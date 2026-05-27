Эта поездка — словно учебник истории некогда могущественного королевства. Вы узнаете о трёхголовом Эраване — мифическом слоне с герба Сиама — и побываете в его святилище.
Погуляете по Таиланду в миниатюре — парку, в котором реконструировали 116 разрушенных храмов, дворцов, памятников. А также восстановите силы за обедом с национальными блюдами.
Описание экскурсии
8:30-9:30 — выезд в провинцию Самутпракан
10:00-11:00 — храм-музей Эраван
Погуляем по тропическому саду с мифическими существами и посетим храм в виде трёхголового слона. Внутри — 3 этажа с индуистской моделью вселенной. Рассмотрим витражный потолок с картой мира и знаками зодиака, познакомимся с антиквариатом и реликвиями, по винтовой лестнице поднимемся к голове.
11:30-15:00 — парк «Древний Сиам»
Отправимся в тематический парк, повторяющий контуры Таиланда. Здесь воссоздана давно исчезнувшая архитектура разных эпох: храмы, рыбацкая деревня, плавучий рынок и другие постройки. Мы увидим:
- копию дворца Санпхет Прасат с позолотой, резьбой, росписями
- ремесленные лавки Старой деревни
- павильон Просветлённых, вдохновлённый историей о 500 монахах, достигших нирваны
- гору Сумеру — ось мира, которую поддерживает гигантская рыба
12:30-13:10 — обед на территории парка
Вас ждёт шведский стол с разнообразными тайскими блюдами, от классического пад-тая и пряного том-яма до десертов из кокосового молока и тропических фруктов.
15:00-16:00 — обратная дорога
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на автомобиле Toyota Yaris Ativ 2024 года выпуска, входные билеты, обед (шведский стол в азиатском стиле без алкоголя)
- В храмах действует дресс-код — возьмите одежду, прикрывающую плечи и колени
- По парку «Древний Сиам» перемещаемся на машине, велосипедах (прокат бесплатный) или гольфкарах (150-450 батов в час)
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6.5 часов
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 86 туристов
Я живу в Таиланде с 2018 года. Знаю и люблю эту страну, провожу множество экскурсий вместе со своими коллегами-гидами. Поэтому с удовольствием познакомим вас с известными и малоизвестными местами и расскажем о жизни тайцев и Таиланде.
