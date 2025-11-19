Остров Самае Сан — это часть проекта по сохранению генетического наследия растений.
Приглашаем вас в этот уголок нетронутой природы! В чистой воде кипит жизнь: между ярких кораллов снуют разнообразные рыбки. Вы отправитесь в подводное царство, чтобы понаблюдать за его обитателями. И сделаете фото на память о насыщенном дне.
Описание водной прогулки
06:00 – 06:30 — Выезд из отелей в Бангкоке
09:20 — Осмотр самого большого в мире наскального изображения Будды на горе Кхао Чи Чан
10:20 — Прибытие в Самае Сан
11:00 — Отплытие на лодке от пирса
11:15 — Фотосессия на носу лодки
11:30 — Купание с рыбками + съёмка с дрона (глубина 2–3 метра)
12:30 — Купание с рыбками + фотосессия (глубина 6 метров)
13:30 — Возвращение на берег и душ
14:00 — Обед в ресторане Krua Samae San (на выбор комплексное меню с курицей или морепродуктами)
15:30 — Отправление на материк, а после трансфер в отели
Безопасность:
- Перед прогулкой проводится брифинг по технике безопасности
- Путешественникам выдаются спасательные жилеты
- Поездка не подходит для детей до 5 лет и женщин на поздних сроках беременности
- Путешественники в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на борт не допускаются (оплата не возвращается)
Организационные детали
- Доплата перед началом программы производится только в тайских батах (по текущему курсу). Оплата в валюте не допускается — в соответствии с местным законодательством
- В стоимость поездки входит трансфер, фотосессия и съёмка видео, обед. Дополнительных расходов нет
- Фото и видеосъёмка по желанию и проводится на DJI FC3682. Путешественники получают 5–10 фотографий в течение 5–7 дней (ссылка на облако)
- Рекомендуем взять с собой аквасоки (аквашузы) или шлёпанцы, чтобы не пораниться о кораллы или морских ежей
- В поездке с вами будет англоязычный сопровождающий из нашей команды
ежедневно в 06:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$136
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Провёл экскурсии для 2732 туристов
Добрый день! Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
