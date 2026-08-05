Для того, чтобы вы исследовали главные места Бангкока, мы придумали два разных маршрута — красный и синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных локаций. Вы проследите путь города от прибрежного поселения китайских купцов до современной столицы Таиланда. Сможете лучше ориентироваться в районах и получите советы, куда стоит отправиться самим.
Описание экскурсии
Красный маршрут
Сочетает прогулку по историческим улицам, поездку на речном пароме и надземном метро.
- «Ривер-Сити». Начнём путешествие у современного культурного центра на берегу реки Чао Прайя
- Церковь Святого Розария. Посетим один из старейших католических храмов города
- Квартал Талат Ной. Прогуляемся по атмосферному району
- Дом Со Хенг Тай. Увидим один из немногих сохранившихся китайских особняков
- Ват Патхум Конгкха. Взглянем на старинный буддийский храм
- Сонг Ват. Пройдём по одной из первых современных улиц столицы
- Река Чао Прайя. От пирса Ратчавонг отправимся в небольшую водную поездку
- Надземное метро. Прокатимся на метро, которое считается символом современного Бангкока
- Исторический особняк Хаус-он-Сатхон. Остановимся у здания начала 20 века
- Кинг Пауэр Маханакхон. Подойдём к самому узнаваемому небоскрёбу Таиланда
- Башня Эмпайр. Финальная точка прогулки и сердце финансового района Бангкока
Синий маршрут
Включает поездки на тук-туке, речном пароме и городском метро.
- Река Чао Прайя. Поговорим о торговом прошлом города и о том, как вода стала основой развития Бангкока
- Талат Ной. Посетим атмосферный район с узкими улочками, старинными домами, мастерскими и скрытыми двориками
- Церковь Святого Розария. Увидим одну из старейших католических церквей города
- Дом Со Хенг Тай. Посмотрим на традиционный китайский особняк 19 века
- Храм Бога Богатства (Ронг Куак). Заглянем в небольшой китайский храм, который посвящён благополучию, удаче и финансовому успеху
- Храм Золотого Будды (Ват Траймит). Это главная духовная остановка маршрута
- Храм Гуань Инь. Окажемся у святилища богини милосердия, особенно почитаемой в китайской культуре
- Чайнатаун. Проникнем в сердце китайского Бангкока
- Шанхай Мэншн. Рассмотрим историческое здание в стиле Шанхая 1930-х годов
- Цветочный рынок Пак Клонг Талат. Посетим один из самых ярких рынков города
- Река Чао Прайя. Посмотрим на Бангкок с воды
- Айконсиам. Это финальная точка и один из самых впечатляющих современных комплексов города на берегу реки
Календарь маршрутов — в галерее.
Организационные детали
- В стоимость включены все билеты
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута и расписанием можно познакомиться в разделе «Фото»
- Экскурсия проводится без наушников
- В конце вас ждёт 15-минутная сессия вопросов и ответов. Вы сможете задать гиду любые вопросы о Бангкоке, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
- Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)
ежедневно в 15:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|$50
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Starbucks River City
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
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Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
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