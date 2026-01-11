Я и мой муж-таец покажем вам привычные для местных жителей, но невероятные для путешественников уголки Бангкока.
Кварталы старого города, где до сих пор витает дух опиумных притонов, чайных домов, заведений, направленных на удовлетворение всех потребностей посетителя… Древние базары и дома настоящих тайцев. Тропинки, кишащие привидениями, и многое другое — в программе!
Кварталы старого города, где до сих пор витает дух опиумных притонов, чайных домов, заведений, направленных на удовлетворение всех потребностей посетителя… Древние базары и дома настоящих тайцев. Тропинки, кишащие привидениями, и многое другое — в программе!
Описание экскурсии
- Китайский квартал, где до сих пор витает дух опиумных притонов и чайных домов, заведений, направленных на удовлетворение всех потребностей посетителя. В сегодняшних же реалиях здесь можно отведать деликатесы этнических китайцев, заселивших эти районы около 400 лет назад
- Древние храмы, скрытые от глаз иностранных туристов и построенные на деньги жриц любви
- Непривлекательные закоулки самого сердца Бангкока: дамы с низкой социальной ответственностью самых низких низов. Смотрим из окна авто, не выходим
- Прячемся от жары и на короткий передых с напитками в очень душевном и полном невероятной энергетики старинном доме (опционально)
- По следам знаменитых фильмов: места съёмок популярных фильмов прошлого столетия
- Аутентичный базар с более чем 300-летней историей (30 мин)
- Закоулки, которые остаются неизменно не убранными, не «причёсанными», но с процветающим бизнесом ещё со времён Второй мировой
- Тропинки, кишащие привидениями: может повезти и зайдём на территорию особенного дома. Иногда он открыт, иногда закрыт, но энергетика там и без входа внутрь зашкаливает! Здесь можно попросить у духов исполнить заветное желание
- Тайский перекус в ресторанчике с историей (входит в стоимость)
- Королевский дворец и храм Изумрудного Будды (без остановки). Если захотите, можно сделать остановку и посетить их
- Храм Лежащего Будды (без остановки). По желанию — выход из машины и экскурсия по храму
- Переезд в другую часть города – современный Бангкок
- Один из самых густонаселённых районов столицы: вы увидите необычную для нас, но обычную для тайцев жизнь изнутри. Заглянем в окна домов местных жителей
- Блеск и нищета куртизанок: многоэтажные кварталы красных фонарей — из окна авто
Очерёдность локаций может быть другой, всё зависит от трафика на дорогах.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведём мы с мужем
- Мы заберём вас из удобного вам места в Бангкоке и по окончании отвезём обратно
- Форма одежды — удобная для вас. Но, если вы планируете посещение Королевского дворца и храма Изумрудного Будды, необходима одежда с закрытыми плечами, длинные брюки или юбка, платье, обувь — не шлёпанцы. Сандалии — можно. Мини-юбки, шорты — запрещены
Транспорт
Для компаний до 2-х человек — автомобиль Mini Cooper Club Man. Если вас больше, микроавтобус Volkswagen VIP или Toyota Commuter (до 12 человек). Доплата в таком случае — 5000 батов за чел. Также при желании экскурсия может быть проведена на очень колоритном тук-туке — такой в нашем городе один. Он без кондиционера, но его вместимость 10 человек. Интересный факт: он был задействован при съёмках знаменитого корейского сериала «King the Land». Стоимость экскурсии на тук-туке уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Посещение Королевского дворца и храма Изумрудного Будды — 500 батов за чел., для гида билет не нужно покупать
- Посещение храма Лежащего Будды — 200 батов за чел., для гида билет не нужно покупать
- Перекус в старинном доме с невероятной энергетикой — по счёту
- Ужин — по счёту
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Бангкоке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 77 туристов
Здравствуйте! Я живу в Таиланде более 20 лет и я профессиональная переводчица с тайского. Мой муж — таец. Я искренне обожаю Таиланд, его историю, культуру, кухню и хочу, чтобы наши гости так же влюбились в Королевство, как и я!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
с
Прекрасная организация и очень познавательный маршрут. Успели посмотреть много достопримечательностей за один день и сделать классные фото. Огромное спасибо за профессионализм!
+2
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Эта экскурсия - честно, лучшая из всех, что у нас были! А нам есть с чем сравнивать - мы уже немало поездили по Азии, Европе, США и не только.
Каждый доллар
Каждый доллар
+1
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Е
Невероятно крутая содержательная экскурсия. Марина, являясь искусным рассказчиком и обладая глубокими историческими знаниями, проведя за несколько часов практически по всем знаковым местам старого города, сумела погрузить в поражающую своим противоречием
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Хочется сказать огромное спасибо Маринеза эту экскурсию! Название «Город ангелов и искушений» раскрывается здесь не с глянцевых открыток, а через настоящие истории, запахи и ритм жизни.
Мы наконец-то увидели Бангкок таким,
Мы наконец-то увидели Бангкок таким,
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Отдыхали с дочерью в Паттая, перед вылетом решили один день провести в Бангкок. Через Tripster заказали экскурсию у Марины и ни чуточки не пожалели об этом. Марина с её супругом
+2
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N
замечательная Марина и ее семья провели ВЕЛИКОЛЕПНУЮ экскурсию для нашей большой компании. Мы не первый раз с экскурсией в Бангкоке, но увидели то, что не в видели раньше
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