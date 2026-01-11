Я и мой муж-таец покажем вам привычные для местных жителей, но невероятные для путешественников уголки Бангкока. Кварталы старого города, где до сих пор витает дух опиумных притонов, чайных домов, заведений, направленных на удовлетворение всех потребностей посетителя… Древние базары и дома настоящих тайцев. Тропинки, кишащие привидениями, и многое другое — в программе!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Китайский квартал, где до сих пор витает дух опиумных притонов и чайных домов, заведений, направленных на удовлетворение всех потребностей посетителя. В сегодняшних же реалиях здесь можно отведать деликатесы этнических китайцев, заселивших эти районы около 400 лет назад

где до сих пор витает дух опиумных притонов и чайных домов, заведений, направленных на удовлетворение всех потребностей посетителя. В сегодняшних же реалиях здесь можно отведать деликатесы этнических китайцев, заселивших эти районы около 400 лет назад Древние храмы , скрытые от глаз иностранных туристов и построенные на деньги жриц любви

, скрытые от глаз иностранных туристов и построенные на деньги жриц любви Непривлекательные закоулки самого сердца Бангкока: дамы с низкой социальной ответственностью самых низких низов. Смотрим из окна авто, не выходим

дамы с низкой социальной ответственностью самых низких низов. Смотрим из окна авто, не выходим Прячемся от жары и на короткий передых с напитками в очень душевном и полном невероятной энергетики старинном доме (опционально)

с напитками в очень душевном и полном невероятной энергетики старинном доме (опционально) По следам знаменитых фильмов : места съёмок популярных фильмов прошлого столетия

: места съёмок популярных фильмов прошлого столетия Аутентичный базар с более чем 300-летней историей (30 мин)

с более чем 300-летней историей (30 мин) Закоулки, которые остаются неизменно не убранными, не «причёсанными», но с процветающим бизнесом ещё со времён Второй мировой

которые остаются неизменно не убранными, не «причёсанными», но с процветающим бизнесом ещё со времён Второй мировой Тропинки, кишащие привидениями: может повезти и зайдём на территорию особенного дома. Иногда он открыт, иногда закрыт, но энергетика там и без входа внутрь зашкаливает! Здесь можно попросить у духов исполнить заветное желание

может повезти и зайдём на территорию особенного дома. Иногда он открыт, иногда закрыт, но энергетика там и без входа внутрь зашкаливает! Здесь можно попросить у духов исполнить заветное желание Тайский перекус в ресторанчике с историей (входит в стоимость)

в ресторанчике с историей (входит в стоимость) Королевский дворец и храм Изумрудного Будды (без остановки). Если захотите, можно сделать остановку и посетить их

Если захотите, можно сделать остановку и посетить их Храм Лежащего Будды (без остановки). По желанию — выход из машины и экскурсия по храму

По желанию — выход из машины и экскурсия по храму Переезд в другую часть города – современный Бангкок

– современный Бангкок Один из самых густонаселённых районов столицы: вы увидите необычную для нас, но обычную для тайцев жизнь изнутри. Заглянем в окна домов местных жителей

вы увидите необычную для нас, но обычную для тайцев жизнь изнутри. Заглянем в окна домов местных жителей Блеск и нищета куртизанок: многоэтажные кварталы красных фонарей — из окна авто

Очерёдность локаций может быть другой, всё зависит от трафика на дорогах.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведём мы с мужем

Мы заберём вас из удобного вам места в Бангкоке и по окончании отвезём обратно

Форма одежды — удобная для вас. Но, если вы планируете посещение Королевского дворца и храма Изумрудного Будды, необходима одежда с закрытыми плечами, длинные брюки или юбка, платье, обувь — не шлёпанцы. Сандалии — можно. Мини-юбки, шорты — запрещены

Транспорт

Для компаний до 2-х человек — автомобиль Mini Cooper Club Man. Если вас больше, микроавтобус Volkswagen VIP или Toyota Commuter (до 12 человек). Доплата в таком случае — 5000 батов за чел. Также при желании экскурсия может быть проведена на очень колоритном тук-туке — такой в нашем городе один. Он без кондиционера, но его вместимость 10 человек. Интересный факт: он был задействован при съёмках знаменитого корейского сериала «King the Land». Стоимость экскурсии на тук-туке уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)