.
  • В
    Влади
    24 января 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Отличная организация и супер гид! Узнали много интересного о жизни в этой стране со стороны тайца. Также понравился маршрут.
  • С
    Светлана
    6 января 2024
    Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
    Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!
    Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!Спасибо за очень интересную экскурсию! Нам очень понравилось - рекомендую!
  • С
    Светлана
    5 января 2024
    Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
    Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!
    Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!Было очень интересно, очень красивые места и хорошая организация экскурсии!
  • V
    Vladimira
    28 декабря 2023
    Прогулка по Старому Сиаму
    Экскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организатор.
    Экскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организаторЭкскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организаторЭкскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организаторЭкскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организаторЭкскурсия прошла отлично. Дмитрий-хороший организатор

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «По Таиланду»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
  2. Из Бангкока - на «остров удачи» Ко Си Чанг
  3. Многоликий Таиланд - в мини-группе
  4. Из Бангкока в Аюттхаю - землю королей
  5. Загадки провинции Ратчабури: альпаки, горячие источники, пещеры
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в июне 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "По Таиланду" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 80 до 450. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Бангкоке на 2024 год по таиланду, 22 ⭐ отзыва, цены от $80. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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