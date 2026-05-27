Это прогулка для тех, кто хочет понять Бангкок изнутри — увидеть, как здесь переплетаются роскошь и простота, вера и торговля, прошлое и современная городская жизнь. Мы пройдём от вокзала Хуалампонг и Золотого Будды в храме Ват Траймит до старых китайских кварталов Талат Ной и скрытых улиц Сонгвата. Поговорим об истории, торговле, искусстве и гастрономии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

10:00 — ж/д вокзал Хуалампонг

Начнём прогулку с одного из ключевых символов города 20 века. Вы увидите поезда, застывшие во времени на железнодорожных путях, и узнаете, какую роль Хуалампонг сыграл в формировании современного Бангкока.

10:30 — храм Золотого Будды (Ват Траймит)

Одна из самых посещаемых святынь города. Здесь поговорим о Золотом Будде не как о туристической достопримечательности, а как о символе тайской истории, долгое время скрытом под простой оболочкой.

11:00 — район Талат Ной

Переход от парадного Бангкока к его жилой и рабочей стороне. Вас ждут китайские дома, мастерские, антикварные лавки и повседневная жизнь района, где поколения живут бок о бок. Вы попробуете горячий шоколад и тайский кофе из северных регионов и увидите арт-пространства, спрятанные в старинных улочках Бангкока.

12:30 — улица Сонгват

Одна из самых старых улиц Бангкока с барами, уличной едой, двориками, галереями, выставками и панорамными видами. Место, где прошлое и современность существуют без декораций.

14:00–16:00 — Королевский дворец, храм Изумрудного Будды и Ват Пхо

Посещение проходит в сопровождении тайского русскоговорящего гида, который знает внутренние маршруты комплексов. Он расскажет об истории, архитектуре и символике этих мест.

Вы узнаете:

как формировался Бангкок и какой район стал точкой роста города

какую роль сыграли железная дорога, торговля и китайская община в истории столицы

почему самые большие ценности часто скрыты под простой оболочкой

как прошлое и настоящее сосуществуют на улицах Сонгвата и Талат Нок

Организационные детали

Для посещения храмов необходима одежда, закрывающая плечи и колени

С вами будет гид из нашей команды

Дополнительные расходы