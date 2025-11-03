Мои заказы

Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса

Ощутите магию Бангкока на закате с Золотой горы, насладитесь уличной едой на Као Сан и узнайте о теневой стороне города в неформальной обстановке
На этой экскурсии вы увидите Бангкок с высоты Золотой горы, где открывается потрясающий вид на закат. Затем прогулка по улице Као Сан подарит возможность попробовать легендарную уличную еду. В завершение
читать дальше

вы исследуете менее известные кварталы города, где редко бывают туристы. Это уникальная возможность увидеть настоящую жизнь мегаполиса и понять, как он устроен.

Экскурсия подходит для тех, кто хочет увидеть Бангкок без прикрас и окунуться в его ночную атмосферу

5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌇 Закат с Золотой горы
  • 🍜 Уличная еда на Као Сан
  • 🏙 Неформальный взгляд на Бангкок
  • 🚶‍♂️ Прогулка по нетуристическим кварталам
  • 📸 Запрет на съёмку в уникальных местах

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода в Бангкоке наиболее комфортная, а воздух прохладный и свежий. В марте и апреле может быть жарковато, но вечерние прогулки всё равно приятны. В сезон дождей с мая по октябрь возможны кратковременные ливни, но они редко мешают экскурсиям. В любое время года можно насладиться атмосферой вечернего города, но в разгар лета стоит быть готовым к высокой влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса© Сабри
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса© Сабри
Вечерний Бангкок: закат, уличная еда и тайны мегаполиса© Сабри

Что можно увидеть

  • Золотая гора
  • Улица Као Сан

Описание экскурсии

  • Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока.
  • Встреча заката с видом на исторический центр города.
  • Прогулка по легендарной улице Као Сан.
  • Возможность попробовать экзотическую еду: барбекю из крокодила, жареные насекомые, змеи и пауки (за доплату).
  • Неформальный взгляд на ночную сторону Бангкока и посещение улиц, где не бывает туристов — съёмка в этих местах запрещена.
  • Прогулка по кварталам с массажами на улице, где люди моются прямо на улице.

Вы узнаете:

  • Почему Золотая гора — важное место для тайцев.
  • Какие блюда действительно едят местные, а какие — аттракцион для гостей.
  • Как устроена тенёвая сторона города.
  • Что думают тайцы о ночной жизни и зачем некоторые молодые девушки живут на улицах.

Организационные детали

  • Программа 16+.
  • Отдельно оплачивается: вход в храм — 100 батов; еда и напитки — по желанию.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 18:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$45
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У причала Phanfa Leelard
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29236 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
читать дальше

а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Е
Елена
3 ноя 2025
Погуляли по вечернему Бангкоку с Розой, посмотрели немного достопримечательности, в этот день был фестиваль и очень много народа. Так что решили просто побродить по ночному городу и не ошиблись. Поболтали с Розой и она рассказала всякие интересные мелочи про местную жизнь, показала разные местечки. Хороший получился вечер! Спасибо!!!
А
Анвар
28 окт 2025
Было просто шикарно! нам очень понравилось) все рекомендую)Сабри с девушкой отличные гиды! расскажет и покажет,то что вам никто не покажет)
Е
Евгения
21 окт 2025
Экскурсией остались довольны, гида реккомендую, много полезной информации
М
Максим
18 окт 2025
Интересная экскурсия по туристическим и нетуристическим локациям, узнали много нового о городе
А
Анастасия
13 окт 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Посетили самые разнообразные места: от Храма Золотой Горы до "тусовочных" улиц и не публичных мест и закоулков.
К
Константин
19 июл 2025
Все очень понравилась, экскурсия была как общение с друзьями!
Респект, Сабиру процветания)

Входит в следующие категории Бангкока

Похожие экскурсии из Бангкока

Бангкок по реке Чаупхрая: Королевский дворец и храмы
Пешая
7 часов
41 отзыв
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка по Бангкоку
Погрузитесь в историю и культуру Бангкока, посетив его знаменитые храмы и дворцы, и насладитесь красотой города с воды
Начало: В лобби отеля
Завтра в 08:30
16 ноя в 08:30
$347 за всё до 4 чел.
Знаменитые тайны Бангкока
На машине
5.5 часов
24 отзыва
Индивидуальная
Ночной Бангкок: индивидуальная экскурсия
После заката Бангкок преображается: неоновые огни, живая музыка и колоритные районы. Откройте для себя ночную жизнь столицы
Начало: В вашем отеле
23 ноя в 18:00
24 ноя в 18:00
от $250 за человека
Вечерний Бангкок
Пешая
3.5 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бангкоку
Вечерний Бангкок - идеальное время для знакомства с городом. Погрузитесь в атмосферу, посетив храм Лежащего Будды, Китайский квартал и Цветочный рынок
Начало: У вашего отеля
Завтра в 15:30
16 ноя в 15:30
$257 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бангкоке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Бангкоке