Скрытый Бангкок: от золотых храмов к тайным улицам
История, уличная жизнь и арт-пространства за каждым поворотом
Это прогулка для тех, кто хочет понять Бангкок изнутри — увидеть, как здесь переплетаются роскошь и простота, вера и торговля, прошлое и современная городская жизнь.
Мы пройдём от вокзала Хуалампонг и Золотого Будды в храме Ват Траймит до старых китайских кварталов Талат Ной и скрытых улиц Сонгвата. Поговорим об истории, торговле, искусстве и гастрономии.
Описание экскурсии
10:00 — ж/д вокзал Хуалампонг
Начнём прогулку с одного из ключевых символов города 20 века. Вы увидите поезда, застывшие во времени на железнодорожных путях, и узнаете, какую роль Хуалампонг сыграл в формировании современного Бангкока.
10:30 — храм Золотого Будды (Ват Траймит)
Одна из самых посещаемых святынь города. Здесь поговорим о Золотом Будде не как о туристической достопримечательности, а как о символе тайской истории, долгое время скрытом под простой оболочкой.
11:00 — район Талат Ной
Переход от парадного Бангкока к его жилой и рабочей стороне. Вас ждут китайские дома, мастерские, антикварные лавки и повседневная жизнь района, где поколения живут бок о бок. Вы попробуете горячий шоколад и тайский кофе из северных регионов и увидите арт-пространства, спрятанные в старинных улочках Бангкока.
12:30 — улица Сонгват
Одна из самых старых улиц Бангкока с барами, уличной едой, двориками, галереями, выставками и панорамными видами. Место, где прошлое и современность существуют без декораций.
14:00–16:00 — Королевский дворец, храм Изумрудного Будды и Ват Пхо
Посещение проходит в сопровождении тайского русскоговорящего гида, который знает внутренние маршруты комплексов. Он расскажет об истории, архитектуре и символике этих мест.
Вы узнаете:
как формировался Бангкок и какой район стал точкой роста города
какую роль сыграли железная дорога, торговля и китайская община в истории столицы
почему самые большие ценности часто скрыты под простой оболочкой
как прошлое и настоящее сосуществуют на улицах Сонгвата и Талат Нок
Организационные детали
Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени
С вами будет гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Храм Ват Траймит — 100 батов ($3) за чел.
Королевский дворец — 500 батов ($16) за чел.
Храм Ват Пхо — 300 батов ($9,5) за чел.
Работа тайского русскоговорящего гида во дворце и храмах — 3000 батов ($96) за группу
Напитки и еда — по меню
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Дмитрий — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 761 туриста
Я — автор эксклюзивных туров по Таиланду: от однодневных маршрутов до недельных программ отдыха. Я и мои коллеги открываем страну так, как её показывают только избранным.
Наши экскурсии охватывают Таиланд от
Паттайи и Бангкока до живописного Чиангмая. Это больше, чем поездки — это персональный доступ к закрытым барам, скрытым местам, легендам, ритуалам и вкусам, которые остаются за кадром у большинства путешественников.
С нами вы увидите Таиланд глазами людей, для которых он стал домом, и почувствуете, что каждая поездка — это не просто экскурсия, а VIP-путешествие в другую реальность.
