Эта поездка — словно учебник истории некогда могущественного королевства. Вы узнаете о трёхголовом Эраване — мифическом слоне с герба Сиама — и побываете в его святилище. Погуляете по Таиланду в миниатюре — парку, в котором реконструировали 116 разрушенных храмов, дворцов, памятников. А также восстановите силы за обедом с национальными блюдами.

Описание экскурсии

8:30-9:30 — выезд в провинцию Самутпракан

10:00-11:00 — храм-музей Эраван

Погуляем по тропическому саду с мифическими существами и посетим храм в виде трёхголового слона. Внутри — 3 этажа с индуистской моделью вселенной. Рассмотрим витражный потолок с картой мира и знаками зодиака, познакомимся с антиквариатом и реликвиями, по винтовой лестнице поднимемся к голове.

11:30-15:00 — парк «Древний Сиам»

Отправимся в тематический парк, повторяющий контуры Таиланда. Здесь воссоздана давно исчезнувшая архитектура разных эпох: храмы, рыбацкая деревня, плавучий рынок и другие постройки. Мы увидим:

копию дворца Санпхет Прасат с позолотой, резьбой, росписями

ремесленные лавки Старой деревни

павильон Просветлённых, вдохновлённый историей о 500 монахах, достигших нирваны

гору Сумеру — ось мира, которую поддерживает гигантская рыба

12:30-13:10 — обед на территории парка

Вас ждёт шведский стол с разнообразными тайскими блюдами, от классического пад-тая и пряного том-яма до десертов из кокосового молока и тропических фруктов.

15:00-16:00 — обратная дорога

Организационные детали