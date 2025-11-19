В самом сердце Вселенной — в величественном храме Ват Арун (храм Рассвета, или храм Утренней Зари) — вас ждёт особый ритуал исполнения желания. Под руководством монаха вы сформулируете своё самое сокровенное намерение, а затем создадите свечу из натуральной вощины. Считается, что такие свечи усиливают энергию пожелания и помогают ему сбыться.

Описание мастер-класса

Я стану вашим проводником в одно из самых почитаемых и энергетически сильных мест Бангкока. Храмовый комплекс Ват Арун — действующее место поклонения, где живут монахи, а паломники ежедневно возносят молитвы, зажигают благовония и просят о важном. Атмосфера здесь особенная — будто время замирает, и желания обретают силу.

Как пройдёт день:

небольшая прогулка по храмовому комплексу и знакомство с историей Ват Арун

на мобильный телефон (по желанию — профессиональная съёмка в традиционных тайских костюмах) ритуал с монахом , во время которого вы загадаете желание, а монах повяжет на ваше запястье красную нить на удачу

После мастер-класса мы отправимся в уютный традиционный тайский ресторан, где сможете отдохнуть и попробовать знаменитые блюда местной кухни.

Организационные детали

В стоимость включено:

все материалы для мастер-класса

проезд на пароме до храма

Оплачиваются отдельно: