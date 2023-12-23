Если вы любите узнавать новое и необычное о жизни в других странах, то эта экскурсия создана для вас. За один день вы посетите пять исторических провинций королевства Таиланд. Мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию», встретим Тайский экспресс на рынке и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков.

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