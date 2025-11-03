На этой экскурсии вы увидите Бангкок с высоты Золотой горы, где открывается потрясающий вид на закат. Затем прогулка по улице Као Сан подарит возможность попробовать легендарную уличную еду. В завершение
5 причин купить эту экскурсию
- 🌇 Закат с Золотой горы
- 🍜 Уличная еда на Као Сан
- 🏙 Неформальный взгляд на Бангкок
- 🚶♂️ Прогулка по нетуристическим кварталам
- 📸 Запрет на съёмку в уникальных местах
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с ноября по февраль, когда погода в Бангкоке наиболее комфортная, а воздух прохладный и свежий. В марте и апреле может быть жарковато, но вечерние прогулки всё равно приятны. В сезон дождей с мая по октябрь возможны кратковременные ливни, но они редко мешают экскурсиям. В любое время года можно насладиться атмосферой вечернего города, но в разгар лета стоит быть готовым к высокой влажности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Золотая гора
- Улица Као Сан
Описание экскурсии
- Подъём на Золотую гору и панорама вечернего Бангкока.
- Встреча заката с видом на исторический центр города.
- Прогулка по легендарной улице Као Сан.
- Возможность попробовать экзотическую еду: барбекю из крокодила, жареные насекомые, змеи и пауки (за доплату).
- Неформальный взгляд на ночную сторону Бангкока и посещение улиц, где не бывает туристов — съёмка в этих местах запрещена.
- Прогулка по кварталам с массажами на улице, где люди моются прямо на улице.
Вы узнаете:
- Почему Золотая гора — важное место для тайцев.
- Какие блюда действительно едят местные, а какие — аттракцион для гостей.
- Как устроена тенёвая сторона города.
- Что думают тайцы о ночной жизни и зачем некоторые молодые девушки живут на улицах.
Организационные детали
- Программа 16+.
- Отдельно оплачивается: вход в храм — 100 батов; еда и напитки — по желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 18:00
Стоимость экскурсии
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Phanfa Leelard
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Бангкоке
Провели экскурсии для 29236 туристов
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
Погуляли по вечернему Бангкоку с Розой, посмотрели немного достопримечательности, в этот день был фестиваль и очень много народа. Так что решили просто побродить по ночному городу и не ошиблись. Поболтали с Розой и она рассказала всякие интересные мелочи про местную жизнь, показала разные местечки. Хороший получился вечер! Спасибо!!!
А
Анвар
28 окт 2025
Было просто шикарно! нам очень понравилось) все рекомендую)Сабри с девушкой отличные гиды! расскажет и покажет,то что вам никто не покажет)
Е
Евгения
21 окт 2025
Экскурсией остались довольны, гида реккомендую, много полезной информации
М
Максим
18 окт 2025
Интересная экскурсия по туристическим и нетуристическим локациям, узнали много нового о городе
А
Анастасия
13 окт 2025
Очень интересная и необычная экскурсия. Посетили самые разнообразные места: от Храма Золотой Горы до "тусовочных" улиц и не публичных мест и закоулков.
К
Константин
19 июл 2025
Все очень понравилась, экскурсия была как общение с друзьями!
Респект, Сабиру процветания)
