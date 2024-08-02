7 часов
Водная прогулка
Бангкок: Королевский дворец, храмы и река Чаупхрая - Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
17 авг в 08:30
18 авг в 08:30
$308 за всё до 4 чел.
6 часов
Водная прогулка
Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Начало: Отель клиента
Расписание: При необходимости время проведения может быть сдвинуто максимум на час.
Завтра в 10:00
16 авг в 10:00
11 000฿ за всё до 4 чел.
8 часов
Водная прогулка
Бангкок. В поисках просветления: индивидуальная водная прогулка
Ват Прайюн. Уединённый храм с необычной архитектурой и спокойной атмосферой. Здесь можно покормить черепах в пруду и ощутить гармонию природы и религии
16 авг в 12:00
19 авг в 12:00
от $299 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 августа 2024В июле 2024 г. состоялась наша экскурсия- прогулка с Ольгой по Бангкоку. Наша группа из 13 человек, 5 из которых
- ННаталья28 июля 2024Вторая экскурсия с Ольгой и тоже отличнейшая)) Бангкок - город контрастов! Вот ты лопаешься от восторга, шагая с милейшей хохотушкой
- ММария31 мая 2024Отличная экскурсия, спасибо большое Ольге, очень интересные места, особенно в восторге от черепашек, рынок цветов тоже поразил. Усы экскурсия составлена отлично
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Речные прогулки»
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