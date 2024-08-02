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Мими по Королевскому дворцу, а потом уже плывешь на лодочке мимо тайских лачуг. Тебе обещают увидеть варанов и ты представляешь малыша сантиметров 10))) а проплывает «крокодил»: не варан, а варанище! Побывали в храме черепах, очистили карму, покормив их)) Никогда не думала, что раздавать им фруктовые лакомства - такое увлекательное занятие! Интересные, не избитые локации, где нет толп туристов - но где ты глубоко проникаешься самобытностью страны. Много узнали, вкусно поели, Оля легко подстроится под любой запрос, пофоткает))) Спасибо 🫶🏻👍🏻