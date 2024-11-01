Романтические экскурсии по Бангкоку

Найдено 3 экскурсии в категории «Романтические» в Бангкоке, цены от $30. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Это Бангкок
На автобусе
12 отзывов
8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
27 ноя в 13:00
$110 за человека
Аэропорт Бангкока: бизнес-зал (всё включено)
Пешая
1 отзыв
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 11:15
27 ноя в 00:00
$30 за человека
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
На машине
8 часов
Круиз
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
Полюбоваться храмами древней столицы и отдохнуть от суеты в круизе по «Королевской реке» с обедом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
от $500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 ноября 2024
    Это Бангкок
    24.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа
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    о Бангкоке делился с нами своими впечатлениями о Тайланде, отвечал на все вопросы, был постоянно на связи, потеряться мы не боялись. Подсказывал удобные маршруты до отеля. Сама экскурсия прошла замечательно. Мы выспались и пошли гулять. На экскурсии не устали и не зажарились на солнце. Были на самой высокой смотровой со стеклянным полом, смотрели храмы, ходили по улочкам города. Посетили большой торговый центр, там каждый нашёл себе занятие по душе, далее пошли смотреть красивое шоу фонтанов. Вечером зажигали на корабле. Александр забронировал для нас удобные места рядом со сценой и шведским столом. Еда очень вкусная и разнообразная. Шоу зажигательное. Мы танцевали вместе с артистами. Когда корабль причалил к берегу никто не думал расходиться, и мы еще минут 10 пели и танцевали всем кораблём. В общем было весело!

  • H
    Helena
    27 июня 2024
    Это Бангкок
    Миша просто потрясающий - рассказал много интересного, очень кооперативный, отзывчивый. Мне понравилось все и я обязательно посоветую друзьям такую прогулку по Бангкоку. Спасибо 🙏
  • К
    Кира
    26 мая 2024
    Аэропорт Бангкока: бизнес-зал (всё включено)
    Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
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    я прилетела, меня сразу встретил милый парень, который помог с чемоданами и провёл меня через отдельную линию для фаст-трека. Очереди вообще не было, и я быстренько прошла контроль безопасности и паспортный контроль. Особенно хочу сказать спасибо персоналу. Они были такие внимательные и помогли сориентироваться в аэропорту. Всё заняло буквально пару минут, и я быстрее добралась до зоны отдыха. Эта услуга прям спасение для тех, кто не любит стоять в очередях или если у вас мало времени. Очень рекомендую всем, кто хочет сделать своё путешествие поприятнее и побыстрее.

Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Романтические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бангкоке
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Это Бангкок
  2. Аэропорт Бангкока: бизнес-зал (всё включено)
  3. От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
Какие места ещё посмотреть в Бангкоке
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Китайский квартал
  3. Королевский дворец
  4. Храм Изумрудного Будды
  5. Аюттайя
  6. Квартал красных фонарей
  7. Байок Скай
  8. Королевский дворец в Бангкоке
Сколько стоит экскурсия по Бангкоку в ноябре 2024
Сейчас в Бангкоке в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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