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о Бангкоке делился с нами своими впечатлениями о Тайланде, отвечал на все вопросы, был постоянно на связи, потеряться мы не боялись. Подсказывал удобные маршруты до отеля. Сама экскурсия прошла замечательно. Мы выспались и пошли гулять. На экскурсии не устали и не зажарились на солнце. Были на самой высокой смотровой со стеклянным полом, смотрели храмы, ходили по улочкам города. Посетили большой торговый центр, там каждый нашёл себе занятие по душе, далее пошли смотреть красивое шоу фонтанов. Вечером зажигали на корабле. Александр забронировал для нас удобные места рядом со сценой и шведским столом. Еда очень вкусная и разнообразная. Шоу зажигательное. Мы танцевали вместе с артистами. Когда корабль причалил к берегу никто не думал расходиться, и мы еще минут 10 пели и танцевали всем кораблём. В общем было весело!