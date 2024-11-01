8 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Экскурсия по Бангкоку: храмы, круиз и панорамные виды
Исследуйте красоту Бангкока днём и ночью, наслаждаясь круизом по реке и посещением уникальных мест
Начало: У башни МахаНакхон
Расписание: ежедневно в 13:00
Завтра в 13:00
27 ноя в 13:00
$110 за человека
30 минут
Мини-группа
до 6 чел.
Аэропорт Бангкока: групповой фаст трек или бизнес-зал
Не теряйте время в очередях! Наслаждайтесь комфортом в бизнес-зале или воспользуйтесь услугой фаст трек в аэропорту Суварнабхуми
Начало: В аэропорту Суварнабхуми
Завтра в 11:15
27 ноя в 00:00
$30 за человека
8 часов
Круиз
От заката Айютайи до рассвета Таиланда - из Бангкока
Полюбоваться храмами древней столицы и отдохнуть от суеты в круизе по «Королевской реке» с обедом
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
от $500 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 ноября 202424.10.2024 ходили на экскурсию "Это Бангкок". Экскурсию вел Александр. Нам он очень понравился, общался просто, как с друзьями. Помимо рассказа
- HHelena27 июня 2024Миша просто потрясающий - рассказал много интересного, очень кооперативный, отзывчивый. Мне понравилось все и я обязательно посоветую друзьям такую прогулку по Бангкоку. Спасибо 🙏
- ККира26 мая 2024Воспользовалась услугой фаст-трек в аэропорту Бангкока, и осталась ооочень довольна! С этой услугой все формальности прошла быстренько и без напряга. Когда
Ответы на вопросы от путешественников по Бангкоку в категории «Романтические»
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