Вас ждёт воспетая в легендах и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В 18 веке она была крупнейшим городом Земли — здесь проживало более 1 млн. человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.
Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Описание экскурсии
- Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
- Храм Ват Махатхат — главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления.
- Храм Ват На Пхра Мен — единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение.
- Храм Ват Пхра Си Санпхет — он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе.
- Храм Ват Чайватанарам, в котором проходили съёмки боевика Mortal Kombat. Выбор неудивителен: храмовый комплекс похож на инопланетное сооружение или мистическое явление из другого мира.
В середине прогулки по Аюттайе вас ждёт обед в ресторане у храма Ват Яй Чай Монгкол с чиангмайской кухней и большим выбором неострых блюд.
Тайминг поездки:
08:00 – 08:30 Встреча группы у станции метро Lat Krabang
10:00-16:00 — основная программа
16:00-17:00 — выезд из Аюттайи
18:00-19:00 Окончание экскурсии (на окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля).*
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Доплата осуществляется рублёвым переводом за день до программы или ранее
- Храмы показывают работающие там тайские русскоговорящие сотрудники, в остальное время программу проводит русскоговорящий гид
В стоимость входит:
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед
в понедельник, среду и субботу в 08:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|$97
|Детский (от 2 до 11 лет)
|$78
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Станции метро Lat Krabang
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — Организатор в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провёл экскурсии для 3175 туристов
Наша команда предлагает качественные экскурсии в Паттайе и Бангкоке по топовым направлениям в компании опытных русскоговорящих гидов. Неизведанные джунгли, лучшие пляжи мира, зажигательные шоу, подводный мир — с нами вы сможете открыть все грани Таиланда.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хороший тур. Алиса - отличный гид, за однодневную поездку успела рассказать очень много интересного и об истории, и о жизни в Таиланде, несмотря на то, что непосредственно на объектах ей
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М
Отличная экскурсия и ее организация! Мы ехали из Бангкока, забрали нас от метро lat krabang на миниавтобусе, группа была 12 человек. Сергей отличный рассказчик. Плюс тайский гид Люся, которая достойно говорила по русски. Все показали, рассказали, накормили обедом, дали бутылки с водой. На обратке высадили в аэропорту, что для нас вполне удобно.
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Экскурсия хорошая. Единственный нюанс, была неверно указана геолокация места встречи. Много времени было потрачено на поиски. Спасибо гиду, сориентировалась и нашла меня.
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Спасибо большое всем! Девушка гид тайка - просто милота! Очень хорошо говорит на русском! Все было понятно! Локации сказочные! Накормили! Поездка с комфортом! Мне все понравилось! Желаю ребятам успехов! И спасибо огромное за тур!
+2
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А
Отличное место для отдыха, замечательные виды, оптимальное посещение Аюттайи это май, народу практически нет. Спасибо организаторам за отлично проведённую экскурсию.
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Классный тур, всем все понравилось, особенная благодарность нашему гиду Ирине за профессионализм, помощь и отзывчивость.
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