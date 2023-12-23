Если вы любите узнавать новое и необычное о жизни в других странах, то эта экскурсия создана для вас. За один день вы посетите пять исторических провинций королевства Таиланд.
Мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию», встретим Тайский экспресс на рынке и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков.
Мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию», встретим Тайский экспресс на рынке и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков.
Ближайшие даты:
23
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26
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 500 ฿
|Дети (от 2 до 11 лет)
|2 625 ฿
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Рынок Раскрывающихся Зонтов
- Ампхава
- Пещерный храм с Лежачим Золотым Буддой
- Соляные поля
- Резиденция епископа Ратчабурийского
- Монастырь Ват Бан Кунг
- «Эликсир силы»
- Небольшой монастырский зоопарк
Описание
Что вас ждетЭта программа — настоящий подарок для любителей узнавать новое и необычное о жизни в других странах. В рамках данного экскурсионного тура вы посетите пять исторических провинций королевства Таиланд. Вы получите уникальную возможность за один день познакомиться с огромным количеством культурных и архитектурных достопримечательностей этой удивительной страны. Изюминкой программы станет встреча Тайского экспресса, проходящего сквозь Рынок Раскрывающихся Зонтов. Рынок встречает гостей волнами ароматов свежесрезанной зелени, цветов, фруктов, парного мяса, сушеной и свежей рыбы и специй. Товар разложен прямо на железнодорожных путях. Также мы совершим путешествие по бескрайним соляным полям, посетим «тайскую Венецию» — город Королей Ампхаву и увидим чудо природы — мерцание миллиардов светлячков. Организационные детали• Вам нужно самостоятельно приехать к точке сбора и самостоятельно вернуться в отель после окончания программы.
Вт, чт, сб в 08:15
Ответы на вопросы
- Что входит
- Полное трансферное обслуживание
- Работа профессионального русского гида
- Все входные билеты и специальные сборы
- Вкусный обед в национальном ресторане на берегу реки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: PTT https: / / maps. app. goo. gl / sVUNQxdKhtu6LQSG8Завершение: На окраине Бангкока, откуда проще добраться к отелю
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вт, чт, сб в 08:15Экскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 13 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- В день накануне выезда с 21:00 до 22:00 с вами свяжется гид и уточнит время начала экскурсии от точки сбора. Пожалуйста
- Будьте на связи в это время!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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