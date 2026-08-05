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Свидание с Бангкоком каждый день

Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Для того, чтобы вы исследовали главные места Бангкока, мы придумали два разных маршрута — красный и синий. Они чередуются каждый день и покрывают 90% основных локаций. Вы проследите путь города от прибрежного поселения китайских купцов до современной столицы Таиланда. Сможете лучше ориентироваться в районах и получите советы, куда стоит отправиться самим.
Свидание с Бангкоком каждый день
Свидание с Бангкоком каждый день
Свидание с Бангкоком каждый день

Описание экскурсии

Красный маршрут

Сочетает прогулку по историческим улицам, поездку на речном пароме и надземном метро.

  • «Ривер-Сити». Начнём путешествие у современного культурного центра на берегу реки Чао Прайя
  • Церковь Святого Розария. Посетим один из старейших католических храмов города
  • Квартал Талат Ной. Прогуляемся по атмосферному району
  • Дом Со Хенг Тай. Увидим один из немногих сохранившихся китайских особняков
  • Ват Патхум Конгкха. Взглянем на старинный буддийский храм
  • Сонг Ват. Пройдём по одной из первых современных улиц столицы
  • Река Чао Прайя. От пирса Ратчавонг отправимся в небольшую водную поездку
  • Надземное метро. Прокатимся на метро, которое считается символом современного Бангкока
  • Исторический особняк Хаус-он-Сатхон. Остановимся у здания начала 20 века
  • Кинг Пауэр Маханакхон. Подойдём к самому узнаваемому небоскрёбу Таиланда
  • Башня Эмпайр. Финальная точка прогулки и сердце финансового района Бангкока

Синий маршрут

Включает поездки на тук-туке, речном пароме и городском метро.

  • Река Чао Прайя. Поговорим о торговом прошлом города и о том, как вода стала основой развития Бангкока
  • Талат Ной. Посетим атмосферный район с узкими улочками, старинными домами, мастерскими и скрытыми двориками
  • Церковь Святого Розария. Увидим одну из старейших католических церквей города
  • Дом Со Хенг Тай. Посмотрим на традиционный китайский особняк 19 века
  • Храм Бога Богатства (Ронг Куак). Заглянем в небольшой китайский храм, который посвящён благополучию, удаче и финансовому успеху
  • Храм Золотого Будды (Ват Траймит). Это главная духовная остановка маршрута
  • Храм Гуань Инь. Окажемся у святилища богини милосердия, особенно почитаемой в китайской культуре
  • Чайнатаун. Проникнем в сердце китайского Бангкока
  • Шанхай Мэншн. Рассмотрим историческое здание в стиле Шанхая 1930-х годов
  • Цветочный рынок Пак Клонг Талат. Посетим один из самых ярких рынков города
  • Река Чао Прайя. Посмотрим на Бангкок с воды
  • Айконсиам. Это финальная точка и один из самых впечатляющих современных комплексов города на берегу реки

Календарь маршрутов — в галерее.

Организационные детали

  • В стоимость включены все билеты
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей. С картой маршрута и расписанием можно познакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце вас ждёт 15-минутная сессия вопросов и ответов. Вы сможете задать гиду любые вопросы о Бангкоке, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями
  • Эту экскурсию вы также можете забронировать в индивидуальном формате (только для вашей компании)

ежедневно в 15:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$50
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Starbucks River City
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 93622 туристов
Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

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