Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Групповая экскурсия в Бангкоке

Путешествие в формате «всё включено» к руинам одного из самых загадочных городов мира

Вас ждёт воспетая в легендах и окутанная тайнами древняя столица Сиама. В 18 веке она была крупнейшим городом Земли — здесь проживало более 1 млн. человек. Сегодня Аюттайя — это живописные руины и каменные храмы, похожие на сооружения из иных миров.

Вы посетите самые знаковые из них, узнаете о 400-летнем господстве Аюттайи в Юго-Восточной Азии и драматичную историю его конца.
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Аюттайя: древняя столица Сиама - в мини-группе из Бангкока
Ближайшие даты:
8
янв
10
янв
15
янв
17
янв
20
янв
22
янв
24
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$80
Детский (от 2 до 11 лет) $60
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Дворец Банг Па-Ин — летняя резиденция короля Сиама Рамы V, место приёмов иностранных послов и светских раутов. Огромный дворцово-парковый комплекс сочетает в себе нескольких стилей — тайский, китайский и европейский.
  • Храм Ват Яй Чай Монгкол — действующий буддийский храм 15 века. Вы увидите настоящих монахов, сможете поставить свечи и загадать желание у статуи лежащего Будды. Узнаете множество легенд, связанных с этим местом, и посмотрите на легендарную Ступу — символ победы тайского короля Норесуана над бирманцами.
  • Храм Ват Махатхат — главный символ древней Аюттайи. Здесь находился дворец Короля Рамы I, а также легендарное лицо Будды, опутанное корнями священного дерева ботхи — мы расскажем историю его появления.
  • Храм Ват На Пхра Мен — единственный, который пережил вторжение бирманцев. Здесь находится уникальная скульптура Будды — мы объясним, почему она имеет важное мировое значение.
  • Храм Ват Пхра Си Санпхет — он использовался исключительно для королевских церемоний. Основная достопримечательность храма — три чеди, стоящие в его центре на высокой платформе.
  • Храм Ват Чайватанарам, в котором проходили съёмки боевика Mortal Kombat. Выбор неудивителен: храмовый комплекс похож на инопланетное сооружение или мистическое явление из другого мира.

В середине прогулки по Аюттайе вас ждёт обед в ресторане у храма Ват Яй Чай Монгкол с чиангмайской кухней и большим выбором неострых блюд.

Тайминг поездки:

08:00 – 08:30 Встреча группы у станции метро Lat Krabang
10:00-16:00 — основная программа
16:00-17:00 — выезд из Аюттайи
18:00-19:00 Окончание экскурсии (на окраине Бангкока, в месте, откуда проще и быстрее добраться до вашего отеля).*

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В храмах экскурсию проводит тайский русскоговорящий гид, все остальное время программу ведет русский гид
  • Стоимость такси от центра города до точки сбора или обратно около 150–200 бат

В стоимость входит:

  • Полное трансферное обслуживание
  • Работа профессионального русскоговорящего гида
  • Все входные билеты и специальные сборы
  • Вкусный обед

в понедельник, среду и субботу в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
станции метро Lat Krabang https: / / maps. app. goo. gl / VMr4daXZFK1mTAfV9?g-st=il
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бангкока

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеСвятые местаВыездныеНа весь деньМонастыри, церкви, храмыПо Таиланду

Похожие туры из Бангкока

Прогулка по Старому Сиаму
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Прогулка по Старому Сиаму
Увидеть ключевые тайские достопримечательности, древние памятники и дворцы в одном месте
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
23 дек
24 дек
от $250 за всё до 4 чел.
Древний город
Индивидуальная
8 часов
Древний город
По договорённости
Завтра
23 дек
24 дек
25 дек
от 18 200฿ за человека
Бангкок VIP
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Бангкок VIP
Ваш отель
Завтра
23 дек
24 дек
25 дек
от 21 800฿ за человека
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ