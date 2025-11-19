В самом сердце Вселенной — в величественном храме Ват Арун (храм Рассвета, или храм Утренней Зари) — вас ждёт особый ритуал исполнения желания.
Под руководством монаха вы сформулируете своё самое сокровенное намерение, а затем создадите свечу из натуральной вощины. Считается, что такие свечи усиливают энергию пожелания и помогают ему сбыться.
Описание мастер-класса
Я стану вашим проводником в одно из самых почитаемых и энергетически сильных мест Бангкока. Храмовый комплекс Ват Арун — действующее место поклонения, где живут монахи, а паломники ежедневно возносят молитвы, зажигают благовония и просят о важном. Атмосфера здесь особенная — будто время замирает, и желания обретают силу.
Как пройдёт день:
- небольшая прогулка по храмовому комплексу и знакомство с историей Ват Арун
- фотосессия на мобильный телефон (по желанию — профессиональная съёмка в традиционных тайских костюмах)
- ритуал с монахом, во время которого вы загадаете желание, а монах повяжет на ваше запястье красную нить на удачу
- мастер-класс по созданию свечей из натуральной вощины на территории храма. Пока вы будете работать с тёплой восковой лентой, я расскажу о мистическом Бангкоке и древних тайских обрядах, известных лишь немногим
После мастер-класса мы отправимся в уютный традиционный тайский ресторан, где сможете отдохнуть и попробовать знаменитые блюда местной кухни.
Организационные детали
В стоимость включено:
- все материалы для мастер-класса
- проезд на пароме до храма
Оплачиваются отдельно:
- входные билеты в храм
- еда и напитки в ресторане
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Бангкоке
Провела экскурсии для 103 туристов
Я живу в самом ярком, стильном, мистическом, современном и аутентичном городе ангелов. Я приехала из Москвы в Бангкок и влюбилась в него всем сердцем. На моих экскурсиях нет исторических дат и
