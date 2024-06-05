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так много ходили, хотя ходить мы любим)) и в целом за один день мы посмотрели почти все достопримечательности но мне не хватило рассказов о городе, его истории, историй о самих достопримечательностях, хотелось бы больше фактов. Я наверно такой старовер, который привык к гидам, который как ходячая википедия))) Но возможно такая легкая прогулка по городу кому-то больше по душе) В любом случае Ольга очень отзывчивая и учитывала все наши пожелания и даже поменяла маршрут по дороге. Но т. к. мы хотели посмотреть все, получилось все очень бегом-бегом) в общем мы были довольны)